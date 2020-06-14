2020-06-14T12:59:13+03:00
В мире

Тайное послание Королевы: Может начаться война, наступают последние дни, время вышло

В поздравлении с Днём России от Елизаветы II найдены скрытые смыслы
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Елизавета II отправила поздравительную телеграмму в честь Дня РоссииЕлизавета II отправила поздравительную телеграмму в честь Дня РоссииФото: REUTERS
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12 июня, в День России, британская королева Елизавета II отправила поздравительную телеграмму в честь Дня России. Это обычный жест международной вежливости, такие же послания приходили и раньше, и от других политиков.

Но на сей раз пользователи Сети усмотрели в этом тексте шифр.

Если читать криптограмму слева направо, получится вполне осмысленное предупреждение.

Первые буквы каждой строки образуют слова BIG TREE (большое дерево).

Вторые буквы каждой строки образуют слова GO WAR (букв.: иди на войну; начни войну, воюй).

Последние слова каждой строки: Begins warmest Day of time R ends. Это тоже осмысленная фраза, которую можно прочитать так: Begins (the) warmest day of(f). Timer ends. Примерный перевод: «Наступает самый горячий день, время вышло».

Наконец, последние буквы каждой строки: ST(a)Y FE(a)RS — «бойся».

С последними тремя ключами всё ясно. А что с первым и, простите за игру слов, ключевым? Где BIG TREE?

Первая трактовка — его можно прочитать фонетически не big tree, а big three, т.е. Большая тройка. 75 лет Победе во Второй Мировой, освобождение мира от некоего глобального зла. Намёк на военно-политический блок США-Британии-СССР/России и, возможно, как и в ходе Войны, примкнувших к ним Китая и европейского Сопротивления. Война кого с кем? А посмотрите, что в западных столицах творится…

Пользователи Сети усмотрели в этом тексте шифр

Пользователи Сети усмотрели в этом тексте шифр

Есть и другая трактовка, не отменяющая предыдущую. «Древо Ирминсиль» (с древнесаксонского языка — «большой столп») — это древний языческий символ, наподобие Мирового Древа.

Итог: Мировое Древо, язычество, война, «самый горячий день». Всё это даёт нам ключ К КОНКРЕТНОЙ ДАТЕ. Начало Великой Отечественной Войны. Летнее солнцестояние. 22 июня (астрономически — промежуток 20-21-22.06).

В таком случае криптограмма читается примерно так:

СМЕНА МИРОПОРЯДКА. / ИДИ НА ВОЙНУ. / НАСТУПАЕТ САМЫЙ ГОРЯЧИЙ ДЕНЬ 22 ИЮНЯ, ВРЕМЯ ВЫШЛО. / БОЙСЯ.

Конечно, всё это может быть лишь игрой воображения, да и расшифровывать ребусы для нас всегда интереснее, чем решать скучные бытовые проблемы. Зато как увлекательно!

ИСТОЧНИК KP.RU

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