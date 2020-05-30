Все, что должны знать москвичи о новых правилах самоизоляции: кому нужны пропуска и как гулять по графику без прописки

Итак, с 1 июня в Москве разрешены пешие прогулки около дома для всех желающих. Но - строго по графику. В связи с этим у читателей «Комсомольской правды» возникает много вопросов. В любом деле, как известно, куча нюансов, а тут еще можно нарваться на штраф за нарушение режима самоизоляции в 4 тысячи рублей. Итак, разбираем все вопросы. Но что нам нужно перед этим знать:

- График прогулок для вашего дома можно найти на сайте mos.ru. Для этого нужно вбить в поисковую строку точный адрес. Если вы пользуетесь мобильным приложением «Моя Москва», оно запоминает ваш адрес. Так что просто нажимайте на раздел «Пешие прогулки», и вам сразу выдадут график и карту, на которой обозначены ближайшие парки.

- Если раньше жители без оформления пропуска не могли уходить от дома дальше, чем на 100 метров, то теперь именно для прогулок по расписанию эта территория расширена - можете гулять без пропуска в радиусе 2 км.

- За соблюдением графика будут следить сотрудники полиции. Они могут проводить на улице выборочные проверки граждан: действительно ли человек здесь живет, не превысил ли он радиус прогулки и все такое.

В нюансах разбираемся вместе с нашими читателями.

«ЖИВУ В ОДНОМ МЕСТЕ, ПРОПИСАН В ДРУГОМ»

«Есть куча вариантов проживания вне адреса постоянной регистрации: девушка живет у парня или парень у девушки; живешь в одной квартире, а зарегистрирован в другой; живешь с престарелыми родителями, а свою квартиру сдаешь, и так далее. Что делать с графиком разрешений на прогулки там, где живешь, но не прописан? Сидеть дома?!»

Ну что вы сразу так радикально… Зачем же сидеть, если у вашего дома по графику «прогулка» и душа просит? Для этого можно просто оформить разовый пропуск на портале nedoma.mos.ru, который действует один день. Но при этом на всякий случай не забудьте, что разовые пропуска можно оформлять не чаще двух раз в неделю.

«Свидетельство о собственности на квартиру не выдается в Москве уже два или три года. Его получение - это отдельная процедура. Какое им (полицейским при выборочной проверке, - Авт.) нужно подтверждение?»

Действительно, теперь вместо красивой цветной бумажки «Свидетельство о собственности недвижимости» - выписка из ЕГРН. Ее в течение пяти минут можно получить в ближайшем МФЦ. Но куда проще захватить с собой на прогулку паспорт с пропиской. Если же у вас как раз тот вариант, что владеете одной квартирой, а живете в другой, - для прогулки можно оформить разовый пропуск на nedoma.mos.ru.

«Если у человека нет в Москве никакой регистрации и нет договора на аренду квартиры, что будет с человеком при выборочной проверке на прогулке? Оштрафуют? Доставят в участок для разбирательств?»

По закону в Москве можно находится без регистрации 90 суток (ст. 5 Закона РФ от 25.06.1993 N 5242-1 ред. от 01.04.2019). При этом важно, чтобы была прописка любого другого региона РФ и билет с датой приезда в Москву из вашего региона (он как раз и служит отправной точкой для отсчета 90 суток). Если же вы нарушили этот срок, вам - как и в «мирное время», вне карантина - грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

Правило двух километров распространяется и на владельцев домашних животных.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК ЕЗДИТЬ ИЗ МОСКВЫ В ОБЛАСТЬ И ОБРАТНО

«Зачем жителю Москвы оформлять пропуск для поездки на дачу, если в Подмосковье пропускной режим отменен?»

Если вы какую-то часть своего пути проедете по территории Москвы на машине или общественном транспорте, цифровой пропуск нужен. Если вы на машине и номер вашего авто не привязан к пропуску, камеры «выпишут» вам штраф.

«А вот если с ребенком на рыбалку за город? Как на него оформлять пропуск?»

Если вы едете из Москвы в Подмосковье, то вам необходим для передвижения по столице цифровой пропуск. На ребенка - если он старше 14 лет. Оформлять разовый пропуск на nedoma.mos.ru.

«Я живу в Москве в квартире мужа. А зарегистрирована в Подмосковье. Законодательством разрешено при этом временно в Москве не регистрироваться - есть такое правило для близких родственников. Какое подтверждение мне нужно для того, чтобы в Москве выйти погулять? Гулять с оригиналом свидетельства о браке или только с мужем?»

Чтобы не нарваться на штраф, лучше оформить разовый пропуск.

«Я живу в 500 метрах от МКАД, а на другой стороне уже Московская область. Если я еду на дачу по внешней стороне МКАД, это еще Москва или уже Подмосковье? Могут ли меня оштрафовать за то, что я не стал оформлять для этого пропуск?»

«Я еду из Подмосковья, где пропуска не нужны, в автоцентр, который расположен на подмосковной стороне. Но чтобы попасть туда, мне надо развернуться на МКАД. Говорят, если попадешь под камеру - оштрафуют. И что, ради этих 400 метров надо оформлять пропуск?»

На минувшей неделе, после того как область отменила пропускную систему, за подобные транзитные поездки по МКАД штрафы получили несколько сотен автомобилистов. Камеры штрафуют автоматически. Поэтому для движения по МКАД цифровой пропуск в любом случае нужно оформлять.

«Почему такой разнобой по пропускам в решениях властей Москвы и Подмосковья?»

Президент дал полномочия главам регионов самостоятельно принимать решения по различным ограничениям, если того требует эпидемиологическая обстановка. В случае с отменой пропусков в области и их продления в столице все просто: в Москве гораздо выше плотность населения, поэтому пропуска все еще нужны для сдерживания активности перемещений жителей по городу. Пока. Напомним, они продлены до 14 июня.

А ПРОВЕРЯЮЩИЕ КТО?

«На каком основании может остановить полиция и проверить правильно ли ты гуляешь или нет? Просто ты им не понравился?»

На том же основании, как это происходит в обычное время, вне карантина. Первым делом просят предъявить документы у граждан, которые неадекватно или подозрительно себя ведут, безобразничают или очевидно «под мухой». Стоит отметить, что весь период режима самоизоляции полицейские ведут себя предельно корректно и лояльно. Если, конечно, гражданин бузить не начинает. По крайней мере, не было случаев, чтобы штрафовали вышедшую на прогулку мамочку с коляской или пенсионера. Максимум - проводят беседу, просят не выходить без средств защиты и соблюдать все меры предосторожности.

«А на каком основании может остановить «неполиция»? Вроде, у них могут быть «гражданские» помощники. Или это fake news?»

После введения режима самоизоляции и штрафов за его нарушение действительно шла речь, что патрулировать улицы полицейским будут помогать народные дружинники. Но их помощь не понадобилась. Полицейские справились сами. А вообще в городских законах привлечение общественников к охране порядка прописано еще в 2003 году. Правда, раньше они все больше следили за выгулом домашних животных и благоустройством дворов. В любом случае, народные дружинники, представители ТСЖ и прочие участники «общественных патрулей» не имеют права проверять ваши документы, выкручивать руки и тем более выписывать штрафы. Максимум - привлечь к вам внимание (если вы оказались подозрительным типом) сотрудников полиции.

Про велосипед в запретительных документах ничего не сказано.Фото: Михаил ФРОЛОВ

КАК РАБОТАЕТ ПРАВИЛО ДВУХ КИЛОМЕТРОВ

«А как полиция будет вычислять радиус удаления при прогулке и как мы сами можем его понять?».

Когда будете смотреть график прогулок дома на сайте mos.ru или в мобильном приложении «Моя Москва», система покажет вам 2-километровый радиус, где вы можете гулять. Конечно, лучше всего взглянуть на него перед прогулкой, чтобы не попасть впросак.

«На велосипед не нужно пропуска и значит правило на 2 км на него не распространяется? Получается, я могу ездить куда угодно по городу?»

Именно так. Про велосипед в запретительных документах ничего не сказано. Кроме того, велик - прекрасное средство для разработки легких. Для профилактики заболевания «короной» это самое то.

«А как с собакой гулять? В дни, когда дому разрешено гулять по графику до 2 км, а в другие дни до 100 метров, как и было?»

В этом вопросе уже содержится ответ. Все именно так.

«А по пропуску можно будет поехать в парк дальше 2 км? Например, могу я пропуск оформить и вместо дальнего магазина поехать в парк, в Коломенское, например?»

Да, пропуск дает право перемещаться по Москве на любые расстояния. Только не забудьте указать в нем, куда вы едете. Конечно, лучше пока еще воздержаться от дальних праздных поездок и гулять в радиусе 2 км от дома. Но если уж страсть как охота в Коломенское, можно и в Коломенское. Но при этом не забудьте: маска на лице - и на улице, и в транспорте, руки в перчатках - в транспорте, социальная дистанция в 1,5 метра от прочих прохожих.

«Если мне надо в магазин в день, отличный от графика, а меня остановят? Если до 100 м от дома, то все ок? А в день графика, могу больший круг сделать же?»

Именно так! Но большой круг - только в радиусе 2 км от дома.

Что ещё

«Вылетаю из Москвы в другой регион России по делам. Пустят ли меня обратно, если нет прописки ни постоянной, ни временной в Москве?»

В Москве приезжающих из других регионов России на карантин не сажают. Можете находиться здесь без регистрации 90 суток (чем вы это подтверждаете - см. выше). И для поездки из аэропорта домой обязательно понадобится цифровой пропуск. Это легко делается и по телефону. Оформлять разовый пропуск на nedoma.mos.ru. Только не забудьте, что к пропуску нужно еще привязать карту «Тройка» (если вы поедете на общественном транспорте) или номера вашего авто (если на машине).

«Сохраняются ли «льготы» для всех работающих и для журналистов в частности? То есть мы по-прежнему можем свободно передвигаться пешком, при необходимости предъявляя удостоверение, или на личном/общественном транспорте, оформив (или продлив) пропуск на mos.ru?»

Да. Все ранее оформленные бессрочные пропуска для поездок на работу автоматически продлены до 14 июня. И, как и прежде, некоторые категории граждан имеют возможность передвигаться по городу, не оформляя дополнительныи пропуск, по служебному удостоверению. Напомним, в их число входят представители силовых ведомств, судьи, адвокаты, госслужащие, журналисты и охранники.

«Парки открыли, но сидеть на лавочках нельзя. А на травке?»

Пока закрыты детские площадки, аттракционы (кроме велопроката) - все места, где возможно тесное соприкосновение людей и контакт с поверхностями (считается, что вирус живет на них какое-то время). Если присядете в парке в малолюдном месте на траву, расстелив свой плед, ничего страшного. Но соблюдайте дистанцию - отгоняйте от себя людей, собак. И опасайтесь клещей!

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