"Взяла из приюта котенка": женщина рассказала, как "пушистик" нашел неожиданных друзей у нее дома

27-летняя летняя девушка из Таиланда по имени Ева всегда мечтала о коте. Чтобы подарить счастье, заботу и любовь будущему питомца она решила посмотреть животных в приюте.

Интересный и необычный окрас "раздвоенной" мордочки и смешной розовый язык котенка буквально влюбили ее в животное. Ева забрала трехмесячную кошку домой.

Девушка рассказывает, что выбрала такое необычное в плане окраса питомца, чтобы "можно было посмотреть на милое животное", к тому же кошка и правда особенная. Мордочка хвостатой разделена на две половины четкой линией. При этом, одна часть животного напоминает вариант "блондинки", а другая имеет сероватый оттенок шерсти.

Сейчас кошке уже исполнился год и девять месяцев. Этот кошачий возраст - время для причуд. Ева рассказывает, что немало причуд. Среди них - поедание туалетной бумаги.

miaow_maew Туалетная бумага оказалась весьма вкусным прдуктом

Кошка сначала с ней играется, впивая когти в рулон, а затем так увлекается процессом, что вот уже и жует бумагу. Хозяйка признается, что это "любимая закуска" питомца, однако она не разрешает ей есть ее слишком много.

Кстати, кошка очень не любит скучать. Дома она завела себе необычного друга - таракана по имени Питер. Девушка делится, что киса очень любит за ним гоняться. К слову, истории о своем питомце, фото и видео Ева размещает на страницах в Инстаграме.