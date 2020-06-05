Спортивный врач Александр Яблуновский: После осложнений коронавируса спортсменам будет сложнее вернуть свой уровень

С 1 июня профессиональным спортсменам в Москве разрешили тренироваться на базах. О том, как правильно набирать форму после самоизоляции и нужны ли спортсменам маски, мы поговорили с врачом сборной России по велоспорту Александром Яблуновским.

- Александр, довольно много спортсменов из разных видов спорта переболели коронавирусом. Это и футболисты сразу нескольких клубов Премьер-лиги, и велосипедисты из команды «Газпром Русвело»… Когда и как им можно начинать тренировки?

- Я бы как врач посмотрел на результаты выписки. Беда коронавируса в том, что он поражает легкие. Если у человека заболевание прошло без последствий для легких (фиброза и т.д.), если человек выписался, у него нормальные анализы, нет никаких осложнений, то, можно начинать занятия как после любого вируса, гриппа, есть период восстановления и плановые тренировки. А если есть какие-то последствия, которые требуют более длительной реабилитации, сроки реабилитации удлиняются, соответственно, скажем так, вхождение будет более мягкое.

- Вы говорите про легкие. У меня товарищ, бывший спортсмен, переболел пневмонией. Правда, самого коронавируса у него не нашли, но все симптомы были похожи. Он отлежал в больнице почти две недели, а при выписке ему сказали, что 25% легких у него поражено. Что это значит?

- При поражении коронавирусом возникает фиброз. Например, вы кожу порезали, после этого остается рубец, эта фиброзная ткань, которая уже не является кожей или мышцами, это рубец. Вот такие же фиброзные изменения остаются в каких-то участках легких. Там, где было воспаление, там рубец. Соответственно, эти участки легких не участвуют в выполнении своих функций. Поэтому их резервные возможности будут меньше, чем это было до заболевания.

Врач сборной России по велоспорту Александр Яблуновский.

- Легочная ткань восстанавливается?

- Да. Дело в том, что для жизни это вообще не проблема. Бывает, люди живут и с одной почкой, с одним легким. А для спорта, наверное, будут ограничения. Я помню, у нас у одного гонщика была травма прямой мышцы бедра. Упал – разрыв, зашили. На этой мышце образовался рубец. Соответственно, эта мышца не могла из-за этого рубца полноценно включаться, так, как она делала до этого. Пытались убирать хирургически этот рубец, еще то-то, но все равно того, что было, уже нет. Произошли структурные изменения самой мышцы. Соответственно, и в легких будут структурные изменения. Насколько восстановится человек именно до той формы, которая у него была до этого, сложно сказать. Для нагрузок, наверное, это критично, для жизни – нет.

- И еще один насущный вопрос. Во многих регионах России спортсменам разрешают тренироваться, но только в масках. Но в них же невозможно дышать… Рассказывали, что, к примеру, биатлонисты, лыжники, выбегают со стадиона в масках, а потом их быстренько снимают в лесу… Это же дикость.

- Ну да. Я читал, что велосипедисты, да и другие спортсмены, собираются для возобновления тренировок ехать в Алушту. Там есть центр, и там все будет организовано, заезд небольшими группами, проживание отдельно, питание раздельно. Видимо, когда они между собой будут общаться, особенно в помещении, то будут в масках. Но выезжая на дорогу, конечно, велосипедисты будут без масок. Роспотребнадзор официально разрешил спортсменам тренироваться без масок, но находится на базе можно только в маске.

- То есть, когда ты один едешь на велосипеде, маска не нужна?

- Да нет, конечно, маска нужна в моем понимании, для того чтобы защитить других людей от моего кашля. Потому что, если вдруг я заболел, и об этом не знаю, являюсь носителем коронавируса, я могу невольно заразить других. А маска защитит от этого кашлевого выброса других людей. Но эта маска не защитит меня, потому что при вдыхании вирус, как через сито, будет проскакивать через маску в меня без проблем. Почему их и надо менять через каждые 2 часа. Естественно, в лесу никого нет, никакой опасности, что вы кого-то заразите. Заставляют всех носить, чтобы других не заразить. Вирус будет в слюне. Естественно, если я кашляну, то эта слюна упадет в районе где-то полутора метров от меня, якобы это не так страшно. А всякие контакты, когда вирус попадает на что-то, через это можно заразиться. Поэтому перчатки носят, чтобы случайно эту слюну не подхватить из продуктов или еще откуда-то.