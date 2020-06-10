В России появился HUAWEI P40 Pro в главном цвете 2020 года

Смартфон перестал быть просто электронным устройством и превратился в нечто большее. От него требуется не только высокая производительность и качество снимков. Хороший смартфон – это визитная карточка его владельца. Это яркий аксессуар, который раскрывает черты вашего «Я». Поэтому полем битвы смартфоностроителей стали не только технические параметры гаджетов, но и эстетика устройств.

Частица океана у вас в руке

Компания HUAWEI, представляя весной каждого года свою тяжелую артиллерию – флагманские смартфоны серии P, предлагает пользователю не только революционные технологии, но и свое понимание прекрасного. Дизайнеров бренда всегда отличал фирменный стиль работы с цветовой палитрой. Предыдущие поколения флагманской модели выделялись за счет сложной игры с градиентными оттенками, они завораживали переходами между цветовыми нотами и нюансами. Однако весной 2020 года бренд неожиданно перешел от экспериментов к новому прочтению классики – HUAWEI P40 Pro предстал перед российским пользователем в изысканном черном и мерцающем серебристом. Два наиболее популярных у пользователей цвета – это не только дань традициям, но и вызов! Черный можно прочитать как отсыл к вечно актуальному маленькому черному платью, придуманному Коко Шанель. А серебристый, или платиновый, как мы помним, превратил никому не известную Норму Джин Бейкер в Мерлин Монро – самую очаровательную блондинку всех времен и народов.

Цвет всегда имеет значение, даже если речь идет о смартфоне С 8 июня линейка флагманских смартфонов HUAWEI P40 пополнилась новым решением. Компания объявила о запуске в России версии HUAWEI P40 Pro в насыщенном синем оттенке – и это тоже классика, проверенная временем.

Дизайнеры объяснили, что выбор морского оттенка для корпуса нового флагмана HUAWEI отчасти был связан с решением мирового разработчика цветовых решений Pantone объявить «Классический синий» цветом 2020 года, как символ надежды и умиротворения.

Насыщенный синий цвет нанесен на заднюю поверхность смартфона с помощью светоотражающего структурного покрытия, создающего эффект 3D. И если вы поворачиваете устройство в руках, то возникает эффект морской волны – игра света запускает иллюзию движения воды, как будто вы держите на ладони кусочек океана. Это ощущение усиливается благодаря экрану-водопаду с ультратонкой рамкой: все четыре грани гаджета плавно изгибаются под определенным углом. Такая форма делает смартфон эргономичным, им удобно управлять одной рукой.

Чемпион среди камерофонов

Но элегантный внешний вид – это лишь одна грань талантов HUAWEI P40 Pro. Он известен пользователям как обладатель мирового рекорда в категории «Лучший смартфон современности для фото и видеосъемки». Этот титул официально подтвердили эксперты лаборатории DXOMARK: по итогам тестов HUAWEI P40 Pro набрал 128 баллов, и это максимальный результат за всю историю существования авторитетного рейтинга, который пока никто не превзошел.

Кроме того, ассоциация TIPA (это одна из крупнейших мировых премий-рейтингов в области фотоиндустрии) назвала устройства серии HUAWEI P40 лучшими камерофонами 2020 года. Эксперты отметили ряд уникальных технических решений, в частности, алгоритм баланса белого, который достигает идеальных значений, благодаря работе искусственного интеллекта, а также значительно увеличенный динамический диапазон и систему оптимизации качества изображения.

Популярные фишки HUAWEI P40 Pro

• Среди преимуществ старшей модели флагманской линейки HUAWEI P40 можно отметить 50-кратный цифровой зум и самый большой в индустрии светочувствительный сенсор с диагональю 1/1.28 дюйма. Новый массив RYYB-фильтров позволяет захватывать больше света, а основная камера HUAWEI P40 Pro состоит из четырех объективов с высоким разрешением (50 МП у главного модуля и 40 МП у киномодуля). Cнимки и видео получаются максимально детализированными и яркими при любом освещении и в любое время суток.

• Емкий аккумулятор 4200 мА*ч, функция быстрой зарядки и умное управление энергопотреблением помогут хозяину смартфона быть на связи в режиме 24/7.

• В HUAWEI P40 Pro предустановлен фирменный магазин приложений HUAWEI AppGallery, где можно найти самые популярные приложения мировых производителей и российских разработчиков.

• Смартфон оснащен модулем NFC, поэтому достаточно привязать банковскую карту к приложению «Кошелек» и вы сможете расплачиваться с помощью смартфона за товары и услуги в платежных терминалах.

ЦЕНА ВОПРОСА

Продажи HUAWEI P40 Pro в насыщенном синем цвете стартуют с 8 июня 2020 года. Рекомендованная розничная цена – 69 999 рублей. Но! В рамках акции «Неделя AppGallery» в официальном интернет-магазине HUAWEI с 5 по 15 июня пользователи смогут купить эту версию HUAWEI P40 Pro по специальной цене 64 999 рублей. При этом покупателей ждет подарок: беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 3.