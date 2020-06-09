Коронавирус в Италии, последние новости на 9 июня 2020: общее число зараженных достигло 235 тысяч

По последним новостям о коронавирусе в Италии на 9 июня 2020 года, зафиксировано уже 235 278 случаев заболевания, 166 584 человека выздоровели, 33 964 человека - скончались.

В стране возобновлено городское и региональное сообщение, уже открылись бары, рестораны, кафе, пиццерии, салоны красоты, некоторые музеи и рестораны. Но вакцины от «чумы 21 века» еще не существует, так что итальянцы должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Как, впрочем, и будущие гости.

Да, уже с 3 июня страна открыла границы. Италия ждет туристов из всех стран, где ситуация с COVID-19 стабилизировалась. Кроме того, сами итальянцы снова могут путешествовать по миру.

Для безопасности туристов и местных жителей разработали правила. Так, не рекомендуется обмениваться рукопожатиями и обниматься. Все оборудование на пляжах, в парках, на территории отелей и гостиниц должно дезинфицироваться. Кстати, на пляжах уменьшили количество зонтиков и шезлонгов, чтобы на каждого отдыхающего приходилось по 10 квадратных метров.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 9 июня 2020 года, ежесуточное число новых случаев заболевания COBID-19 продолжает уменьшаться. Так, накануне было выявлено 197 случаев. А на прошлой неделе - 177, что является минимальной цифрой с февраля.