Коронавирус в Турции, последние новости на 7 июня 2020: общее число зараженных достигло 169 тысяч

На данный моменты специалисты Турции совместно со специалистами из России работают над созданием вакцины от COVID-19. Последние новости о коронавирусе на 7 июня 2020 года таковы: в стране с начала пандемии заразились 169 218 человек. Из них 4 669 человек скончались, 135 322 человека - выздоровели.

Страна почти полностью вышла из карантина – открыто междугороднее сообщение, возобновляется международное авиасообщение. Жители Турции могут гулять, отдыхать на пляжах и заниматься спортом на улице. Кроме того, открылись все магазины, рынки, салоны красоты, кафе, рестораны, музеи и торговые центры.

Конечно, с наступлением лета отельеры стали готовиться к туристическому сезону. Во-первых, для отелей и гостиниц разработали новые правила, которым должны следовать и персонал, и гости. Во-вторых, на территории владельцы обязаны оборудовать изолятор, куда поместят гостя, у которого будет повышенная температура. В-третьих, все оборудование, в том числе шезлонги и столики, начнут ежедневно дезинфицировать.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 7 июня 2020 года, накануне в стране за сутки выявили еще 878 зараженных. 21 человек скончался от COVID-19.