Тест «КП»: Кто спас Пушкина в 1825 году - кот, корова или заяц?
6 июня исполняется 221 год со дня рождения «солнца русской поэзии». Проверьте, насколько хорошо вы знаете биографию великого поэта
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1Какого цвета были глаза у Пушкина?
Правильный ответ:О «голубых глазах необыкновенной привлекательности» вспоминали многие его знакомые.
2Как известно, в 1815 году, на экзамене в Лицее, Пушкин читал свои «Воспоминания о Царском селе» перед Державиным. Чем это закончилось?
Правильный ответ:Ну конечно, Державин пришел в восторг. Пушкин вспоминал: «Не помню, как я кончил свое чтение, не помню куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел меня обнять… Меня искали, но не нашли…» Маркевич добавлял: «Я слышал, что будто бы Державин сказал: «Вот кто займет мое место».
3С кем из своих лицейских товарищей Пушкин дрался на дуэли?
Правильный ответ:Пушкин иронизировал над Кюхельбекером, как-то сочинил на него эпиграмму: "За ужином объелся я, да Яков запер дверь оплошно - так было мне, мои друзья, и кюхельбекерно, и тошно!". Пушкин очень не хотел этой глупой дуэли, но отказаться было нельзя.
4Французскую словесность Пушкину в Лицее преподавал Давид де Будри - родной брат одного легендарного француза. Кого именно?
Правильный ответ:Свое родство с героем Французской революции де Будри не афишировал. Пушкин вспоминал о нем: «Несмотря на своё родство, демократические мысли, замасленный жилет и вообще наружность, напоминавшую якобинца, [он] был на своих коротеньких ножках очень ловкий придворный».
5«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» - писал Пушкин в «Евгении Онегине». Что он сам делал со своими ногтями?
Правильный ответ:«На пальцах он отращивал предлинные ногти» - вспоминала Вера Нащокина. «Ногти, как когти!» - восклицала Анна Оленина. «Он носил ногти длиннее ногтей китайских ученых» - замечал Александр Вельтман. При этом об их красе он думал постоянно. В комнате, которая служила ему кабинетом, у него было множество туалетных принадлежностей, ногтечисток, разных щеточек.
6Какое животное, согласно легенде, в 1825 году спасло Пушкина от большой беды?
Правильный ответ:Заяц, перебежавший дорогу, считался дурной приметой. Пушкин находился в ссылке в Михайловском, услышал, что в Петербурге происходит восстание декабристов, и, несмотря на запрет покидать деревню, решил ехать в столицу. Отъехав немного, Пушкин раскаялся в предприятии, но ему совестно было от него отказаться. Дорогу перебежал заяц и поездка не состоялась.
7Известно, что любимым временем года у Пушкина была осень. А какое время года наводило на него ужасную тоску?
Правильный ответ:Анна Смирнова (Россет) писала: «Обычно в марте Пушкиным овладевала ужасная тоска». Сам он говорил: «Это время года обыкновенно наводит на меня тоску и даже вредит моему здоровью».
8Сюжет «Сказки о Золотом петушке» Пушкин позаимствовал у знаменитого американского писателя. У кого именно?
Правильный ответ:Как обнаружила Анна Ахматова, прямым источником «Сказки о Золотом петушке» была «Легенда об арабском звездочете», входящая в книгу Ирвинга «Альгамбра». В 1830-е годы Ирвинг пользовался огромной популярностью в России. Впрочем, первоисточник этого сюжета пушкинисты находят в коптском фольклоре.
9Кстати, какие строки из «Сказки о Золотом петушке», к возмущению Пушкина, безжалостно выбросила цензура?
Правильный ответ:«Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок». А еще выбросили фразу «Царствуй, лежа на боку».
10По легенде, Иоганн Вольфганг фон Гете однажды передал Пушкину подарок. Что это было?
Правильный ответ:Павел Нащокин, ближайший друг Пушкина, вспоминал: «Великий Гете, разговорившись с одним путешественником об России и слыша о Пушкине, сказал: «Передайте моему собрату - вот мое перо». Гусиное перо великого поэта было доставлено Пушкину. Он сделал для него красный сафьянный футляр, на котором было напечатано: Перо Гете, и дорожил им».
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ну что ж, по крайней мере, из этого теста вы узнали о Пушкине много нового.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Пушкин - наше все, а вот вы о нем знаете маловато. Поверьте - биография Пушкина достойна более пристального изучения.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Неплохо. Но почитайте на досуге прелестную книгу «Пушкин без глянца», где собраны воспоминания людей, много с ним общавшихся - узнаете еще много нового и интересного.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Хорошо! Неужели и про ногти вы тоже знали?
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Великолепно! Ваша фамилия случайно не Лотман? А может быть, Тынянов?
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ИСТОЧНИК KP.RU