2020-06-06T08:18:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 6 июня 2020: в стране отменили комендантский час

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 6 июня 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 6 июня 2020: отельеры ждут туристовКоронавирус в Турции, последние новости на 6 июня 2020: отельеры ждут туристовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Последние новости о коронавирусе в Турции на 6 июня 2020 года таковы: в стране выявили 168 340 зараженных, 4 648 человек скончались, 133 400 человек - выздоровели.

Специалисты Турции совместно со специалистами из России будут работать над созданием вакцины от «чумы 21 века». А пока ее нет, местным жителям придется соблюдать масочный режим и держать дистанцию.

Но в стране уже открылись музеи, библиотеки, салоны красоты, кафе, рестораны, магазины и ТЦ, снова работают пляжи. Кроме того, в Стамбуле открылся рынок Гранд Базар, и продавцы снова бойко ведут торговлю.

В июне отельеры уже будут ждать гостей. Конечно, в этом году туристический сезон будет другим – на территориях гостиницы, гостевых домов и отелей появится разметка, обозначающая дистанцию в полтора метра, все оборудование будут дезинфицировать. Также отельеры обязаны сделать изолятор. Если вдруг у гостя обнаружат повышенную температуру, его смогут переселить туда, пока тест на COVID-19 не будет готов.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 6 июня 2020 года, президент Тайип Эрдоган отменил комендантский час, который с начала пандемии вводили почти каждую неделю по выходным в 15 провинциях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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