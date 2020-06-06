2020-06-06T11:21:16+03:00
Экономика

Фонд Росконгресс разрабатывает «Бюро спортивных инвестиций»

Единая коммуникационная платформа будет создана для внебюджетного финансирования спортивной отрасли
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Фото: фонд РосконгрессФото: фонд Росконгресс
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Онлайн-платформа «Бюро спортивных инвестиций» для привлечения внебюджетного финансирования спортивной отрасли, которую разрабатывает Фонд Росконгресс, получила поддержку Министерства спорта.

- Современные условия ставят перед нами задачи по формированию действенных рыночных механизмов привлечения внебюджетного финансирования спортивных событий, федераций, клубов и спортивной отрасли в целом. Одним из механизмов эффективного решения данной задачи может стать создание “Бюро спортивных инвестиций” – единой коммуникационной платформы для различных спортивных организаций, национальных федераций, маркетинговых агентств, телекомпаний, медиа и бизнес-структур, ведущих партнерскую и спонсорскую деятельность. Реализация данной концепции осуществляется под эгидой Минспорта, – сообщил министр спорта Олег Матыцин, выступая на итоговом заседании Коллегии ведомства.

- Одним планируемых целевых показателей Стратегии по развитию физической культуры и спорта до 2030 года является объем привлеченных в отрасль инвестиций. Реализация «Бюро спортивных инвестиций» позволит сформировать современный рынок спортивных прав и рекламных возможностей, сделать рыночными и транспарентными взаимоотношения спорта, медиа и бизнеса, реализовать растущий коммерческий потенциал отрасли, а также снизить долю бюджетных затрат при организации и проведении значимых спортивных и зрелищных событий, – рассказал заместитель директора Фонда Росконгресс Георгий Брюсов.

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