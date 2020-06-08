МВД признало незаконными штрафы за езду по выделенке во время нерабочих дней

После первого же заявления Владимира Путина о нерабочих днях в России, автомобилисты принялись ждать новых правил. Надеялись, что выделенки временно откроют для движения всех автомобилистов, а самое главное мечтали, что парковки станут бесплатными не только в воскресенье: не работаем же. Но не дождались.

- Нерабочие дни, это не праздники и не каникулы. Никаких изменений не будет. Оставайтесь дома, - заявили в Департаменте транспорта Москвы.

А ЧТО ТАК МОЖНО БЫЛО!?

Но оказалось, что в этом заявлении не все так однозначно. Внимательно прочитав ПДД, эксперт по автоматической фиксации нарушений, Григорий Шухман обратился в МВД, с просьбой отменить штрафы за движение по выделенным полосам, отмеченным табличками "Рабочие дни", автомобилисты называют их "молоточками". В итоге, в ГИБДД разобрались и отправили штрафы на карантин.

- В соответствии с указом главы государства №239 от 2 апреля 2020 года период с 4 по 30 апреля был объявлен нерабочим в стране. Таким образом, в этот период действия водителей (собственников) транспортных средств, находящихся в зоне действия знаков, установленных совместно с информационной табличкой 8.5.2, не могли образовывать состав административного правонарушения, - заявили в ответ на обращение активиста в МВД.

Выходит, с 4 по 30 апреля все автомобилисты могли пользоваться выделенками с «молоточками». А это почти 350 километров московских дорог. И на каждом километре установлены камеры, которые автоматически фиксируют нарушение.

- Я точно не знаю, сколько незаконных штрафов были выписаны за это время. Но совершенно точно рекомендую их не оплачивать. Несмотря на то, что обжаловать штраф можно в течение 10 дней, советую не теряться, даже если этот срок уже прошёл. В обращении можно сослаться на задержку в связи с соблюдением режима самоизоляции, - посоветовал московским автомобилистам Григорий Шухман.

А вот для оплаты парковки никакой амнистии нет и не будет. Все дело в формулировке. Если "молоточки" действительно обозначают рабочие дни, то парковка бесплатна только в воскресенье и праздничные дни. А в постановлении президента не о выходных, не о праздниках нет ни слова.

Правда, одно исключение, все-таки есть. С 13 апреля в столице отменили плату за парковку для медицинских работников и волонтёров.

ЗНАЙ

Табличка «Рабочие дни» (8.5.2) применяется чаще всего в зоне выделенных полос для общественного транспорта, а также со знаками «Стоянка запрещена». В столице, по данным транспортного портала Москвы, действует более 350 км выделенок, большая их часть работает только по будням. Штраф за выезд на полосу составляет 3 тысячи рублей.

В ТЕМУ

Все, что должны знать москвичи о новых правилах самоизоляции: кому нужны пропуска и как гулять по графику без прописки

Сайт kp.ru разобрал самые популярные вопросы наших читателей (подробности)