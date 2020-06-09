Евгений Водолазкин: "У русской литературы особые отношения с карантином"

В понедельник поздно вечером завершил работу Шестой Книжный фестиваль «Красная площадь». Это был самый камерный фестиваль: он длился всего три дня. Но зато он стал первым в мире постпандемическим событием, ознаменовавшим переход к нормальной жизни.

Последний день работы фестиваля ознаменовался радостным событием: неожиданным снятием карантинных мер.

Знающие люди немедленно сделали вывод, что без воздействия литературы тут не обошлось.

"У русской литературы исторически особые отношения с карантином. Неудивительно, что именно литература сняла нынешний карантин открыла Москву", - сказал Евгений Водолазкин, подключившийся к мероприятию по скайпу.

В последний день работы фестиваля русский классик и актриса Алиса Хазанова представили пьесу Водолазкина «Сестра четырёх», посвященную карантину, самоизляции и вот этому вот всему. Действие пьесы разворачивается в инфекционной больнице имени Альбера Камю. В одной палате для тяжелобольных оказываются запертыми разносчик пиццы, знаменитый писатель, депутат и замученный служебным долгом врач. Присматривает за ними медсестра, прячущая под кроватью косу, а за стеной слышатся подозрительные удары топора. Чем закончится пьеса и кто стучал за стеной - можно почитать и послушать на сервисе «ЛитРес».

Еще одним неожиданным сюрпризом участникам фестиваля стало выступление на Главной сцене Людмилы Улицкой и пианистки Полины Осетинской. Обратившись к читателям с большого экрана, Улицкая призвала радоваться и выразила надежду, что в следующий раз выступит офлайн.

Всего в фестивале приняло участие около пятнадцати тысяч зрителей. Конечно, это существенно меньше, чем в прошлые годы, но сказались изоляционный меры: из соображений "ковид - уходи" каждый день фестиваля был разбит на сеансы по два часа, на которые впускали не больше полутора тысяч человек.