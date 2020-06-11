2020-06-11T12:01:16+03:00
Общество

Дети-сироты смогут найти семьи с помощью совместной акции «Пятёрочки» и бренда «ТЁМА»

Акцию «Поможем детям-сиротам вместе!» запускают торговая сеть «Пятёрочка» и бренд «ТЁМА». Часть средств от продажи ограниченной серии продуктов получит благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам»
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Суть акции проста: если вы приобретаете биолакты и творожки «ТЁМА» ограниченной серии, по 10 рублей с каждой проданной единицы продукции будут перечисляться в фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам». Купить эти вкусности можно в магазинах «Пятёрочка» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Туле, Калуге Смоленске, Великом Новгороде, Пскове, Мурманске, Твери и Петрозаводске.

«Помощь и забота о тех, кто в этом нуждается, — одно из важнейших направлений для нас. Мы поддерживаем этот проект, чтобы как можно больше детей могли обрести свою любящую семью, дом, теплоту и заботу», - отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

В рамках акции будет поддержан проект «Территория без сирот». Он занимается распространением информации о детях-сиротах и методическим взаимодействием с муниципальными органами опеки и попечительства. В ближайшие несколько недель волонтёры создадут и разместят сотни фотоанкет детей, чтобы помочь им найти семью. Кроме того, детишкам, а случае их длительной госпитализации, предоставят уход нянь-сиделок, а также организуют каникулы в реабилитационном центре.

Акция «Поможем детям-сиротам вместе!» продлится два месяца - до 15 августа. Подробнее о ней – на сайте https://mir-tema.ru/charity.

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