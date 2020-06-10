2020-06-10T12:59:57+03:00
Общество

ПОРА в Арктический совет

Проектный офис развития Арктики (ПОРА) участвовал в заседании Рабочей группы по устойчивому развитию Арктического совета (SDWG, Sustainable Development Working Group)
Михаил КОСОВ
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Фото: http://geophoto.ruФото: http://geophoto.ru
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Заседание прошло под председательством представителя Исландии 8 и 9 июня. Мероприятие впервые проводилось в онлайн-формате.

"Появились новые тренды в развитии Арктики. Среди них - переход на возобновляемую энергетику, необходимость новых принципов архитектуры и строительства. Например, в России давно пора обновить строительные правила для Арктики, - рассказывает координатор программ Проектного офиса развития Арктики Андрей Иванов. - Также важнейшим трендом остается необходимость прямого участия коренных народов в любых проектах на северных территориях".

Российская делегация включает представителей Министерства иностранных дел, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также ряда общественных организаций и вузов.

В повестке - обсуждение ряда действующих проектов и представление новых. Представители Канады и США рассказали о ходе реализации проектов "Инновационный кластер арктического питания" (Arctic Food Innovation Cluster) и "Одна Арктика - одно здоровье" (One Arctic, One Health).

От России были представлены проекты по созданию арктического поселка с полным обеспечением энергией на базе водорода и ВИЭ (AHEAD, Arctic Hydrogen Energy Application and Demonstration) и "Дети Арктики" (Arctic Children). Проект инновационного поселка создается на Ямале группой Московского физико-технического института с привлечением широкого круга партнеров. В поселке будет группа совмещенных зданий из современных материалов общей площадью 2000 кв. м. Для обеспечения энергией будет построена группа ветряков, куполообразные крыши будут оборудованы солнечными батареями, также появится установка по выработке водорода. Строительство планируется завершить на рубеже 2022-2023 гг.

Проект "Дети Арктики" осуществляется под патронажем Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и направлен на развитие дошкольного и школьного образования среди малых народов, поддерживающего традиционный образ жизни, изучение родного языка, получения знаний и навыков как для жизни "в городе", так и для жизни на природе.

Оба проекта высоко оценены международной аудиторией, в том числе как значимые долгосрочные инициативы на период председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Отмечено, что российский опыт может найти применение и в других циркумполярных странах.

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