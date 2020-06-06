2020-06-06T23:14:31+03:00
Спорт

Бой Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер 6 июня 2020: прямая онлайн-трансляция боя UFC 250

UFC. Бой за титул в полулегком весе UFC, Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер 6 июня 2020. Прямая онлайн-трансляция боя состоится 7 июня 2020 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Аманда Нуньес.Аманда Нуньес.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Главный промоушен мира в смешанных единоборствах продолжает активно проводить турниры. И на очереди - очередной "номерной" турнир. В Невадес в главном бою вечера сойдутся девушки. Аманда Нуньес будет драться с Фелицией Спенсер в бою за титул в полулегком весе. "КП" рассказывает о главных моментах боя Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер 6 июня 2020.

Когда пройдет бой Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер 6 июня 2020 на UFC 250

Бой Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер пройдет 6 июня 2020 года по американскому времени. Начало основного карта боев - после 5:00 по московскому времени 7 июня.

Время начала боя Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер 6 июня 2020

Бой между Амандой Нуньес и Фелицией Спенсер ожидается примерно после 05-00 по московскому времени вечером 6 мая 2020 по местному времени в Неваде.

Счет боев Аманды Нуньес и Фелиции Спенсер

Аманда Нуньес провела 23 боя в смешанных единоборствах, 19 выиграла, 4 проиграла. У Фелиции Спенсер 9 боев, 8 побед и 1 поражение.

Прогноз на бой Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер 6 июня 2020

Аманда Нуньес должна добыть победу.

Место боя Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер 6 июня 2020

Бой Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер пройдет 6 июня 2020 года в рамках большого турнира UFC 250 на арене UFC APEX в Лас-Вегасе, штат Невада.

Прямая онлайн-трансляция боя Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер 6 июня 2020

Проследить за ходом боя Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер будет невозможно - в России не будет трансляций на общедоступных каналах.

Основной кард турнира UFC 250

Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер

Рафаэль Ассунсао — Коди Гарбрандт

Кори СэндхагенАлджамейн Стерлинг

Нил Магни — Энтони Рокко Мартин

Шон О Мэлли — Эдди Вайнлэнд.

Бой Аманда Нуньес Фелиция Спенсер 6 июня 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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