Ольга Любимова и Александр Гусев обсудили кадровые назначения в музее-заповеднике «Дивногорье»

5 июня в ходе видеоконференцсвязи Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и губернатор Воронежской области Александр Гусев детально обсудили ситуацию, связанную с кадровыми назначениями в музее-заповеднике «Дивногорье».

В мае 2019 года должность директора учреждения по собственному желанию оставила Марина Лылова. Обсуждение кандидатур на вакантное место руководителя вызвало широкий общественный резонанс среди профессионального сообщества и в средствах массовой информации. Александр Гусев проинформировал о том, что Департамент культуры Воронежской области принял решение о назначении на должность директора музея-заповедника Елена Клепову.

«Минкультуры России совместно с Союзом музеев России будет активно вовлекать учреждение в межмузейные проекты национального масштаба, выставочные и научно-музейные обмены. Мы ожидаем, что после снятия ограничений возобновится проект «Музейные маршруты России», который был запущен в 2019 году и имел огромный успех в регионах. Мы обязательно включим в этот и другие проекты музей-заповедник «Дивногорье», - подчеркнула в ходе общения Министр культуры России Ольга Любимова.

Губернатор Воронежской области также отметил высокий статус учреждения: «Дивногорье» является уникальным музеем не только региона, но и всей России, имеет огромное историко-культурное, археологическое и природное значение. Конечно же, мы уделяем особое внимание его развитию и будем признательны федеральным властям за поддержку».

До назначения Елена Клепова работала в автономном учреждении культуры Воронежской области «Историко-культурный центр «Дворцовый комплекс Ольденбургских» с момента его создания. Под ее руководством были организованы и проведены крупномасштабные реставрационные работы на объектах комплекса, а также состоялись знаковые мероприятия: пленэр с участием французской художницы Эмили Старк, театральный фестиваль «Раменье-Опера», который стал визитной карточкой учреждения. В рамках XX Международного фестиваля «Интермузей» была организована и проведена научная конференция «IV Ольденбургские чтения» в г. Санкт-Петербурге. Новый директор зарекомендовала себя не только как специалист в области музейного дела, но и как умелый организатор и руководитель.