Две жизни Татьяны Друбич: воплощение женственности в кино и помощь хосписам

Есть такое выражение: «Ее (или его) любит камера». Людей, которые влюбили с себя фиксирующий изображения аппарат, невозможно сравнивать с другими актерами, что-то такое перед ним изображающих. Татьяна Друбич - актриса, которая никогда ничего не изображала, не «играла», не «перевоплощалась», не прикидывалась. Может быть, даже и не актриса, а «просто» уникальное человеческое существо, схваченное кинематографом во всей его исключительной притягательности. И ставшее, явно неожиданно для самой себя, воплощением женственности сразу для нескольких поколений сначала советских, а потом и российских людей. И ее загадкой, которую так никому и не удалось разгадать. И еще - символом времени, по которому ностальгируют сейчас очень многие.

Татьяна Друбич - актриса, которая никогда ничего не изображала, не «играла», не «перевоплощалась», не прикидываласьФото: GLOBAL LOOK PRESS

Красота Друбич имеет совершенно классический, вневременной и отчасти неземной характер. Эту особенность всегда великолепно использовал маэстро Сергей Соловьев, снимавший актрису с детских лет и не только увековечивший ее юность, но и символически лишивший ее возраста. Татьяна Друбич, как и Грета Гарбо, остается для нас вечно молодой, хотя в отличие от Гарбо она не покидала кинематограф. В фильмах Соловьева, где уже не участвует Друбич, он без особого успеха пытается найти замену своей музе - молодые актрисы чем-то похожи на ту, что снималась в «Ассе» и «Черной розе…», но, конечно же, копии никогда не достигнут уровня оригинала.

Татьяна была символом времени, по которому ностальгируют сейчас очень многиеФото: GLOBAL LOOK PRESS

Разумеется, ее естественная, ненатужная киногеничность не была полностью востребована российским кино. Разумеется, ей очень повезло, что у нее всегда был восхищавшийся ей кинорежиссер, подаривший ей роли, о которых могли только мечтать другие актрисы, - от «Ста дней после детства» до «Анны Карениной». При этом жизнь Татьяны Друбич никогда полностью не ограничивалась кино. Несмотря на всю свою внешнюю эфемерность, она человек очень умный и сильный, крепко стоящий на ногах. Она уже много лет обходится без кино, занимаясь гуманитарными, медицинскими проектами. Помогает людям, ежедневно сталкиваясь с тем, с чем подавляющее большинство из нас сталкиваться не хочет. Но если кино вновь постучится к ней в дверь с интересным предложением, легко вернется в параллельную реальность, как будто бы ее не покидала.