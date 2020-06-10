Последнее великое путешествие ХХ века

Почему это было великое путешествие, спросите вы. Можно долго лить воду на мельницу занимательных фактов, но я отвечу сухим языком цифр: четверть тонны.

Когда 13 февраля 1995 года русский Михаил Малахов и канадец Ричард Вебер - оба, кстати, участники полярных лыжных экспедиций «Комсомолки» - стартовали от острова Уорд-Хант, каждый из них тащил более 230 кило груза. Потому что они поставили себе цель не просто дойти до Северного полюса на лыжах в автономном режиме, но и вернуться обратно. Естественно, без чьей-либо помощи.

До них никто никогда так не делал. Точнее, делали полярные первопроходцы, но у них были большие группы, помощники, собаки, впряженные в сани... Но вдвоем и все на себе - это впервые...

Бонусом к испытанию прикладывались полярная ночь и две тысячи километров пути по дрейфующим льдам.

Почему полярная ночь? Потому что когда приходит полярный день, то на Севере теплеет и становится больше многокилометровых разломов с чистой водой. Велика была вероятность просто не дойти, наткнувшись на такую полынью.

Полярной ночью тоже никто никогда до них еще не стартовал.

Каждый шаг их экспедиции устанавливал какой-то мировой рекорд.

Путь туда и обратно.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Более двух месяцев они шли до Северного полюса. Достигнув макушки земли, провели там всего 40 минут. Сделали фотографии и включили спутниковый передатчик, зафиксировавший координаты. И затем повернули обратно. Позади осталось более тысячи километров. Впереди было столько же.

Единственный плюс - мрака уже было меньше, наступил долгий полярный день. И потеплело. Аж до минус 15 (что на фоне минус 50 на старте казалось глобальным потеплением).

Все время пути они старались не забыть «чувство дома». Каждое утро варили кофе с молоком, разогревали мерзлое масло, чтобы делать полноценные бутерброды, брились и чистили зубы. Для них это было принципиально - ежедневно напоминать себе, что ты человек. Иначе можешь не дойти. Ведь, как когда-то сказал замечательный писатель Виктор Конецкий: «Уставать имеют право слоны и носороги, а люди - нет».

Но они, конечно, уставали. Нечеловечески, но все же терпимо для двух тренированных организмов с точно рассчитанным рационом питания. Ведь это был настоящий научный эксперимент - подобрать для полярных широт такой стиль питания, чтобы организм оставался в рабочем и здоровом состоянии. Эксперимент удался. Хотя по возвращении Михаил и Ричард и походили на «сушеных гераклов» (точная цитата), но потеряли в весе не больше пары килограммов.

Вебер и Малахов (справа) после возвращения на Большую землю позируют на фоне своей палатки. Фото: Yu.Dyakonov/TASS

Обратно они спешили так, что отказались от сна - слишком активно начали таять льды. В последние восемь дней путешественники спали в общей сложности не более 600 минут - меньше часа в сутки.

Когда парни ступили на твердую землю, они обнялись и заплакали. Есть моменты, когда мужских слез не нужно стесняться.

Ведь они совершили то, чего никто никогда не делал. И уже точно никогда не повторит.

Это случилось ровно 25 лет назад. 15 июня 1995 года.