Страны ОПЕК еще на месяц продлили режим сокращенной добычи нефти — для России это плюс

Министры ведущих нефтедобывающих стран ОПЕК на своей встрече приняли решение продлить режим сокращенной добычи нефти еще на месяц. В июле сокращение составит 9,7 млн баррелей в сутки — столько же, сколько было в мае и июне. На момент подготовки этого материала встреча еще не закончилась, но эксперты ожидают, что предложенное решение устроит всех участников рынка. Рынки отреагировали ростом цен на нефть.

Выгодно ли для России такое решение ОПЕК?

- Для России это решение имеет положительное значение, поскольку оно определяет цену на нефть и направлено на повышение цены, - пояснил «КП» ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Руслан Танкаев. - Для нас важно, сколько стоит нефть на мировом рынке, поскольку наш экспорт на 40% состоит из нефтепродуктов, и Россия является самым крупным поставщиком нефтепродуктов на мировой рынок. Совершенно очевидно, что сейчас идет восстановление мирового рынка нефти. Этот тренд продолжается достаточно долго и частично эта тенденция обеспечена соглашением ОПЕК+. Сыграло роль и сокращение сланцевой добычи в США, снижение производства синтетического моторного топлива, снижение добычи битумов в Канаде, эти битумы перерабатываются в синтетическую нефть, и это дорого. При низких ценах на нефть, добыча и переработка невыгодны. Общий уровень добычи в Северной Америке сократился почти на 8 млн баррелей в сутки - вполне сопоставимо со снижением добычи за счет соглашения ОПЕК+.

- Может, лучше было бы, чтобы решили вернуться к докризисным объемам?

- В этом нет никакого смысла. Нужно, чтобы рынок смог «переварить» такое количество нефтепродуктов, нужно, чтобы восстановилась экономика. Я вообще предполагал, что режим такого сокращения продлится не на месяц, а на два. Но, видимо, темпы восстановления мировой экономики, прежде всего в Китае, в меньшей степени в странах Юго-Восточной Азии и Евросоюзе показали, что можно ограничиться месяцем. Дальше будет видно.

- То есть, Россия не ущемлена такими ограничениями?

- Нет. Более того, мы перевыполняем условия ОПЕК+. Мы снизили добычу на 17,3% к докризисному уровню, это значительно более того, что требовалось по соглашению. Мы сейчас добываем ровно столько, сколько нужно для обеспечения рынков сбыта. Зачем же увеличивать, куда ее девать, нефть? У нас резервуары дополнены до краев.

Кроме того, мы находимся в очень выгодном положении по сравнению с другими нефтедобывающими странами, например Саудовской Аравией. Сейчас фрахт танкеров обходится очень дорого. В зависимости от тоннажа выше докризисного уровня в 3-10 раз. Возить по морю дешевую нефть очень невыгодно. А нам это безразлично, какая цена фрахта - у нас есть мощные трубопроводные системы, доставляющие нефть и в Китай, и в Европу. Если бы не самый высокий в мире уровень налогообложения нефтяной отрасли в мире, мы бы очень сильно расширили свою долю на мировом рынке.

- Что будет дальше с ценами на нефть, можете предсказать?

- Осенью из-за отложенного спроса на товары, у нас будет скачок промышленного производства и, соответственно, рост потребления нефти. Цены могут подняться до 70 долларов за баррель. А к декабрю мировой нефтяной рынок придет в равновесие, и цены установятся примерно на 60 долларов за баррель. До тех пор важно, чтобы соглашение ОПЕК+ продолжало действовать. Потому что на рынок начнет возвращаться сланцевая нефть США и переработанная из битума нефть Канады — так что придется регулировать рынок. При устойчивом уровне цены 60 долларов за баррель, сокращения, думаю, вернутся к докризисному уровню.

СПРАВКА «КП»

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне. С июля и до конца года оно должно было составить 7,7 млн баррелей, а с января 2021-го и до конца апреля 2022-го — 5,8 млн.

В марте участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи нефти, как предлагала Россия, ни об изменении его параметров, на чем настаивала Саудовская Аравия, напоминает РИА «Новости». На этом фоне, а также из-за значительного сокращения спроса на топливо по всему миру в условиях пандемии коронавируса цены на нефть обвалились более чем в два раза, а затем постоянно обновляли многолетние минимумы. В последнее время ситуация на рынке нефти несколько стабилизировалась, и на этой неделе цены впервые с начала марта превысили $40 за баррель.