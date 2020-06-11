15 июня все выпускники 9 классов получат аттестаты

Про аттестаты

Вопрос:

В этом году из-за ситуации с распространением коронавируса было решено не проводить в 9 классе ОГЭ и избавить от ЕГЭ тех выпускников 11 классов, которые не собираются поступать в вузы. Когда они получат на руки аттестаты?

Ответ:

Вчера подписано Постановление Правительства, оно утверждает все изменения, которые уже были озвучены и доведены до регионов. А именно:

- государственная итоговая аттестация в этом году проводится по итогам текущих отметок учащихся и это является основанием для выдачи аттестатов в 9х и в 11х классах,

- ЕГЭ необходимо сдавать только тем, кто планирует поступать в вузы,

- закрепляется понятие пробный экзамен, который мы совместно с Рособрнадзором планируем провести 29 и 30 июня без участия школьников.

У нас уже готовы приказы, прошедшие все процедуры проверки. Ждем, что сегодня их зарегистрирует Минюст и 15 июня, как и планировалось, все регионы смогут выдать аттестаты. К сожалению, есть ряд регионов, которые нас не услышали, несмотря на регулярные многочисленные совещания и поторопились.

Тем не менее, каждый школьник, чьи отметки соответствовали аттестации, получит свой аттестат. Мы за этим проследим.

Про оплату работы учителей

Вопрос:

Про оплату учителей, которые в июле вместо отпуска будут работать наблюдателями на пунктах проведения ЕГЭ.

Ответ:

ЕГЭ начнется с пробных экзаменов, которые пройдут 29 и 30 июня. Они нужны для того, чтобы отработать все требования Роспотребнадзора по измерению температуры на входе и обеспечению средствами защиты участников.

Первый экзамен пройдет 3 июля. Мы провели обсуждение с каждым региональным министром о готовности к экзамену. Все вопросы, связанные с отпусками учителей, которые будут задействованы на ЕГЭ, проработаны. Все, кто участвуют в проведении ЕГЭ, об этом знают. Если кто-то выйдет на этот период из отпуска, ему положена дополнительная оплата.

Если у учителей есть вопросы по оплате их участия в ЕГЭ, по организации их отпусков, они могут звонить на горячую линию министерства просвещения (номер есть на сайте).

Про дистанционное обучение в следующем году

Вопрос:

Вернется ли система образования 1 сентября в привычный формат очного обучения?

Ответ:

Детские сады, школы, вся система образования готовится к тому, что учащиеся придут 1 сентября на занятия. За прошедшие месяцы все ощутили ценность очного обучения. Ученики хотят вернуться в школу, увидеть своих сверстников и учителей. Но, конечно, все учреждения системы образования будут открыты с учетом требований Роспотребнадзора.

Нас волнует качество знаний. При дистанционном обучении могут возникнуть пробелы в знаниях. Четвертая четверть, когда обучение проходило в дистанционном формате, это в основном повторение пройденного материала. Поэтому было решено не проводить в этом году диагностические работы, а провести диагностику знаний школьников в начале следующего учебного года (ВПР – Ред.). За них не будут выставляться оценки, они призваны проверить знания и выявить пробелы.

Уже разрабатывается методическая помощь учащимся, которые придут 1 сентября.

Была волна фейков о том, что дистанционная форма заменит обычную. Этого не будет. Дистанционная форма может дополнить традиционную, чтобы решать точечно вопросы. Например, если ребенок заболел или не может посещать занятия.

Про организацию ЕГЭ

Вопрос:

Должны ли выпускники, которые придут сдавать ЕГЭ, иметь с собой медицинские маски и перчатки?

Ответ:

Около 640 тысяч выпускников в этом году будут сдавать ЕГЭ. Обязательны для всех - измерение температуры на входе, рассадка сдающих в 1,5 метре друг от друга.

Обязательны обработка рук и ношение маски организаторами. Требование к ученикам иметь маски и перчатки зависит от ситуации в регионе. Ближе к началу экзаменов все будет сказано.

Если помещение пункта проведения экзамена будет использовано для голосования по Конституции, 2 июля в нем пройдет полная дезинфекция. 3 июля ребята придут в безопасное помещение.