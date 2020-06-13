Что перекроют в Москве из-за репетиции парада Победы 14 июня: список улиц
Уже завтра в воскресенье, 14 июня, в центре Москвы пройдет репетиция парада Победы, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, из-за пандемии он был перенесен с 9 мая на 24 июня. Впервые по Красной площади пройдут практически 30 легендарных танков Т-34. На парад прибудут главы других государств. Свое участие уже подтвердили главы 12 стран.
А пока военные готовятся к главной репетиции. Чтобы автомобили не мешали проезду техники, движение на ряде улиц будет ограничено.
- Водителям стоит заранее планировать маршруты следования с учетом ограничений, - предупредили автомобилистов в пресс-службе Московского транспорта.
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Полностью дороги останутся заблокированными с 12 по 14 июня с 4: 00 до 7:00 по следующим адресам:
Первая Магистральная улица;
Северный путепровод;
первый, второй и третий Силикантные проезды;
Звенигородское шоссе (в сторону улицы Мневники по встречной полосе);
улица Мневники (в сторону улицы Народного ополчения по встречной полосе);
проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения);
улица Народного Ополчения (от улицы Мневники до Карамышевской набережной по встречной полосе);
Карамышевский мост (в сторону улицы Мневники);
улица Крылатская (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники);
улица Нижние Мневники (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники).
При этом с 22:00 13 июня до 2:00 14 июня во время прохождения колонны техники для автомобилистов будут недоступны следующие места:
парадная площадка Алабино;
Московское малое кольцо;
Минское шоссе;
внутренняя сторона МКАД от Минского шоссе до Рублевского шоссе;
Рублевское шоссе;
улица Осенняя;
улица Крылатская;
улица Нижние Мневники.
Парковаться и останавливаться будет запрещено с 6:00 11 июня до 800: 14 июня по адресу:
Второй Силикатный проезд в районе дома №8;
Парковка и остановка транспорта с 00:01 13 июня до 6:00 15 июня также запрещена на следующих участках:
Улица Крылатская (от улицы Осенняя до улицы Нижние Мневники);
улица Осенняя (от Рублевского шоссе до Крылатлатской улицы)
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ИСТОЧНИК KP.RU