Владимир Путин об ответственном отношении к животным: «Позволят нам чувствовать себя цивилизованно»

В пятницу, в День эколога, Владимир Путин в режиме видео-связи провел встречу с экологами и зоозащитниками. Глава государства считает, что экоактивисты вносят весомый вклад в защиту природы России.

«Конечно, самые добрые слова нашим волонтерам, активистам, защитникам природы - людям энергичным, искренне преданным своему делу», - обратился к участникам встречи глава государства.

Член Общественной палаты, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков назвал упоминание нормы об ответственном отношении к животным в тексте поправок к Конституции необходимым и своевременным решением. Глава государства с ним согласился.

«Как вы сейчас сами отметили, чрезвычайно востребованное и нужное дело - закрепление в основном законе страны тех норм, которые позволят нам чувствовать себя цивилизованно», - сообщил президент.

Напомним, голосование за поправки к Конституции пройдет в России 1 июля (заочное – с 25 июня), который объявлен выходным днем. Для снижения опасности заражения коронавирусом всем участникам голосования выдадут средства индивидуальной защиты, включая маски и перчатки, а ручки будут одноразовыми.