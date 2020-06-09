Цифровой профиль гражданина: как удобно общаться с банком на расстоянии, сохранив персональные данные в неприкосновенности?

За последние три месяца отмечен всплеск скачиваний мобильных приложений, заходов в интернет-банк, дистанционной подачи заявок (на переводы с карты, на оформление кредита, на выдачи справок и так далее). Банки со своей стороны тоже стараются решать вопросы с клиентами дистанционно.

Проект «цифровой профиль гражданина» содержит большие плюсы как для клиентов, так и для банка. В чём же они? Сначала о клиентах: проект призван к тому, чтобы человек удобно и быстро мог управлять своими согласиями на предоставление информации о себе. Если задаться вопросами типа: «Помните ли вы, кому вы дали право обрабатывать ваши персональные данные?» или «Можете ли вы перечислить все организации, которые могут обрабатывать эту информацию?» - вряд ли получится вспомнить больше 3-5 таких организаций. А ведь их наверняка гораздо больше. Так вот институт цифрового профиля позволяет визуализировать ответ, увидеть, кому вы дали право использовать ваши данные и какую информацию предоставили. А это означает, что у вас будет возможность это право при необходимости отозвать.

Теперь о плюсах для банков: на текущий момент банки, которые включены в проект, поместили сервис «цифровой профиль гражданина» в онлайн-прием кредитной заявки. Когда клиент заходит на сайт банка, чтобы подать заявку на кредит, у него есть возможность авторизоваться через портал Госуслуг, если там имеется учетная запись. Далее всплывает диалоговое окно, где клиенту предлагается дать согласие на передачу персональных данных о себе и дополнительной информации, в том числе информации из ПФР об отчислениях с заработной платы клиента, по которому очень легко установить его официальную зарплату по месту работы. Для банка это фактически означает получение достоверной, юридически значимой информации о паспортных данных, без необходимости клиенту искать паспорт, открывать его и вносить все цифры и данные вручную, не ошибиться. Также это дает информацию о том, какими доходами клиент обладает. Никаких бумажных справок с места работы больше не потребуется: 2-НДФЛ, справка по форме банка и других. Получение данных из государственных органов полностью решает эту проблему.

Говорит Алексей Луценко, директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка, который первым из региональных банков включился в этот проект:

Алексей Луценко, директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка

«С середины мая порядка 12 тысяч наших клиентов сделали переход на страницу Госуслуг, из них 5,5 тысяч дали согласие на предоставление данных через Пенсионный фонд. Сразу скажу, что клиент понимает, что нажатие различных галочек на сайтах зачастую влечет за собой передачу информации, поэтому проставление галочек после авторизации на госуслугах составляет пока не более половины. Процент нужно повышать через рост доверия клиентов. Важно понимать, что данные передаются надежным способом, и информация нужна только для того, чтобы проверить кредитную заявку. Все протоколы, используемые в проекте, четко сертифицированы. В целом проект направлен на то, чтобы обеспечить надежное взаимодействие между клиентом и банком по передаче и получению данных. В нашем банке проект уже работает: на данный момент мы получили более 4,6 тысяч заявок, полностью обогащенных данными из Пенсионного фонда. Они уже поступили в обработку и клиенты получили свои денежные средства».

В общем, похоже, что развитие технологий ведет к ситуации, когда не нужно будет посещать офис банка в принципе. Идеальная картина мира выглядит так: подал заявку, предоставил свои данные, чтобы банк поверил однозначно в предоставляемую информацию, и далее буквально в несколько кликов по экрану получил нужную услугу. Параллельные проекты, которые сейчас реализует Ассоциация Финтех, в частности, проект по биометрической идентификации, уже дают свои плоды. Буквально на днях, например, СКБ-банк протестировал сервис открытия счета с помощью биометрической идентификации в мобильном приложении банка. Технически такая возможность уже имеется: нужно подать заявку, отправить данные и зайти в мобильное приложение, навести камеру на себя и произнести некоторые цифры. Все – счет будет открыт. Подводя итоги, можно утверждать, что тренды, к которым готовы потребители, позволят сделать и этот сервис повсеместным и массовым.