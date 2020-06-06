«Грудь вот-вот лопнет»: Седокова взбудоражила снимком в ванной

Пышные формы Анны Седоковой – ее тайное оружие, которое она то и дело пускает в ход, чтобы привлечь внимание поклонников. Вот и сегодня на страничке певицы в Инстаграме появился снимок, сделанный в ванной. На фото 37-летняя красотка позирует в нижнем белье, подчеркнувшем ее аппетитные прелести. Анна кокетливо приложила пальчик к губам –то ли просит не выдавать ее, то ли посылает в камеру воздушный поцелуй.

Вроде бы ничего особенного – но фото тут же принялись комментировать ценители Аниных прелестей. Особенно горячо поклонники обсуждают ее роскошный бюст, волнующе выглядывающий из чашечек телесного топа.

«Грудь вот-вот лопнет», «А мне нравится. как Анна выглядит. Естественно и женственно. Когда женщина счастлива и светится от любви», «Просто секс-бомба», «Хватит сводить с ума мужиков», «Огненная», - пишут они в комментариях.

annasedokova Анна поделилась снимком в нижнем белье

Судя по всему, Анна действительно так и сияет от любви. Не так давно появились слухи, что Седокова рассталась с бойфрендом – баскетболистом Янисом Тиммой. Спортсмен, играющий за команду «Химки», на 9 лет моложе певицы. Ради романа с экс-«ВИА Грой» он оставил семью – жену с ребенком. Из-за того, что в Инстаграме Анны вдруг перестали появляться снимки с Янисом, подписчики предположили, что он вернулся к жене. Но Седокова поспешила развеять все сомнения, опубликовав снимок с нарисованным на стекле сердечком и словом «люблю». А в подписи к фото разместила стих, посвящённый бойфренду. Янис отреагировал на него десятью эмодзи с сердечками.

Несмотря на вынужденный перерыв в работе – все концерты и гастроли отменены из-за коронавируса – певица на днях умудрилась купить вторую квартиру. Правда, она до сих пор не выплатила ипотеку за первую. Но, видимо, посчитала, что потянет оплату сразу двух апартаментов.

- Кто много работает и правильно ставит цели, тот покупает ещё одну квартиру, - сообщила гордая обладательница квадратных метров в новостройке.

А за неделю до этого Седокова рассказала в Инстаграме, что погасила десятую часть ипотеки за первую квартиру. Так что, видимо, с финансами у Анны все в порядке.

- Я собои очень горжусь! Последние дни были просто кошмаром, я не могла встать. Идеи закончились, значимость собственная понизилась, сил нет. Я ничего не сделала. Производительность на нуле. Но начался новыи день. Я встала, приняла ледянои душ. И погасила 10 часть ипотеки досрочно , - сообщила экс-«ВИА Гра».

annasedokova Анна с бойфрендом Янисом Тиммой

А ведь еще недавно дела у Анны шли не так блестяще. Чтобы набрать на первый взнос за ипотеку в декабре 2018 года, ей пришлось занимать у друзей и закладывать украшения.

- Я всегда тратила больше, чем зарабатывала и для меня было важным приземлиться. Я собирала по крупицам деньги на первый взнос. Было все: и продажа крестов Graff, и слезы в туалете. Но я все сделала. Купила квартиру в отличном месте и мне дали ипотеку на 20 лет, - поризналась она.