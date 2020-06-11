2020-06-09T13:48:21+03:00
Конкурсы и тесты

Тест «КП»: Залечь на дно

11 июня исполняется 110 лет со дня рождения исследователя Мирового океана Жака-Ива Кусто
Оксана ФОМИНА
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В 1943 году Кусто стал одним из изобретателей акваланга. С тех пор подводный мир заиграл новыми красками. Фото Turner Network Tv/Kobal/Shutterstock/REXВ 1943 году Кусто стал одним из изобретателей акваланга. С тех пор подводный мир заиграл новыми красками. Фото Turner Network Tv/Kobal/Shutterstock/REX
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Проверим, насколько хорошо вы погружены в морскую тему.

1Жак-Ив Кусто стал знаменитым, после того как в 1943 году придумал акваланг. Это изобретение было сделано в тандеме с неким инженером. Назовите его имя.

Правильный ответ:Эмиль Ганьян. Французский и канадский инженер. Их совместное с Кусто изобретение увидело свет в 1946 году.

2«Калипсо» - это исследовательское судно, получившее свое имя в честь прелестной нимфы древнегреческой мифологии. Но поначалу «Калипсо» был совсем другим кораблем.

Правильный ответ:В «Калипсо» превратился минный тральщик британских Королевских ВМС. На воду он был спущен в 1942-м, а уже в 1947-м списан с флота. После корабль работал паромом на Мальте, тогда же и получил имя «Калипсо». В 1950-м был выкуплен и передан в лизинг Кусто за символическую плату в один франк в год.

3Кусто стал обладателем престижного киноприза за лучший документальный фильм. Назовите премию.

Правильный ответ:«Оскар». Эту премию Кусто получал не единожды. В 1957-м - за документальный фильм «Одиссея Жака Кусто: Мир тишины». А в 1965-м - за фильм «Одиссея Жака Кусто: Мир без солнца». Кроме того, у него в активе еще и престижная «Золотая пальмовая ветвь»!

4Однажды с Кусто произошел курьезный случай. У него умыкнули… лодку! В каком городе это случилось?

Правильный ответ:Астрахань. В 1998-м Жак-Ив прибыл в каспийскую столицу, там-то у него и умыкнули резиновую лодку «Зодиак» стоимостью свыше 10 тыс. долларов. Обнаружили лодку через день, но, увы, без мощного и дорогого мотора.

5В каком море исследователь основал первый подводный дом «Преконтинент-1»?

Правильный ответ:Средиземное море. В 1962 году был построен первый подводный дом. Он прописался в гавани Марселя на глубине 10 метров. В нем добровольцы провели неделю! Дом был небольшим - 5х2,5 м. Последующие проекты по сравнению с ним напоминали подводные деревни!

6Где Жак-Ив обнаружил не смешивающиеся воды двух морей?

Правильный ответ:На стыке Атлантического океана и Средиземного моря. В 1962 году Кусто провел исследования и выяснил, что их воды встречаются у берегов Гибралтара, однако смешения фауны и флоры не происходит. Как будто их разделяет невидимая граница, при этом видно, какие разные эти воды!

7Какое море не имеет берегов?

Правильный ответ:Саргассово море. Своеобразными его границами считаются течения Канарское, Пассатное и Гольфстрим.

8Жак-Ив Кусто женился на женщине по фамилии:

Правильный ответ:Симона Мельхиор 12 июля 1937 года превратилась в Симону Кусто. Позже она, так же как и муж, стала исследователем океана. Именно на деньги, вырученные от продажи фамильных драгоценностей Симоны, был оборудован «Калипсо».
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы любите море и очень по нему соскучились. Давайте навестим его хотя бы на страницах книг.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Браво! Отличные знания, вам есть чем гордиться. Вы сами могли бы стать неплохим исследователем морской стихии.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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