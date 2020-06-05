Билан и Пелагея показали Би-2 свои дома

Дима Билан музицирует на баяне на своей даче в подмосковном посёлке Рассказовка. А певица Пелагея напевает новый хит Би-2 «Депрессия» в своей девичьей гостиной, оформленной в пастельных тонах.

В ожидании встреч с поклонниками на концертах Би-2 предложили всем желающим участие во флешмобе: исполнить любой отрывок из нового сингла «Депрессия» и выложить видео на своей странице в социальных сетях с хэштегом #ВыйдемИзДома.

Известные артисты, друзья группы Би-2, уже приняли участие во флешмобе. Свои видеоролики с исполнением «Депрессии» записали Дима Билан, Аида Гарифуллина, Леонид Агутин, Пелагея, Антон Севидов (Tesla Boy), Ренарс Кауперс (BrainStorm), Manizha, Shach Seven и певица Elizaveta.

Видео с участием звёзд можно увидеть в социальных сетях группы Би-2, а через пару недель группа выложит большое видео со всеми участниками флешмоба. Напомним: «Депрессия» стала вторым опубликованным треком из одиннадцатого студийного альбома группы. Вместе с синглом и клипом на всех цифровых площадках доступен ЕР. Помимо новой песни в релиз вошла караоке-версия «Депрессии», с помощью которой можно принять участие во флешмобе.

Напомним: песню и текст к ней Би-2 придумали и написали в сентябре 2019 года, а рефрен «Депрессии» «выйдем из дома из безнадёжной депрессии, как же давно нам не было вместе так весело», а также время премьеры трека оказались более чем актуальны для нынешнего момента – ослабления ограничительных мер.