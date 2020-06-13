2020-06-13T15:25:04+03:00
Звезды

Как из Ивана Сусанина сделали советского колхозника, и почему на сцену Большого театра выезжал настоящий трактор

В программках и театральных афишах можно обнаружить много любопытных фактов
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Открой историю БольшогоОткрой историю БольшогоФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Международный волонтерский проект «Открой историю Большого», посвященный сохранению культурного наследия главного театра России с помощью технологий искусственного интеллекта ABBYY оцифровали и систематизировали информацию из 48 000 афиш, 120 000 программок и 100 000 фотографий коллекции музея Большого театра. Это данные о более 28 000 опер, 18 000 балетов и 5800 концертов.

В конце ХIХ века программки и афиши оформляли выдающиеся русские живописцы Константин Коровин и Виктор Васнецов. И уже поэтому эти программки были настоящим произведением искусства.

В честь коронации императоров Александра III (1883) и Николая II (1896) в Большом театре давали особые постановки и выпускались особые афиши.

Так в день коронации Александра III в театре шел фантастический балет в одно действии «Ночь и день» в постановке Мариуса Петипа на музыку Людвига Минкуса. Балет так понравился императору, что через два дня его снова показали всей царской семье. Ко дню коронации Николая II в театре поставили оперу Глинки «Иван Сусанин, или Жизнь за царя».

Афиша 1861 года

Афиша 1861 года

В программке была не только обычная в таких случаях информация о действующих лицах спектакля, но и меню праздничного обеда. Вот что подавали именитым гостям по случаю торжества. Гости ели бульон лукулловский (вероятнее всего, это название символизирует изобилие на столе, в одном из вариантов «коронационного меню» указан суп из черепахи), пирожки, холодное из рябчиков по-суворовски и крупных цыплят на вертелах.

После революции 1917 года сюжет оперы Глинки «Иван Сусанин, или Жизнь за царя» попытались перенести в советские реалии. Из Ивана Сусанина сделали передового крестьянина, практически советского колхозника, который защищал советскую родину. Гимн в финале «Славься, славься, ты Русь моя», превратился в «Славься, Славься, советский строй». Но эта версия классической оперы не прижилась у зрителя. Обновленная версия спектакля состоялась в 1939 году. В годы Великой Отечественной войны она была особенно популярна. С 1945 года опера «Иван Сусанин» много лет подряд открывала театральный сезон.

Партию Ивана Сусанина в разные годы исполняли выдающиеся басы: Федор Шаляпин, Максим Михайлов, Иван Петров, Александр Ведерников, Евгений Нестеренко и Владимир Маторин.

Еще до революции программки использовали не только для указания действующих лиц и исполнителей, но и для размещения рекламных объявлений. В 1913 году Сергей Дягилев организовал в Париже «Русские сезоны». Артисты Большого театра выступали на сцене на Елисейских полях. На театральных афишах и на программках к балету «Петрушка» и опере «Князь Игорь» была опубликована реклама товаров luxury-сегмента: дорогого парфюма, женской одежды, автомобилей и элитного алкоголя.

«Федул с детьми», совершенно незнакомая современному зрителю. Автор либретто – императрица Екатерина II

«Федул с детьми», совершенно незнакомая современному зрителю. Автор либретто – императрица Екатерина II

Помимо опер и балетов в Большом театре проходили цирковые выступления. На месте современного Политехнического музея на Лубянской площади в XVIII-XIX веках находились цирк и частные городские зверинцы. Горожане могли не только подивиться экзотическим животным, но и посмотреть театрализованные представления с дрессированными зверями. В музее Большого сохранились уникальные афиши театра обезьян Лаврентия Казанова, а также афиши Сада Эльдорадо: «В продолжение вечера, после каждой части, в саду, в особенной палатке, за вход в которую платится по 25 копеек серебром, чрезвычайное представление дрессированных канареек и Американских белых мышей».

Во все времена в Большом театре, помимо классики, шли необычные спектакли с интересной историей. Например, опера «Федул с детьми», совершенно незнакомая современному зрителю. Автор либретто – императрица Екатерина II. Ее родным языком был немецкий, но она выучила русский. И в конце жизни с увлечением писала либретто для комических опер со сказочными сюжетами. 11 февраля 1791 на представлении «Федула с детьми» в Эрмитажном театре разыгралась мелодраматическая сцена. По окончании спектакля, певица Елизавета Уранова бросилась на колени перед государыней с просьбой позволить ей выйти замуж за своего жениха, актера Силу Сандунова. Через три дня состоялось венчание, а пара получила от императрицы богатое приданое.

Балет «Красный мак» композитора Глиэра впервые был показан на сцене Большого театра 14 июня 1927 года

Балет «Красный мак» композитора Глиэра впервые был показан на сцене Большого театра 14 июня 1927 года

«Школьный учитель, или дураков учить – что мертвых лечить» - это французский водевиль. Рецензию на него написал в «Литературной газете» Николай Некрасов: «Школьный учитель» - такой фарс, который может помирить с фарсами самого строгого их гонителя. Вот самая большая похвала, которую ему можно сделать».

Были и другие необычные постановки, в том числе в ХХ веке: балет «Сатанилла, или любовь и ад», фантастическая сказка «Разрыв-трава», комедия «Дядюшкин фрак и тетушкин капот», балеты «Футболист», «Квартира» (в котором главную роль играют пылесос, биде, кресло, дверь и кухонная плита) и «Драгоценности» (где играют роль драгоценные камни), балет «Прелести гашиша», водевиль «Волшебное кукареку, или бабушкина курочка».

Шли в Большом театре удивительные постановки во времена СССР. Балет «Красный мак» композитора Глиэра впервые был показан на сцене Большого театра 14 июня 1927 года. Этот балет был признан самым революционным спектаклем в истории отечественной хореографии и стал первой постановкой Большого театра на современную тему. Название связано с главной героиней. Красный мак - так переводится с китайского имя Тао Хоа. Екатерине Васильевне Гельцер, выдающейся балерине, первой исполнившей эту роль, на момент премьеры был 51 год.

Еще более оригинальная постановка периода индустриализации - балет «Футболист» с приключенческим сюжетом. Премьера состоялась в 1930 году. Сюжетная канва спектакля делилась на три блока: «Стадион», «Универмаг» и «Дивертисмент». Первое действие было целиком футбольным. Сначала шла тренировка, потом — собственно матч, в котором герой забивает решающий гол. Во втором акте, спасаясь от фанатов, Футболист и его невеста Метельщица (так по-балетному изящно определили профессию дворничихи) забегают в универмаг, где к звездному футболисту пристает Дама-нэпманша, а за его невестой приударяет Франт. В третьем действии, избавившись от их навязчивого внимания, Футболист и Метельщица веселятся на стадионе в окружении всей футбольной команды, а также теннисистов, пионеров и красноармейцев. Венчал все дивертисмент, в котором на сцену являлся настоящий трактор, исполнялись вариации Урожая, Нефти, Угля, а также представлялась торжественная сцена «снятия паранджи женщинами среднеазиатских республик».

В каждом из блоков была сюита танцев: в первом акте это танцы красноармейцев, лотошников, детский танец физкультурников, во втором акте – танцы франтих, танец Дамы и Франта, танец игрушек и соло пары кукол, танец полотеров, в третьем – танец заговора Метельщицы и Футболиста, танцы Урожая, Нефти, Угля и Воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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