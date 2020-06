К 2040 году на Земле вымрут 515 видов животных

Группа ученых Стэнфордского университета под руководством Пола Эрлиха опубликовала исследование, согласно которому к 2040 году на планете исчезнут 515 видов животных. Еще 388 находятся в группе риска, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

По словам экологов, привычные нам виды животного мира исчезают со скоростью вымирания динозавров.

Как отмечает профессор Пол Эрлих, в группу риска попадают все виды, численность особей которых на всей планете составляет меньше пяти тысяч.

Темпы исчезновения животных слишком быстрые и зависят как от естественных, так и антропогенных факторов.

- Когда человечество уничтожает очередную популяцию или вид других живых существ, оно подпиливает сук, на котором сидит, - говорится в исследовании.

Для своего исследования ученые проанализировали численности различных групп представителей фауны за последние 120 лет.

По мнению экологов, первоочередной задачей человечества в настоящее время является сохранение вымирающих видов. В России к таким видам относятся: красный волк, кавказский горный козел, атлантический морж, сивуч, беломордый дельфин, дальневосточный (амурский) леопард, азиатский гепард и амурский тигр.

