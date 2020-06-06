Путин приравнял Северный флот к военному округу

Итак – суть новости: президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 2021 года Северный флот (СФ) станет отдельной военно-административной единицей. А по сути и статусу - пятым военным округом (наравне с Западным, Южным, Центральным и Восточным).

Здесь неизбежно возникает вопрос: что это меняет и зачем это делается?

Тем более, что в зону ответственности Северного флота как входили, так и после нынешнего указа ВВП входят те же 4 субъекта РФ: Мурманская и Архангельская области, Республика Коми и Ненецкий автономный округ.

Тут, как говорят, есть нюансы: ранее эти субъекты РФ входили в состав Западного военного округа.

Но давайте заглянем в пояснительную записку Минобороны РФ. В это документе, в частности, говорится: «Северный флот наделяется полномочиями межвидового стратегического территориального объединения». Заумно, правда? Перевожу на понятный русский язык и объясняю максимально просто: все военные структуры (морские, сухопутные, военно-воздушные и другие), находящиеся на территории перечисленных выше субъектов, с января будущего года будут подчиняться командованию СФ. Это делается для того, чтобы в дальнейшем избежать ревнивых споров (а то и скрытого противостояния) между морскими и сухопутными командирами насчет того «кто кому подчиняется». Потому в той же пояснительной записке в Кремль говорилось: «Реализация проекта указа позволит оптимизировать структуру управления Вооруженными силами Российской Федерации и законодательно придать Северному флоту статус самостоятельной военно-административной территориальной единицы».

Обратите внимание на слово «самостоятельной». Тут есть особый смысл.

Несколько лет назад для усиления взаимодействия между видами вооруженных сил и родами войск и создания полноценных группировок на основных стратегических направлениях все флота включили в состав военных округов. Северный флот вошел в состав Западного военного округа (что, между нами говоря, вызвало немало споров с кругах военных стратегов, да и командиров помельче рангом). А если говорить без обиняков, то северных мареманов подчинение «пехоте» просто обидело. Эту обиду услышали в «верхах»: в 2019 году Северный флот был выведен из состава Западного военного округа на правах самостоятельного объединенного стратегического командования. В переводе с военного на цивильный язык это значило, что Северный флот приравняли по статусу к военным округам. Но «приравняли по статусу» - это всего лишь фигура речи, юридически растяжимое понятие. Вот Путин своим недавним указом и поставил точку: Северный флот обрел такой же полноценный и конкретный статус, как любой российский военный округ. Любопытно, что к такому решению в Кремле пришли не сразу: проект указа попал в «красный дом» еще летом прошлого года, и там его (по словам одного из знающих людей) «протирали до тех пор, пока мука не посыпалась».

Есть и еще одна (и, пожалуй, самая главная!) причина такой военно-административной «перекройки» - интенсивное освоение Арктики и Северного морского пути. Наши западные «оппоненты» крайне недовольны тем, что России не только достался «лакомый кусок» территории с мировыми запасами природных богатств (включая энергоносители), но она еще и «диктует правила» поведения на Севморпути (пролегающий, кстати, в ее территориальных водах!). США и другие страны НАТО, претендующие на своим «правила поведения» в Арктике, регулярно разминают военные мышцы в северных широтах. Тут нетрудно понять, что Россия намерена более надежно прикрыть северное стратегическое направление, защитить мореплавание по Северному морскому пути, взять под надежную охрану российский арктический шельф, где планируется наращивать добычу нефти и газа.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, у Северного флота есть еще одна важная задача: обеспечить надежное противовоздушное и противоракетное прикрытие северного ракетоопасного направления. Как известно, предполагаемые маршруты полета американских межконтинентальных баллистических ракет, расположенных на территории США, пролегают над Северным полюсом.