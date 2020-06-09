2020-06-09T08:25:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 9 июня 2020: общее число зараженных достигло 235 тысяч

Мы представляем последние новости на 9 июня 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 9 июня 2020: ситуация с инфекцией нормализоваласьКоронавирус в Италии, последние новости на 9 июня 2020: ситуация с инфекцией нормализоваласьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По последним новостям о коронавирусе в Италии на 9 июня 2020 года, зафиксировано уже 235 278 случаев заболевания, 166 584 человека выздоровели, 33 964 человека - скончались.

В стране возобновлено городское и региональное сообщение, уже открылись бары, рестораны, кафе, пиццерии, салоны красоты, некоторые музеи и рестораны. Но вакцины от «чумы 21 века» еще не существует, так что итальянцы должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Как, впрочем, и будущие гости.

Да, уже с 3 июня страна открыла границы. Италия ждет туристов из всех стран, где ситуация с COVID-19 стабилизировалась. Кроме того, сами итальянцы снова могут путешествовать по миру.

Для безопасности туристов и местных жителей разработали правила. Так, не рекомендуется обмениваться рукопожатиями и обниматься. Все оборудование на пляжах, в парках, на территории отелей и гостиниц должно дезинфицироваться. Кстати, на пляжах уменьшили количество зонтиков и шезлонгов, чтобы на каждого отдыхающего приходилось по 10 квадратных метров.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 9 июня 2020 года, ежесуточное число новых случаев заболевания COBID-19 продолжает уменьшаться. Так, накануне было выявлено 197 случаев. А на прошлой неделе - 177, что является минимальной цифрой с февраля.

В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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