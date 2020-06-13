2020-06-13T11:38:30+03:00
Наука

Родится ли у вас мальчик или девочка? Это зависит от мужчины!

Ученые обнаружили ген, который передается по мужской линии и определяет соотношение полов в потомстве
Ярослав КОРОБАТОВ
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У мужчин больше шансов иметь сыновей, если у них больше братьевУ мужчин больше шансов иметь сыновей, если у них больше братьевФото: Shutterstock
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Персонаж популярной комедии Эльдара Рязанова “Невероятные приключения итальянцев в России” мафиозо Розарио Агро очень надеялся, что у него родится сын. Но перед возвращением в в Италию узнал, что жена Сантуцца родила ему восьмую дочь. Крайне раздосадованный этим обстоятельством мафиозо обещал: «Вернусь в Рим — отбивную сделаю! Научится рожать!»

Однако исследование эволюционного биолога Корри Гелатти из университета Ньюкасла, утверждает, что Сантуцца тут ни при чем. Родится ли в семье мальчик или девочка зависит от мужчины. Гелатти заинтересовался природным механизмом, который регулирует соотношение полов при рождении. В частности, он хотел найти объяснение так называемому феномену вернувшегося солдата. Дело в том, что демографы зафиксировали странное явление: после окончание Первой и Второй мировых войн привычное равновесие нарушается и мальчиков рождается больше. Например в России до Первой мировой войны на 100 девочек рождалось 104,2 мальчика (представителей сильного пола в принципе рождается больше, но потом соотношение выравнивается за счет более высокой младенческой смертности у мальчиков ), а после войны соотношение изменилось - 100 на 108,2. Такая же картина наблюдалась во Франции, Германии и других воевавших странах.

Существовали разные объяснения этого явления. Одни ученые предполагали, что за годы войны в тылу подрастало целое поколение невест, которые оптом выскакивали замуж за фронтовиков, а среди первенцев чаще рождаются мальчики. Другие исследователи считали, что дисбаланс вызван изменением гормонального фона: и вернувшиеся с войны мужья, и их жены изголодались по сексу, а это идеальные условия для производства мальчиков.

Однако Корри Гелатти выдвинул другую гипотезу. Он предположил, что соотношение полов является наследуемым признаком, которым управляет не открытый еще ген. Он экспрессируется у мужчин и изменяет соотношение в сперме сперматозоидов несущих хромосому X (тогда будет зачата девочка) или хромосому Y (тогда родится мальчик).

Чтобы проверить свою гипотезу, Гелатти с помощью специальной компьютерной программы проанализировал родословные 927 американских и европейских семейств. Эти генеалогические древа прослеживали жизненный путь в общей сложности 556 387 человек, начиная с 1600 года. Данные ученые брал со специализированного генеалогического портала.

Упрощенно говоря, ген состоит из двух частей, которые называют аллели, они отвечают за развитие определенного признака и достаются нам по одному от каждого родителя. Гелатти пришел к выводу: поскольку мужчины несут два разных типа аллеля (от папы и мамы), то возможны три комбинации гена, который контролирует соотношение X и Y-хромосом в сперме.

У мужчин с комбинацией ММ вырабатывается больше Y-хромосом и на свет чаще появляются мальчики.

У мужчин с комбинацией гена МЖ, в равной степени рождаются сыновья и дочери.

У третьей категории мужчин (комбинация ЖЖ) в сперме выше количество Х-хромосом и у них чаще рождаются девочки.

По мнению ученого, эта теория объясняет, каким образом природа соблюдает баланс полов в популяции. Допустим, если в популяции слишком много мужчин, то женщинам (а среди них больше потомков отцов с комбинацией ЖЖ) легче найти себе пару. Они передадут этот ген потомству и в более поздних поколениях родится больше прекрасных дам.

Феномен вернувшегося солдата тоже получил логичное объяснение. Представим ситуацию, что у Розарио Агро (мы с него начинали наш рассказ) все же родился мальчик. И если этот единственный мальчик погибнет на войне, он не сможет передать потомству свои гены успешного производителя девочек. Зато отцы, у которых в семье родилось много мальчиков, с высокой вероятностью дождутся возвращения хоть кого-то из своих детей. И эти сыновья сами дадут обильное мужское потомство.

- Исследование генеалогического древа показало, что у мужчин больше шансов иметь сыновей, если у них больше братьев, но больше шансов иметь дочерей, если у них больше сестер, - пояснил Корри Гелатти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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