2020-06-05T21:39:46+03:00
Звезды

Билан и Пелагея показали Би-2 свои дома

Новый клип Лёвы и Шуры уже набрал более 2 миллионов просмотров
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Песню и текст к ней Би-2 придумали и написали в сентябре 2019 года.Песню и текст к ней Би-2 придумали и написали в сентябре 2019 года.
Изменить размер текста:

Дима Билан музицирует на баяне на своей даче в подмосковном посёлке Рассказовка. А певица Пелагея напевает новый хит Би-2 «Депрессия» в своей девичьей гостиной, оформленной в пастельных тонах.

В ожидании встреч с поклонниками на концертах Би-2 предложили всем желающим участие во флешмобе: исполнить любой отрывок из нового сингла «Депрессия» и выложить видео на своей странице в социальных сетях с хэштегом #ВыйдемИзДома.

Известные артисты, друзья группы Би-2, уже приняли участие во флешмобе. Свои видеоролики с исполнением «Депрессии» записали Дима Билан, Аида Гарифуллина, Леонид Агутин, Пелагея, Антон Севидов (Tesla Boy), Ренарс Кауперс (BrainStorm), Manizha, Shach Seven и певица Elizaveta.

Видео с участием звёзд можно увидеть в социальных сетях группы Би-2, а через пару недель группа выложит большое видео со всеми участниками флешмоба. Напомним: «Депрессия» стала вторым опубликованным треком из одиннадцатого студийного альбома группы. Вместе с синглом и клипом на всех цифровых площадках доступен ЕР. Помимо новой песни в релиз вошла караоке-версия «Депрессии», с помощью которой можно принять участие во флешмобе.

Напомним: песню и текст к ней Би-2 придумали и написали в сентябре 2019 года, а рефрен «Депрессии» «выйдем из дома из безнадёжной депрессии, как же давно нам не было вместе так весело», а также время премьеры трека оказались более чем актуальны для нынешнего момента – ослабления ограничительных мер.

#ВыйдемИзДома Билан, Агутин, Гарифуллина, Пелагея, BrainStorm, MANIZHA, Би-2 и друзья.Скоро мы с вами сможем выйти из дома и наконец увидеться вживую! А пока устроим флешмоб?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В ФАС заявили о стабилизации цен на лимоны, гречку и сахар
Росприроднадзор проверит все предприятия на соответствие экологическим стандартам
В Ростехнадзоре допустили, что причиной разлива топлива в Норильске стала изношенность оборудования
В Чувашии программу ремонта дворов продлят на три года
Умер участник команды КВН "Парни из Баку" Рауф Аскеров
Ученые заявили, что лысые мужчины тяжелее переносят коронавирус
Трамп рассказал о "лучшей" стратегии борьбы с коронавирусом
Запущен сайт для голосования по поправкам в Конституцию
В ВОЗ выпустили новые рекомендации по ношению масок для защиты от коронавируса
Трамп заявил, что в США готовы 2 миллиона доз вакцин от коронавируса
В МИД России пообещали "зеркальный ответ" на высылку дипломатов из Чехии
Препарат от коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС
Лекарство Трампа от коронавируса признали неэффективным
В Испании отказались принимать туристов как минимум до 1 июля
Названа причина разлива нефти в Норильске
Названы симптомы рака, которые можно спутать с коронавирусом
Самарский губернатор назначил сделавшего громкое заявление врача главой информцентра по COVID 19
Трамп заявил о готовности снять санитарные ограничения из-за коронавируса
Канье Уэст пожертвовал 2 миллиона долларов дочери Джорджа Флойда
Доктор Мясников пообещал сюрпризы от коронавируса
У депутата Госдумы Дмитрия Ионина нашли коронавирус
Названа особенность российского "Охотника", которая беспокоит США
В Роскосмосе рассказали про астероид, который в НАСА назвали "потенциально опасным"
Мутко: К концу года 80 процентов сделок с ипотекой будут регистрировать онлайн
В Германии пригрозили США ввести штрафные пошлины на американский газ
Зачем распространяются слухи про опасность 5G и "чипирование от Билла Гейтса", рассказал научный конспиролог