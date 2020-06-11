2020-06-10T23:20:18+03:00
Здоровье

Преодолевать последствия рассеянного склероза помогает мобильное приложение BetaApp

Программа позволяет организовать жизнь пациентов
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Рассеянный склероз нельзя вылечить, но можно изменить его течение.Рассеянный склероз нельзя вылечить, но можно изменить его течение.
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В России по оценкам экспертов более 150 тысяч больных рассеянным склерозом, хроническим заболеванием, которое приводит к инвалидизации и снижению качества жизни пациентов. Чаще всего это заболевание возникает у людей молодого трудоспособного возраста (15 — 40 лет), а причины его появления до сих пор недостаточно изучены. Среди проявлений заболевания — двигательные расстройства, проблемы с равновесием, когнитивные нарушения, изменения в работе органов чувств, нарушения зрения из-за неврита зрительного нерва и т. д.

Сегодня рассеянный склероз нельзя вылечить, но можно изменить его течение и значительно отсрочить инвалидизацию. Чтобы замедлить нарастание симптоматики, пациенты пожизненно принимают препараты, изменяющие течение рассеянного склероза. Также очень важно для контроля над рассеянным склерозом жестко придерживаться рекомендаций врачей по образу жизни.

Как раз в этом и помогает BetaApp. Мобильное приложение для пациентов с рассеянным склерозом позволяет вести дневник пациента – вносить и отслеживать изменения самочувствия, отмечать новые симптомы, а также напоминает о приеме препарата. Регулярно заполняя дневник, пользователь держит протекание своей болезни под контролем. Причем, данными можно будет поделиться с лечащим врачом во время визита.

В приложении также можно будет прочитать научные статьи, информацию о последних исследованиях, посвященных лечению рассеянного склероза. В будущем будут доступны функции «Дневник питания» и физической активности. Сейчас приложение доступно в тестовом режиме, летом его сможет скачать любой пользователь.

Обратим внимание, что BETALIFE – сервисная программа поддержки пациентов и членов их семей. Пациентам с рассеянным склерозом доступен портал betalife.ru, горячая линия, справочные материалы «Библиотека рассеянного склероза».

В России по оценкам экспертов более 150 тысяч больных рассеянным склерозом.

В России по оценкам экспертов более 150 тысяч больных рассеянным склерозом.

Кроме того, на портале самые известные специалисты России ежемесячно проводят вебинары по общим вопросам жизни с рассеянным склерозом и отвечают на вопросы пациентов в прямом эфире: на портале уже можно ознакомиться с вебинаром д.м.н., профессора кафедры нервных болезней и нейрохирургии, Н.А. Тотолян «Жизнь с рассеянным склерозом: почему так важно быть внимательным к своему здоровью» и лекцией д.м.н., руководителя Тюменского областного Центра рассеянного склероза Сиверцевой С.А. «Образ жизни при рассеянном склерозе: что важно знать».

Горячая линия BETALIFE – круглосуточная служба информационной поддержки пациентов по общим вопросам, касающимся заболевания «Рассеянный склероз» и терапии препаратами BIOCAD.

Помимо этого, Региональная общественная организация инвалидов «Здоровье человека» организовала Службу медико-информационной поддержки пациентов с рассеянным склерозом, в поддержке которой участвует компания BIOCAD. Служба действует в 86 регионах России, оказывает пациентам информационно-психологическую поддержку: как правильно рассказать о диагнозе своим близким, возможности полноценной жизни, адаптации к новой жизненной ситуации, бытовой, общественной и профессиональной жизни, а также информационную поддержку по вопросам подготовки препарата и техники проведения инъекции, хранения, и перевозки лекарств.

Disclaimer:

Материалы содержат общую информацию, не должны использоваться для самостоятельной диагностики и лечения и не могут заменить очную консультацию Вашего лечащего врача.

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