Как из Ивана Сусанина сделали советского колхозника, и почему на сцену Большого театра выезжал настоящий трактор

Международный волонтерский проект «Открой историю Большого», посвященный сохранению культурного наследия главного театра России с помощью технологий искусственного интеллекта ABBYY оцифровали и систематизировали информацию из 48 000 афиш, 120 000 программок и 100 000 фотографий коллекции музея Большого театра. Это данные о более 28 000 опер, 18 000 балетов и 5800 концертов.

В конце ХIХ века программки и афиши оформляли выдающиеся русские живописцы Константин Коровин и Виктор Васнецов. И уже поэтому эти программки были настоящим произведением искусства.

В честь коронации императоров Александра III (1883) и Николая II (1896) в Большом театре давали особые постановки и выпускались особые афиши.

Так в день коронации Александра III в театре шел фантастический балет в одно действии «Ночь и день» в постановке Мариуса Петипа на музыку Людвига Минкуса. Балет так понравился императору, что через два дня его снова показали всей царской семье. Ко дню коронации Николая II в театре поставили оперу Глинки «Иван Сусанин, или Жизнь за царя».

Афиша 1861 года

В программке была не только обычная в таких случаях информация о действующих лицах спектакля, но и меню праздничного обеда. Вот что подавали именитым гостям по случаю торжества. Гости ели бульон лукулловский (вероятнее всего, это название символизирует изобилие на столе, в одном из вариантов «коронационного меню» указан суп из черепахи), пирожки, холодное из рябчиков по-суворовски и крупных цыплят на вертелах.

После революции 1917 года сюжет оперы Глинки «Иван Сусанин, или Жизнь за царя» попытались перенести в советские реалии. Из Ивана Сусанина сделали передового крестьянина, практически советского колхозника, который защищал советскую родину. Гимн в финале «Славься, славься, ты Русь моя», превратился в «Славься, Славься, советский строй». Но эта версия классической оперы не прижилась у зрителя. Обновленная версия спектакля состоялась в 1939 году. В годы Великой Отечественной войны она была особенно популярна. С 1945 года опера «Иван Сусанин» много лет подряд открывала театральный сезон.

Партию Ивана Сусанина в разные годы исполняли выдающиеся басы: Федор Шаляпин, Максим Михайлов, Иван Петров, Александр Ведерников, Евгений Нестеренко и Владимир Маторин.

Еще до революции программки использовали не только для указания действующих лиц и исполнителей, но и для размещения рекламных объявлений. В 1913 году Сергей Дягилев организовал в Париже «Русские сезоны». Артисты Большого театра выступали на сцене на Елисейских полях. На театральных афишах и на программках к балету «Петрушка» и опере «Князь Игорь» была опубликована реклама товаров luxury-сегмента: дорогого парфюма, женской одежды, автомобилей и элитного алкоголя.

«Федул с детьми», совершенно незнакомая современному зрителю. Автор либретто – императрица Екатерина II

Помимо опер и балетов в Большом театре проходили цирковые выступления. На месте современного Политехнического музея на Лубянской площади в XVIII-XIX веках находились цирк и частные городские зверинцы. Горожане могли не только подивиться экзотическим животным, но и посмотреть театрализованные представления с дрессированными зверями. В музее Большого сохранились уникальные афиши театра обезьян Лаврентия Казанова, а также афиши Сада Эльдорадо: «В продолжение вечера, после каждой части, в саду, в особенной палатке, за вход в которую платится по 25 копеек серебром, чрезвычайное представление дрессированных канареек и Американских белых мышей».

Во все времена в Большом театре, помимо классики, шли необычные спектакли с интересной историей. Например, опера «Федул с детьми», совершенно незнакомая современному зрителю. Автор либретто – императрица Екатерина II. Ее родным языком был немецкий, но она выучила русский. И в конце жизни с увлечением писала либретто для комических опер со сказочными сюжетами. 11 февраля 1791 на представлении «Федула с детьми» в Эрмитажном театре разыгралась мелодраматическая сцена. По окончании спектакля, певица Елизавета Уранова бросилась на колени перед государыней с просьбой позволить ей выйти замуж за своего жениха, актера Силу Сандунова. Через три дня состоялось венчание, а пара получила от императрицы богатое приданое.

Балет «Красный мак» композитора Глиэра впервые был показан на сцене Большого театра 14 июня 1927 года

«Школьный учитель, или дураков учить – что мертвых лечить» - это французский водевиль. Рецензию на него написал в «Литературной газете» Николай Некрасов: «Школьный учитель» - такой фарс, который может помирить с фарсами самого строгого их гонителя. Вот самая большая похвала, которую ему можно сделать».

Были и другие необычные постановки, в том числе в ХХ веке: балет «Сатанилла, или любовь и ад», фантастическая сказка «Разрыв-трава», комедия «Дядюшкин фрак и тетушкин капот», балеты «Футболист», «Квартира» (в котором главную роль играют пылесос, биде, кресло, дверь и кухонная плита) и «Драгоценности» (где играют роль драгоценные камни), балет «Прелести гашиша», водевиль «Волшебное кукареку, или бабушкина курочка».

Шли в Большом театре удивительные постановки во времена СССР. Балет «Красный мак» композитора Глиэра впервые был показан на сцене Большого театра 14 июня 1927 года. Этот балет был признан самым революционным спектаклем в истории отечественной хореографии и стал первой постановкой Большого театра на современную тему. Название связано с главной героиней. Красный мак - так переводится с китайского имя Тао Хоа. Екатерине Васильевне Гельцер, выдающейся балерине, первой исполнившей эту роль, на момент премьеры был 51 год.

Еще более оригинальная постановка периода индустриализации - балет «Футболист» с приключенческим сюжетом. Премьера состоялась в 1930 году. Сюжетная канва спектакля делилась на три блока: «Стадион», «Универмаг» и «Дивертисмент». Первое действие было целиком футбольным. Сначала шла тренировка, потом — собственно матч, в котором герой забивает решающий гол. Во втором акте, спасаясь от фанатов, Футболист и его невеста Метельщица (так по-балетному изящно определили профессию дворничихи) забегают в универмаг, где к звездному футболисту пристает Дама-нэпманша, а за его невестой приударяет Франт. В третьем действии, избавившись от их навязчивого внимания, Футболист и Метельщица веселятся на стадионе в окружении всей футбольной команды, а также теннисистов, пионеров и красноармейцев. Венчал все дивертисмент, в котором на сцену являлся настоящий трактор, исполнялись вариации Урожая, Нефти, Угля, а также представлялась торжественная сцена «снятия паранджи женщинами среднеазиатских республик».

В каждом из блоков была сюита танцев: в первом акте это танцы красноармейцев, лотошников, детский танец физкультурников, во втором акте – танцы франтих, танец Дамы и Франта, танец игрушек и соло пары кукол, танец полотеров, в третьем – танец заговора Метельщицы и Футболиста, танцы Урожая, Нефти, Угля и Воды.