2020-06-13T13:50:45+03:00
Авто

Что перекроют в Москве из-за репетиции парада Победы 14 июня: список улиц

Водителям стоит заранее планировать маршруты следования. Из-за репетиции парада в честь 75-летия Победы в Москве перекроют часть дорог
Анастасия ВАРДАНЯН
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Водителям стоит заранее планировать маршруты следования с учетом ограниченийВодителям стоит заранее планировать маршруты следования с учетом ограниченийФото: Евгения ГУСЕВА
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Уже завтра в воскресенье, 14 июня, в центре Москвы пройдет репетиция парада Победы, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, из-за пандемии он был перенесен с 9 мая на 24 июня. Впервые по Красной площади пройдут практически 30 легендарных танков Т-34. На парад прибудут главы других государств. Свое участие уже подтвердили главы 12 стран.

А пока военные готовятся к главной репетиции. Чтобы автомобили не мешали проезду техники, движение на ряде улиц будет ограничено.

- Водителям стоит заранее планировать маршруты следования с учетом ограничений, - предупредили автомобилистов в пресс-службе Московского транспорта.

ДАВАЙ В ОБЪЕЗД!

Полностью дороги останутся заблокированными с 12 по 14 июня с 4: 00 до 7:00 по следующим адресам:

Первая Магистральная улица;

Северный путепровод;

первый, второй и третий Силикантные проезды;

Звенигородское шоссе (в сторону улицы Мневники по встречной полосе);

улица Мневники (в сторону улицы Народного ополчения по встречной полосе);

проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения);

улица Народного Ополчения (от улицы Мневники до Карамышевской набережной по встречной полосе);

Карамышевский мост (в сторону улицы Мневники);

улица Крылатская (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники);

улица Нижние Мневники (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники).

При этом с 22:00 13 июня до 2:00 14 июня во время прохождения колонны техники для автомобилистов будут недоступны следующие места:

парадная площадка Алабино;

Московское малое кольцо;

Минское шоссе;

внутренняя сторона МКАД от Минского шоссе до Рублевского шоссе;

Рублевское шоссе;

улица Осенняя;

улица Крылатская;

улица Нижние Мневники.

Парковаться и останавливаться будет запрещено с 6:00 11 июня до 800: 14 июня по адресу:

Второй Силикатный проезд в районе дома №8;

Парковка и остановка транспорта с 00:01 13 июня до 6:00 15 июня также запрещена на следующих участках:

Улица Крылатская (от улицы Осенняя до улицы Нижние Мневники);

улица Осенняя (от Рублевского шоссе до Крылатлатской улицы)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Расписание репетиций Парада Победы 24 июня 2020 в Москве и самые удобные точки обзора

Посмотреть Парад Победы в 2020 году в Москве можно во время масштабных репетиций, которые проходят в самой столице (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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