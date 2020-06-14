2020-06-14T07:10:48+03:00
Дом. Семья

"Взяла из приюта котенка": женщина рассказала, как "пушистик" нашел неожиданных друзей у нее дома

Красивый питомец с "раздвоенной" мордой - любимец пользователей в соцсетях
Юлия КЕКОВА
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Кошка с рождения имеет очень редкий "половинчатый" окрас. Фото: инстаграмКошка с рождения имеет очень редкий "половинчатый" окрас. Фото: инстаграм
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27-летняя летняя девушка из Таиланда по имени Ева всегда мечтала о коте. Чтобы подарить счастье, заботу и любовь будущему питомца она решила посмотреть животных в приюте.

Интересный и необычный окрас "раздвоенной" мордочки и смешной розовый язык котенка буквально влюбили ее в животное. Ева забрала трехмесячную кошку домой.

Девушка рассказывает, что выбрала такое необычное в плане окраса питомца, чтобы "можно было посмотреть на милое животное", к тому же кошка и правда особенная. Мордочка хвостатой разделена на две половины четкой линией. При этом, одна часть животного напоминает вариант "блондинки", а другая имеет сероватый оттенок шерсти.

Сейчас кошке уже исполнился год и девять месяцев. Этот кошачий возраст - время для причуд. Ева рассказывает, что немало причуд. Среди них - поедание туалетной бумаги.

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Туалетная бумага оказалась весьма вкусным прдуктом
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Кошка сначала с ней играется, впивая когти в рулон, а затем так увлекается процессом, что вот уже и жует бумагу. Хозяйка признается, что это "любимая закуска" питомца, однако она не разрешает ей есть ее слишком много.

Кстати, кошка очень не любит скучать. Дома она завела себе необычного друга - таракана по имени Питер. Девушка делится, что киса очень любит за ним гоняться. К слову, истории о своем питомце, фото и видео Ева размещает на страницах в Инстаграме.

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Лучший друг кошки - таракан Питер
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ИСТОЧНИК KP.RU

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