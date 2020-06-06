2020-06-06T18:04:22+03:00
Спорт

"Почему так неустойчиво?". Команда Тутберидзе показала, как фигуристки научились заново прыжкам за неделю

На видео, который показал прогресс спортсменок, попали Алена Косторная и Анна Щербакова [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алена Косторная.Алена Косторная.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На подмосковной базе в Новогорске с 25 мая усиленно работают на предсезонном тренировочном сборе фигуристы команды Этери Тутберидзе. База была открыта после перерыва, который связан с пандемией коронавируса. Спортсмены после долгого перерыва вышли на лед - Алена Косторная, Анна Щербакова и другие звезды "Хрустального", по сути, тренировались без льда, только "на земле" у себя по домам. Так что первый выход на лед для спортсменок стал особенным событием.

В Инстаграме команды Этери Тутберидзе показали, какого прогресса добились Косторная и Щербакова за неделю тренировок на льду. В частности, на кадрах с Аленой звучит фраза тренеров:

- Алена, покажи аксель! - на эту фразу Косторная просто смеется.

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Алена Косторная показывает прыжки после карантина
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Известно, что чемпионка Европы в прошлом сезоне стала одной из лучших в мире благодаря чисто исполняемым во время прокатов тройным акселям.

А вот на кадрах с Анной Щербаковой показаны искренние эмоции фигуристки: "Почему так неустойчиво?" - говорит Аня. Но тренеры подбадривают ее, отмечая во время записи видео, мол, это еще очень хорошо и в первых шагах видны все годы мастерства.

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Анна Щербакова показывает прыжки после карантина
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Оба видео в Инстаграме команды Тутберидзе подписаны красноречиво: "Легко не будет никому". Тренировки фигуристок к новому сезону в начале лета - только набирают обороты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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