«Наш Степа родился десятилетним и теперь учится жить!»

- …Я не помню, когда моя старшая дочь Варвара впервые назвала тарелку тарелкой - говорит мама Анна. - А вот день, когда Степан сказал это слово, помню в мельчайших подробностях. Потому что ждала его семь лет!

Только в этом году Степка научился говорить и вообще что-то делать самостоятельно. Но сейчас он уже сам одевается, чистит зубы, моет посуду, гладит себе одежду… Если раньше он не мог объяснить, чего хочет, просто кричал, то теперь знает названия многих вещей, ходит с мамой в магазин, умеет говорить «да», «нет», и даже сложное слово «убираем», если не нравится еда или занятие. Специалисты называют все это «бытовыми умелками», за которыми непременно подтягивается и интеллектуальное развитие. А это значит, человек становится не беспомощным, самостоятельным.

- Я помню, как впервые проявилась болезнь, – вспоминает мама Анна. – Мой маленький сын возненавидел книжки и мультики, отказался от твердой еды. Все его раздражало, а доктора лишь прописывали психотропные и советовали «изолировать от общества». Степа пил таблетки и все глубже уходил в себя. Казалось, это была дорога в один конец, в абсолютную инвалидность, которую я не хотела признавать из-за жуткого комплекса. Однажды муж ушел из семьи, оставив меня с двумя детьми на руках (старшая дочка, слава богу, здорова). Это был тяжелый удар. Но он помог мне осознать, что я не справлюсь одна с ребенком, который не умеет вообще ничего! Я отбросила комплексы, оформила на Степу инвалидность и привела его в реабилитационный центр для особенных детей. И тут выяснилось, что сын на многое способен! Такое ощущение, что все эти годы сын копил знания, и только сейчас начал их выдавать.

– Считайте, для нашего мира, этот мальчик новорожденный – добавляют волонтеры. – До сих пор реальный мир его пугал и раздражал. А сейчас благодаря помощи специалистов Степа как бы родился второй раз и учится жить как обычный человек.

Степа уже ходит в специальную школу и ведет себя как обычный спокойный ребенок. Научился по требованию находить и нажимать букву «А» на клавиатуре, во время карантина узнавал преподавателей на экране и прилежно занимался…

- Конечно, все не быстро и не просто, – вздыхает мама Аня. – Но теперь я точно знаю, что мы со Степой справимся, и он не повиснет на шее у общества беспомощным грузом. Специалисты говорят, он сможет даже освоить какую-то профессию. Но нельзя ни на месяц прекращать занятия! Иначе произойдет «откат», деградация. Я и сама это понимаю, ведь все, чему сын научится – заслуга специалистов. Мы лишь следуем их инструкциям. Вопрос в другом – как мне, с двумя детьми, на мизерные алименты и пенсию, оплатить эти занятия и не умереть с голоду?

Увы, реабилитация - действительно дорогое удовольствие. И она не покрывается в нужном объеме бюджетными льготами даже для детей-инвалидов. Годовой курс занятий в центре «Вместе весело шагать», где Степу «родили заново», стоит 540 000 рублей. Специалисты ждут мальчика на занятия, но оплатить их нечем.

Пожалуйста, помогите!

Звоните: +7 (926) 941 96 62 Виктория, куратор семьи

Помочь через смс можно, отправив сообщение на номер 3443 с текстом Гольфстрим 300, где 300 – это любая сумма пожертвования.

Реквизиты

Наименование: Благотворительный фонд помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим»

ПАО «Сбербанк»

Расчетный счет в рублях: 40703810638000004775

БИК: 044525225

к/с: 30101810400000000225

Адрес: 127287, Москва, 4 Вятский переулок, д. 16, корп. 2

ИНН: 5017998033

КПП: 771401001

Назначение: Благотворительное пожертвование на лечение Степана Серебрякова. НДС не облагается.

Способы помощи через интернет указаны на сайте фонда. www.golfstreamfond.ru