Путин - об экологической катастрофе под Норильском: Если бы вовремя поменяли резервуар, никакого ущерба не было бы

- Нередко благодаря вам власти на местах получают своевременный сигнал о конкретных проблемах, что называется, хороший импульс от общественности, и принимают необходимые меры, - сказал Владимир Путин, обращаясь к экологам и зоозащитникам.

Но его слова можно было понять еще и как отсылку к другим его словам.

- Мы из соцсетей будем о чрезвычайных ситуациях узнавать, что ли? - спрашивал Путин накануне у властей Красноярского края, где произошла экологическая катастрофа - из хранилища вылилось почти 17 тысяч тонн дизельного топлива.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783307" frameborder="0"></iframe> Путин поручил подготовить поправки в законодательство для предотвращения ЧП.

Не случайно общение с экологами президент начал с сеанса прямой связи с Норильском. Глава МЧС Евгений Зиничев доложил, что за прошедшие двое суток ситуация взята под контроль, топливо по реке Амбарная не растекается.

- Поскольку местность здесь труднодоступная, заболоченная, предполагается завести сюда герметические емкости, расставить по руслу реки для сбора нефтепродуктов и для дальнейшего вывоза и утилизации, - рассказал министр. - С точки зрения экологии сжигать собранные нефтепродукты нельзя.

Сотрудник МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива топлива на реке Амбарная в районе Норильска. Фото: Денис Кожевников/ТАСС

- Мы проводим проверочные мероприятия, по результатам будет дана оценка действиям компании, а также будет произведен расчет ущерба, нанесенного экосреде, - доложила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. - Этот расчет может составить миллиарды рублей. Мы намерены жестко контролировать приведение экосистемы в то состояние, в котором она должна быть, то есть в ее первоначальный вид.

Рядом с ними стоял глава «Норильского никеля» Владимир Потанин, которому приходилось отвечать за результаты действий, а точнее бездействия, своей компании.

- Нами заготовлено емкостей на 16 тысяч тонн для сбора топлива, из них 4,5 тысячи уже поставлено и монтируется сейчас на площадке, - рассказал Потанин. - Подготовлены складские помещения на более чем 100 тысяч тонн для сбора грунта. Мы нацелены на использование лучших технологий, профинансируем это полностью за счет компании, ни одного рубля бюджетных средств на это не уйдет.

Норильск. Спасатели Морской спасательной службы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3. Фото: Пресс-служба Морспасслужбы/ТАСС

- Сколько примерно, по вашему мнению, стоят все мероприятия, связанные с этими работами? - спросил президент.

- Я думаю, что это миллиарды рублей, - ответил глава «Норильского никеля». - Я, наверное, сейчас выскажусь не как бизнесмен, а как человек, который за это переживает: сколько нужно будет, столько и потратим. Это, конечно же, будут миллиарды и миллиарды.

- Примерно, навскидку, порядок какой?

- Про штрафы я не могу судить. Сколько насчитают, столько и насчитают. Расходы, я думаю, 10 миллиардов и более. Это предварительно, Владимир Владимирович, - назвал огромную сумму Потанин.

- А один резервуар, где хранилось топливо, стоит гораздо меньше, в разы. Просто несопоставимо, - обратил внимание на разницу Путин. - Если бы своевременно поменяли, и ущерба не было бы экологического, и расходы бы такие не нужно было нести компании. Посмотрите на это самым внимательным образом внутри компании. Надеюсь, что вся работа будет проведена общими усилиями и эффективно.