2020-06-07T08:03:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 7 июня 2020: общее число зараженных достигло 169 тысяч

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 7 июня 2020 года
Елена КОНОВА
Поделиться:
Коронавирус в Турции, последние новости на 7 июня 2020: для туристов и персонала отелей разработали новые правилаКоронавирус в Турции, последние новости на 7 июня 2020: для туристов и персонала отелей разработали новые правилаФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

На данный моменты специалисты Турции совместно со специалистами из России работают над созданием вакцины от COVID-19. Последние новости о коронавирусе на 7 июня 2020 года таковы: в стране с начала пандемии заразились 169 218 человек. Из них 4 669 человек скончались, 135 322 человека - выздоровели.

Страна почти полностью вышла из карантина – открыто междугороднее сообщение, возобновляется международное авиасообщение. Жители Турции могут гулять, отдыхать на пляжах и заниматься спортом на улице. Кроме того, открылись все магазины, рынки, салоны красоты, кафе, рестораны, музеи и торговые центры.

Конечно, с наступлением лета отельеры стали готовиться к туристическому сезону. Во-первых, для отелей и гостиниц разработали новые правила, которым должны следовать и персонал, и гости. Во-вторых, на территории владельцы обязаны оборудовать изолятор, куда поместят гостя, у которого будет повышенная температура. В-третьих, все оборудование, в том числе шезлонги и столики, начнут ежедневно дезинфицировать.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 7 июня 2020 года, накануне в стране за сутки выявили еще 878 зараженных. 21 человек скончался от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Врачи смотрели на меня и не понимали, почему я еще жив»: откровения больного коронавирусом из Тольятти
Сергей думал, что болен обычной простудой, пока КТ не показала, что у него работает только 5% легких. Каким чудом он выжил и когда будет дышать сам, врачи не могут и предположить
Новости 24
Конор Макгрегоробъявил о завершении карьеры
Единые требования безопасности для пляжей установят в России
Пушков назвал брендом заявление Макфола о беспорядках в США
Назвали новые доказательства сокрытия Китаем фактов о коронавирусе
«Это не имеет смысла»: Маск выступил против уголовного срока за торговлю марихуаной в США
Нуньес победила Фелицию Спенсер в главном бою турнира UFC 250, защитив чемпионский титул
В Подмосковье ликвидировали возгорание на складе с кинодекорациями
Мексика не собирается продлевать сокращение добычи нефти до конца июля
Последние новости на утро 7 июня 2020: В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Трамп удивился небольшому числу участников протестов в Вашингтоне
Китайские ученые сделают вакцину от коронавируса доступной для всего мира
Коронавирус в Московской области, последние новости на 7 июня 2020: От COVID-19 излечились 532 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 7 июня 2020 года увеличилось до 2 864 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 7 июня 2020 года превысило 43 тысячи человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 7 июня 2020: в столице вылечились свыше 100 тысяч заболевших и открылись храмы
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 7 июня 2020 года увеличилось до 100 431 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 7 июня 2020 составило более 193 тысяч человек
Экс-министр заявила, что Зеленский обманул своих избирателей
Китай признали зоной с низким уровнем угрозы по коронавирусу
В Германии прокомментировали планы США по выводу военных из страны
Доктор Комаровский дал рекомендацию переболевшим коронавирусом
Онищенко оценил снятие ограничений по коронавирусу в Москве
Эксперт предсказал, что будет с ценами на нефть после сделки ОПЕК+
В Японии изобрели спасающую от коронавируса маску для бассейна
Малышева рассказала, сколько на самом деле бессимптомных носителей коронавируса