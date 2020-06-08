2020-06-08T07:58:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 8 июня 2020: больше 165 тысяч человек выздоровели

Мы представляем последние новости на 8 июня 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 8 июня 2020: для туристов разработали новые правила безопасностиКоронавирус в Италии, последние новости на 8 июня 2020: для туристов разработали новые правила безопасностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По последним новостям о коронавирусе в Италии на 8 июня 2020 года, в стране выявлено 234 998 случаев заболевания, 165 837 человек выздоровели, 33 899 человек - скончались.

В июне в стране начнется чемпионат по футболу, который прервали из-за распространения коронавируса. Но болельщикам придется подождать – пока их не будут пускать на матчи. А вот в июле, если ситуация останется стабильной, с положительной динамикой, вход на матчи откроют.

Также в Италии возобновили работу галереи и музеи, магазины и ТЦ, заведения общепита и салоны красоты. Восстановлено междугороднее и международное сообщение. Итальянцы снова могут ездить по своей стране и посещать другие – те, где обстановка с COVID-19 стабилизировалась. И туристы со всего мира снова могут наслаждаться видами Венеции и Рима.

Но, конечно, и местным жителям, и гостям нужно соблюдать правила безопасности – держать социальную дистанцию и носить защитные маски. Кроме того, не рекомендуется обниматься и обмениваться рукопожатиями.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 8 июня 2020 года, накануне Папа римский Франциск обратился к верующим и выразил солидарность к тем, кто заболел COVID-19, их семьям и к тем, что ухаживает за зараженными. Также он попросил и дальше следовать новым правилам безопасности.

В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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