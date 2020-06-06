2020-06-06T18:03:21+03:00
В мире

Американская старушка убивала алкоголиков и пенсионеров ради шампанского и роскошной жизни

На зверства, которые сотворила Доротея Пуэнте, не могли смотреть даже опытные криминалисты
Мария БЕРК
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Доротея Пуэнте со своими адвокатамиДоротея Пуэнте со своими адвокатамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Судмедэксперты сходятся во мнении, что подавляющее большинство маньяков - мужчины. Женщины по своей природе не склонны к жестокостям. Но исключения из правил случаются регулярно.

В крохотный бар в Лос-Анджелесе заглянула старушка-божий одуванчик. Она была хорошо одета и расположилась за барной стойкой рядом с местным разнорабочим Чарльзом Вилгессом.

- Тут жар от холодильника, мэм, двигайтесь ко мне ближе, - заботливо предупредил мужчина.

Старушка поблагодарила Чарльза и представилась: Донна Йоханссон. Приехала в Лос-Анджелесе из Сакраменто. Недавно овдовела и решила начать новую жизнь в новом городе. Правда, вот незадача: таксист случайно укатил вместе со всеми вещами Йоханссон.

Чарльз пожалел старушку, угостил коктейлем и разболтался с ней. Донна оказалась доброжелателей и словоохотливой, и слово за слово предложила Чарльзу поработать на нее. Мол, те $576, что он получает от социальных служб копейки, а она будет платить ему $680 за пустяковую работу. Какую, Донна не сказала.

Но Чарльз такой расклад понравился и они решили встретиться на следующий день и обсудить детали. Только когда Вилгессон вернулся домой, его пронзила мысль: лицо Донны Йоханссон он уже где-то видел. И, черт возьми, чуть ли не в сводке новостей «Их разыскивает полиция».

Чарльз позвонил в редакцию местной телекомпании и объяснил ситуацию, звонить в полицию он не хотел, а вдруг поставит невиновного человека. Редактор телеканала Ген Сильвер приехал к Чарльзу среди ночи и сунул газету «Лос-Анджелес Таймс».

- Она?

Чарльз вгляделся в снимок и не обомлел. На него смотрела Донна Йоханссон. Только звали ее иначе - Доротея Пуэнте. Заметив, что Чарльз узнал старушку, Ген Сильвер позвонил в полицию.

«ЭТО ВСЕ КРЫСЫ»

59-летняя Доротея Пуэнте слыла в Сакраменто как хозяйка пансионата для пожилых и немощных людей. Она сдавала своим постояльцам комнаты в красивом особняке, выстроенном в викторианском стиле. Единственная беда - соседи и все, кто проходил мимо дома, морщились от невыносимой вони, которой тянуло от него.

- Это все крысы! - отмахивалась Доротея. - Когда я их травлю, они забивается под пол и гниют там.

Она говорила, что к грызунам добавляются еще и проблемы с канализацией, и беспомощно разводила руками.

Утром 11 ноября 1988 года в гости к Пуэнте заглянул детектив Джон Кабрера и его напарник.

- Мы разыскиваем Альваро Монтойя, - заявил детектив. - Мы пройдем?

- Берта в смысле? - уточнила Доротея. - Конечно, проходите.

Накануне в пансион приходил соцработник, навещавший постояльцев, и, не найдя Берта, тут же сообщил в полицию.

В доме было чисто и опрятно. Ну да, вонь, но что поделать. Полицейские решили заглянуть в сад и заметили разрытый участок земли.

- Лопату! Быстро! - приказал Кабрера и сам принялся копать. Очень скоро на поверхности оказались красноватые кусочки нечто жилистого. А затем… человеческая рука.

Пансионат Доротеи Пуэнте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пансионат Доротеи ПуэнтеФото: GLOBAL LOOK PRESS

АБРИКОСОВОЕ ДЕРЕВО

К дому Доротеи Пуэнте стянулись отряды полиции, которые приступили к обследованию всего сада.

- Да как же так? - причитала Доротея. - Как это могло произойти?! А я думала, это крысы…

Тем временем, криминалисты вытаскивали из-под земли все больше жутких находок. Семь трупов. Семь погибших постояльцев пансионата улыбчивой Доротеи.

Первый - 51-летний Альваро Монтойя по прозвищу Берт. Он был шизофреником и общался с голосами на испанском языке. Он называл Доротею мамой. На месте, где было закопано его тело, Пуэнте посадила абрикосовое дерево.

Вторая - 64-летняя алкоголичка Дороти Миллер. Ее труп ужаснул криминалистов - руки погибшей были крепко примотаны скотчем к груди.

Третий - 55-летний алкоголик Бенджамин Финк исчез в апреле 1988 года.

Четвертая - 78-летняя Бетти Палмер. Ее труп расчленили, туловище - без рук, ног и головы - было закопано на лужайке перед входом в дом.

Пятая - 78-летняя Леона Карпентер оказалась в пансионате Доротеи в феврале 1987 года. Пенсионерку выписали из больницы под опеку Пуэнте. Ее тело было захоронено у забора. Его первым нашел детектив Джон Кабрера.

Шестой - 62-летний Джеймс Галлоп. Он пережил операцию по удалению опухоли мозга и инфаркт, но погиб в пансионате Доротеи Пуэнте.

Седьмая - 64-летняя Вера Дэй Мартин. Когда полицейские нашли ее тело, часы на ее запястье еще шли.

- Где, черт возьми, хозяйка пансионата! - заорал один из руководителей расследования. - У меня к ней есть вопросы.

- Так она кофе отпросилась попить, - раздался тихий голос кого-то из группы. - Сказала, что скоро вернется.

Но Доротея Пуэнте не вернулась. Ее задержат только через год в Лос-Анджелесе, благодаря внимательному Чарльзу Вилгессу.

ОХОТА НА СТАРИКОВ

После раскопок в саду полицейские приступили к обыску в доме Пуэнте. В комнате самой Доротеи следователи обнаружили квитанции, чековые книжки, бутылки дорогого шампанского, дорогую одежду и украшения. Выходило, что владельца пансионата получала ежемесячно от своих постояльцев по 5 000 долларов. Каждый платил ей по $350 за жилье и двухразовое питание. Помимо этого, все пособия по инвалидности, социальные выплаты и соцстраховка, которые полагались постояльцам, поступали Пуэнте, которые она расходовала по своему усмотрению.

Доротея регулярно выходила на поиски новых жертв. Для этого она выбирала дешевые забегаловки и бары, где убеждала одиноких стариков и пропойц перебраться к ней в пансионат.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛГУНЬЯ

Доротея Пуэнте с детства слыла знатной лгуньей. Она рассказывала, что пережила бомбардировку Хиросимы, что ее брат - посол США в Швеции, а еще она дружит со звездами Голливуда.

Мать из Доротеи оказалась плохая. Она вышла замуж и родила двух дочерей: одну отправила родственникам, а вторую - сдала органам опеки.

В 1948 году Доротея впервые попалась полиции за подделку банковских чеков и оказалась в тюрьме на 4 года.

В 1960 году, будучи замужем второй раз, была осуждена за работу в борделе в Сакраменто. Только здесь срок ареста продлился всего 90 дней.

В 1972 году Доротея Пуэнте поселилась в том самом особняке, который превратила в пансионат. Ее третий муж, Педро Монтальво, говорил о ней так: «Доротея думает, что богата». И это было очень точно сказано: Пуэнте жила не по средствам, уходила в долги. А в 1978 году была обвинена в краже денег и вещей у одного из постояльцев. Женщину приговорили к условному сроку, а медэксперты диагностировали у нее шизофрению.

Доротея Пуэнте была арестована в 1988 году в Лос-Анджелесе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доротея Пуэнте была арестована в 1988 году в Лос-Анджелесе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ЧУВСТВУЮ, СКОРО УМРУ»

Первое убийство в викторианском доме в Сакраменто произошло в 1982 году. 53-летняя Доротея жила тогда вместе со своей подругой, 61-летней Рут Монро. Смерть Монро от передозировки наркотиков удивила полицию, как и исчезновение $6 000, принадлежавших погибшей, и всех ее вещей.

Монро всегда была жизнерадостным человеком. Но незадолго до гибели обронила в разговоре с парикмахершей фразу: «Чувствую, что скоро умру».

Через три дня нашли ее бездыханное тело. Самоубийство? Но полиция была уверена: это дело рук Доротеи Пуэнте. Женщину арестовали по обвинению в отравлении наркотиками и приговорили к 5 годам заключения. Но через три года, в 1985 году, она вышла из колонии. Суд запретил ей приближаться к пожилым людям. Но Доротею это не остановило.

Еще в тюрьме у нее завязался роман по переписке с Эверсоном Гиллмотом. Мужчина так проникся к преступнице, что приехал встречать ее из тюрьмы, а затем и вовсе переписал на ее имя все свое имущество.

Правда, счастье их было недолгим. Через год тело Гиллмота найдут на берегу реки. Его тело лежало в самодельном гробу, завернутое в целлофан и обложенное нафталином.

Три года тело Гиллмота оставалось в морге Сакраменто как неопознанное. Хотя его супруга в этот момент чинила расправу над невинными людьми.

ТРИ ИЗ ДЕВЯТИ

Первое судебное заседание состоялось в марте 1989 года. Доротея Пуэнте предстала в синем платье и бусах из жемчуга. Рассмотрение ее дела длилось четыре года и завершилось обвинительным приговором: два пожизненных срока.

- Не поворачивайтесь к ней спиной, - говорил прокурор О’Мара присяжным. - Доротея Пуэнте убила девять человек.

Однако стороне обвинения удалось доказать причастность Пуэнте лишь к трем убийствам.

В 1993 году 64-летняя Доротея отправилась в Центральную женскую тюрьму в Калифорнии, где умерла в 2011 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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