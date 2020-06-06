Бой Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер 6 июня 2020: прямая онлайн-трансляция боя UFC 250
Главный промоушен мира в смешанных единоборствах продолжает активно проводить турниры. И на очереди - очередной "номерной" турнир. В Невадес в главном бою вечера сойдутся девушки. Аманда Нуньес будет драться с Фелицией Спенсер в бою за титул в полулегком весе. "КП" рассказывает о главных моментах боя Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер 6 июня 2020.
Когда пройдет бой Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер 6 июня 2020 на UFC 250
Бой Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер пройдет 6 июня 2020 года по американскому времени. Начало основного карта боев - после 5:00 по московскому времени 7 июня.
Время начала боя Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер 6 июня 2020
Бой между Амандой Нуньес и Фелицией Спенсер ожидается примерно после 05-00 по московскому времени вечером 6 мая 2020 по местному времени в Неваде.
Счет боев Аманды Нуньес и Фелиции Спенсер
Аманда Нуньес провела 23 боя в смешанных единоборствах, 19 выиграла, 4 проиграла. У Фелиции Спенсер 9 боев, 8 побед и 1 поражение.
Прогноз на бой Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер 6 июня 2020
Аманда Нуньес должна добыть победу.
Место боя Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер 6 июня 2020
Бой Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер пройдет 6 июня 2020 года в рамках большого турнира UFC 250 на арене UFC APEX в Лас-Вегасе, штат Невада.
Прямая онлайн-трансляция боя Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер 6 июня 2020
Проследить за ходом боя Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер будет невозможно - в России не будет трансляций на общедоступных каналах.
Основной кард турнира UFC 250
Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер
Рафаэль Ассунсао — Коди Гарбрандт
Кори Сэндхаген — Алджамейн Стерлинг
Нил Магни — Энтони Рокко Мартин
Шон О Мэлли — Эдди Вайнлэнд.
Бой Аманда Нуньес Фелиция Спенсер 6 июня 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU