2020-06-05T17:58:39+03:00
Общество

Владимир Путин об ответственном отношении к животным: «Позволят нам чувствовать себя цивилизованно»

Президент России обсудил с экологами, зоозащитниками и общественными деятелями поправки в Конституцию
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу, в День эколога, Владимир Путин в режиме видео-связи провел встречу с экологами и зоозащитниками. Глава государства считает, что экоактивисты вносят весомый вклад в защиту природы России.

«Конечно, самые добрые слова нашим волонтерам, активистам, защитникам природы - людям энергичным, искренне преданным своему делу», - обратился к участникам встречи глава государства.

Член Общественной палаты, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков назвал упоминание нормы об ответственном отношении к животным в тексте поправок к Конституции необходимым и своевременным решением. Глава государства с ним согласился.

«Как вы сейчас сами отметили, чрезвычайно востребованное и нужное дело - закрепление в основном законе страны тех норм, которые позволят нам чувствовать себя цивилизованно», - сообщил президент.

Напомним, голосование за поправки к Конституции пройдет в России 1 июля (заочное – с 25 июня), который объявлен выходным днем. Для снижения опасности заражения коронавирусом всем участникам голосования выдадут средства индивидуальной защиты, включая маски и перчатки, а ручки будут одноразовыми.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Храмы открываются на Троицу: как не заразиться «короной» на службе, можно ли целовать иконы и крест, разрешат ли покупать свечи и подавать записки
О новых правилах церковной жизни «КП» рассказал наместник Сретенского монастыря, архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков)
«Чтобы «подкатить» к девушке, цитирую Бродского, и ее сердечко тает»: Невероятная история жизни программиста с ДЦП, который в 21 год попал в список Forbes
Иван Бакаидов создал приложение для таких, как он сам - не умеющих говорить и писать, но жаждущих свободы [фото, видео]
Новости 24
В Испании отказались принимать туристов как минимум до 1 июля
Названа причина разлива нефти в Норильске
Названы симптомы рака, которые можно спутать с коронавирусом
Самарский губернатор назначил сделавшего громкое заявление врача главой информцентра по COVID 19
Трамп заявил о готовности снять санитарные ограничения из-за коронавируса
Канье Уэст пожертвовал 2 миллиона долларов дочери Джорджа Флойда
Доктор Мясников пообещал сюрпризы от коронавируса
У депутата Госдумы Дмитрия Ионина нашли коронавирус
Названа особенность российского "Охотника", которая беспокоит США
В Роскосмосе рассказали про астероид, который в НАСА назвали "потенциально опасным"
Мутко: К концу года 80 процентов сделок с ипотекой будут регистрировать онлайн
В Германии пригрозили США ввести штрафные пошлины на американский газ
Зачем распространяются слухи про опасность 5G и "чипирование от Билла Гейтса", рассказал научный конспиролог