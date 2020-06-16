Галина Карелова: Жизнь меняет стереотипы и рождает новые правила
В прошлом вице-премьер российского правительства и депутат Госдумы нескольких созывов, последние шесть лет Галина Карелова — заместитель председателя верхней палаты российского парламента. К поправкам в основной закон страны у нее отношение профессиональное.
- Галина Николаевна, через три недели в стране пройдет общероссийское голосование по изменениям в конституцию — будете ли вы в нем участвовать, в какой форме?
- Голосовать буду обязательно. Просто потому, что считаю себя гражданином своей страны. Именно как гражданину мне совсем не безразлично, каким будет ее основной закон.
- Насколько внесение поправок важно именно сегодня, в чем их необходимость для развития страны?
- Нынешняя конституция принималась более четверти века назад. В прошлом столетии. Жизнь стремительно идет вперед. Она меняет сложившиеся за это время стереотипы. Рождает новые правила. Вносит свои поправки в наше бытие. И поэтому внесение поправок, равных времени, созвучных ему, абсолютно правомерно.
- Разве в международной практике подобное принято?
- В большинстве европейских стран это делается регулярно. У нас в России было несколько поправок в 2008-м и 2014-м годах. Но они не касались социальной жизни страны. Сегодня многое изменилось в лучшую сторону. Закрепить эти изменения в основном законе — в интересах граждан.
- Какие поправки наиболее актуальны на ваш взгляд?
- Те, что касаются социальной политики. В их числе поправка, которая формулирует, что дети являются важнейшим приоритетом госполитики России.
Поправка о поддержке и охране культуры государством.
Поправка, которая гарантирует минимальный размер оплаты труда не менее прожиточного минимума.
Поправки, которые гарантируют индексацию пенсий не реже одного раза в год.
- Как вы относитесь к электронному формату голосования, насколько он будет востребован?
- Воспринимаю его абсолютно спокойно. Развитие общества идет таким образом, что рано или поздно он будет востребован. Пока же я отношусь к нему как к эксперименту, который необходим, чтобы прийти к безупречной форме.
Электронное голосование по поправкам в Конституцию: как принять участие.
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