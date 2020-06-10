Абрау-Дюрсо - дело всей жизни!

В этом году ведущему отечественному производителю игристых и тихих вин исполняется 150 лет. Большой юбилей. Есть, что праздновать и чем гордиться.

Уникальные местные природные условия Абрау-Дюрсо, расположенного на берегу озера (по оценкам специалистов даже более выгодные для рождения игристых вин по сравнению с самой Шампанью) в совокупности с настойчивыми усилиями команды специалистов под руководством талантливого энолога, винодела по призванию, француза по происхождению, Виктора Дравиньи принесли ожидаемые плоды. Кстати, в этом мае Виктору Дравиньи исполнилось 146 лет со дня рождения.

В истории Русского винного дома «Абрау-Дюрсо» он стал знаковой фигурой. Именно Виктор Дравиньи, приглашенный в Россию Николаем II, вывел местное производство игристых вин на международный уровень, отшлифовав классическую технологию до совершенства. При нем шампанское имения «Абрау-Дюрсо» стало постоянно присутствовать на царском столе и поставляться на экспорт.

Виктор Дравиньи с супругой и детьми. Фото: пресс-служба «Абрау-Дюрсо»

Непростые, но славные годы

Увлеченным дарована смелость, и Время вознаграждает их славой за риск и труды.

Виктор Дравиньи прибыл с женой и сыном в мятежную Россию в 1905 году. Для этого, несомненно, требовалось присутствие духа и страстное желание заниматься своим делом, про которое, по воспоминаниям современников, он знал все. Говорят, в каждом французе живет потомственный винодел, который до минуты нутром чует, когда наступает пора собирать ягоду – не раньше того, как с ее кожицы испарится роса, но нельзя допустить и ее перегрева от солнечных лучей…Дравиньи много времени проводил в лаборатории, куда почти никого не допускал. В своем деле был дотошен, и того же требовал от других. «Fermez la porte!», то есть «Закройте дверь!» - это первые слова, которые выучили его русские помощники. Таким образом Дравиньи старался сохранить в лаборатории нужную температуру и избежать сквозняков.

Как раз в период работы шампаниста в Абрау-Дюрсо производимое в этой местности вино снискало всеобщую любовь среди аристократии как в России, так и за ее пределами, и повлияло на культуру потребления вина. За свои успехи Дравиньи получил две именные награды от императора Николая II – в 1909 году золотые часы с золотой цепочкой, а в 1913 году – золотой портсигар с бриллиантовым орлом. Когда в том же году отмечался 300-летний юбилей Дома Романовых, на парадном обеде в Зимнем дворце подавалось шампанское именно из горных тоннелей Абрау-Дюрсо. Напиток соответствовал случаю.

В тот момент перед хозяйством открывались блестящие перспективы, если бы не последующие войны (сначала первая мировая в 1914 году, затем гражданская) и анархия 1919 года… Разумеется, Дравиньи, как французского поданного, мобилизовали на Первую мировую. Однако до наших дней дошла история о письме русского Государя, отправленное на имя французского Президента: «Мы, Николай II, Император Всероссийский, нашему другу Раймону Пуанкаре, Президенту Французской Республики». В письме была просьба разрешить господину Дравиньи вернуться, как можно скорее, к своим обязанностям в управление удельного имения Абрау-Дюрсо. Разрешение было получено, и через год уникальный винодел снова оказался в России, где его талант развернулся во всю мощь. Площадь виноградников к тому времени многократно выросла и насчитывала 220 десятин; в 1913 году одного только шампанского было продано 500 тысяч бутылок, а весь новый тираж составил 800 тысяч бутылок. Годовой доход имения, в целом оценивавшегося в 10 млн рублей, составил 1 миллион рублей.

Виктор Дравиньи с рабочими и служащими удельного имения Абрау-Дюрсо. Фото: пресс-служба «Абрау-Дюрсо»

Виктор Дравиньи был вынужден дважды с болью покинуть Россию и Абрау-Дюрсо. Первый раз в 1914 году – когда отбыл на год во Францию из-за начавшейся войны, второй раз в 1919-м – уже навсегда. На момент отъезда семья шампаниста значительно выросла, у него было пятеро детей. Однако в России остались лучшие годы, дело всей жизни и могила маленькой дочки…У себя на родине Дравиньи так и не успел получить признания. Он умер внезапно от сердечного приступа, и никто из многочисленных потомков не стал его преемником…Но в Абрау-Дюрсо память о Дравиньи сохранилась и по сегодняшний день. В честь великого французского винодела названа единственная именная коллекция «Абрау-Дюрсо Victor Dravigny», которая до сих пор является самой востребованной среди отечественных игристых вин, производимых классическим методом.