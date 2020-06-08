«Гости из будущего»: подкасты о цифровых профессиях собрали более 750 тысяч слушателей

Подкасты в понятной и интересной форме рассказывают о тонкостях перспективных профессий цифрового будущего и предназначены для детей и их родителей.

Мир стремительно меняется, на сцену рынка труда выходят новые профессии, такие как специалист по большим данным, создатель голосовых помощников, эксперт по искусственному интеллекту и т.д. Молодым людям предстоит сделать выбор – какие профессии станут перспективными через 5-10 лет, какие компетенции нужно развивать уже сейчас, каких специалистов не хватает в меняющихся экономических условиях.

«Рынок труда меняется. Цифровые специальности – программисты, специалисты по большим данным, IT-разработчики – становятся одними из наиболее востребованных и высокооплачиваемых. С учетом стремительной трансформации экономики дефицит таких специалистов в России составляет 250-300 тысяч в год сейчас и растет с каждым годом, а зарплаты профессионалов IT-отрасли в 3-4 раза выше, чем в других сферах. Но для многих родителей такие профессии как создатель голосовых помощников или эксперт в области искусственного интеллекта – совершенно новые, суть которых не вполне понятна. Всероссийская акция «Урок цифры» и подкасты «Гости из будущего» помогают родителям школьников сориентироваться в мире современных профессий, чтобы они, в свою очередь, могли помочь определиться своим детям и выбрать ту профессию, которая будет востребована и перспективна в ближайшем будущем», - комментирует Евгений Ковнир, генеральный директор организации «Цифровая экономика».

«Наш совместный проект с «Цифровой экономикой» помогает понять, какие актуальные профессии выбрать тем, кто в ближайшие годы получит аттестат о среднем образовании. Поскольку «Радио «КП» опирается на запросы своей аудитории, а ее ключевую часть составляют родители сегодняшних или будущих абитуриентов, поэтому цикл программ «Гости из будущего» для них принципиально важен. Мы будем и дальше помогать нашим слушателям ориентироваться в стремительно меняющемся мире», - уверен первый заместитель генерального директора ИД «КП», генеральный директор «Радио «КП» Роман Карманов.

Вся серия подкастов теперь собрана вместе, чтобы школьники и их родители смогли послушать рассказы экспертов отрасли о профессиях, за которыми будущее, успех, стабильный доход и возможность работы в высокотехнологичных компаниях:

• Почему специалист по большим данным? Растущая потребность рынка в этих специалистах, высокие зарплаты и интересные задачи, работа в таких компаниях, как Mail.ru Group, Яндекс и Сбербанк. О тонкостях профессии рассказал Владимир Новоселов, бизнес-архитектор комплексных решений Mail.RuGroup.

• Одна из профессий будущего, высокооплачиваемая, очень востребованная, абсолютно новая для нашего понимания — специалист по искусственному интеллекту. Уже сейчас дети-школьники могут зарабатывать на нем, а в своем будущем — стать крупными и востребованными специалистами в России и в мире. О тонкостях профессии рассказала Дария Сатикова, руководитель академии искусственного интеллекта для школьников совместного проекта Сбербанка и БФ "Вклад в будущее".

• Кто и как обучает голосовых помощников, в каких сферах они будут востребованы и как голосовой помощник может помочь учителю на уроке? О голосовых помощниках и о том, что хорошие программисты получают трехзначные суммы, рассказал академический руководитель программ по информатике и программирования «Яндекса» Александр Поволоцкий.

• Самые разные компании, чтобы выстраивать удобные процессы, пытаются анализировать поведение покупателей и клиентов, и для этого им всем нужны специалисты облачных хранилищ. Как разобраться в самой романтичной профессии сферы IT, что изучать уже в школе и куда пойти учиться рассказал руководитель Mail.Ru Cloud Solutions Илья Летунов.

• Список компаний, которые нуждаются в кибер-защитниках можно продолжать долго, и если у ребенка есть мечта быть супергероем, то, возможно, ему стоит послушать подкаст «Гости из будущего» о профессии специалиста компьютерной безопасности. Обо всех тонкостях рассказал руководитель управления образовательных программ «Лаборатории Касперского» Денис Баринов.

Полные версии всех подкастов послушать можно на сайте радио «Комсомольская правда» и в сообществе «Урок цифры» во ВКонтакте.

Справка

Уроки цифры

Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Партнёрами проекта в 2019/20 учебном году выступают компании «Яндекс», «1С» и Mail.ruGroup, «Лаборатория Касперского» и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Технологические партнеры — образовательная платформа «Кодвардс» и международная школа программирования «Алгоритмика».

Комсомольская правда

«Комсомольская правда» является сейчас одним из самых бурно развивающихся медиа-холдингов России. Секрет успеха прост - опора как на свои крепкие традиции, так и на самые свежие разработки в системе СМИ.

Единая команда холдинга работает сразу на несколько платформ - ежедневная газета, еженедельник, сайт KP.RU, радио «КП» и соцсети, обеспечивая максимальный охват аудитории, оперативное реагирование во всех регионах, высокий профессионализм и новейшие информационные технологии. Но, конечно, главным залогом качественной работы являются кадры - лучшие специалисты в системе СМИ не только в России, но и в мире.

Ежедневный выпуск газеты «Комсомольская правда» имеет аудиторию почти 2 млн человек, еженедельный - более 3 млн. Суточная аудитория Радио КП - 1,5 млн человек, а посещаемость сайта KP.RU достигает 6 млн уникальных пользователей в сутки. КП-Digital занимает 1 место среди СМИ по посещаемости (98 млн уникальных посетителей за 31 день). «КП» выходит в 85 регионах России и в 47 странах мира и имеет уникальную зарубежную аудиторию - почти 2,5 млн человек. Соцсети, мессенджеры, аудио- и видеохостинги ИД «КП» - это 3,9 млн подписчиков.

«Цифровая экономика» – автономная некоммерческая организация (АНО), которая создана на паритетных началах лидирующими высокотехнологичными компаниями и федеральными властями для эффективной реализации одноимённой национальной программы.

Задача государства – к 2024 году обеспечить комплексную цифровую трансформацию экономики и социальной сферы России. Для этого требуется разработать законодательство о цифровых технологиях, модернизировать цифровую инфраструктуру, внедрить цифровые практики во всех сферах экономики и госуправления, а также наладить подготовку кадров для переходного периода, а также последующих этапов.

Основная функция организации – организовать и поддерживать результативный диалог бизнеса и власти, привлекая к выработке решений по всем направлениям цифровой трансформации России широкий круг экспертов от бизнеса, а также агрегировать и распространять лучшие практики и решения по цифровой трансформации в реальном секторе экономики, социальной сфере, государственном управлении.