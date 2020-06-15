Организатор рэп-баттла Оксимирон — Гнойный запустил маргинальное трэш-реалити. Там дерутся за гречу

Три года назад на всю страну гремел рэп-баттл между Мироном Федоровым (Оксимирон) и Вячеславым Машновым (Гнойный): первая строчка Яндекса, девять миллионов просмотров за сутки в Youtube, комментарии экспертов всех мастей — от политических журналистов до Юрия Лозы. А теперь — все. «Баттл-рэп исдох!», — как предрек в той словесной дуэли Гнойный. Главный организатор площадки для подобных баталий Александр Тимарцев (Ресторатор) заявил, что больше не будет заниматься баттлами, и запустил реалити-шоу SosedTV. В котором от слова «реалити» гораздо больше, чем от шоу.

Проект «Сосед ТВ» только формально можно назвать реалити. По сути это подглядывание за странными людьми, готовыми и любящими творить дичь.Фото: www.youtube.com

Что это такое?

Проект «Сосед ТВ» только формально можно назвать реалити. По сути это подглядывание за странными людьми, готовыми и любящими творить дичь. Камера их только раззадоривает. Однако, в отличие от большинства других телешоу, участники этого проекта не намерены набирать очки определенными поступками или зарабатывать репутацию. Наоборот — чем хуже, тем лучше. Никаких заданий от режиссера в ухо не получают. По сути, это социальный эксперимент, демонстрирующий насколько безумными могут быть люди, если им пообещают круглосуточную интернет-трансляцию и зрителей.

Однако, в отличие от большинства других телешоу, участники этого проекта не намерены набирать очки определенными поступками или зарабатывать репутацию. Наоборот — чем хуже, тем лучше.Фото: www.youtube.com

Кто там участвует?

Анкеты участников выглядят весьма впечатлительно: «Снимался в порно», «Боюсь снова попасть в тюрьму», «Ел кошку», «Готов зарабатывать безумием». Всего соседей пятеро. Бродяга, сирота с татуировкой тарантула, отмороженный музыкант, бешеный боксер и развязная девица, имитирующая доступность. Все они взаимодействуют друг с другом внутри заброшенного дома и лишь иногда получают еду. Впоследствии за нее придется конкурировать — тогда люди (или не совсем) покажут, на что они способны ради выживания. Экстремальный онлайн.

По сути, это социальный эксперимент, демонстрирующий насколько безумными могут быть люди, если им пообещают круглосуточную интернет-трансляцию и зрителей.Фото: www.youtube.com

Где это покажут?

В режиме 24/7 трансляция идет в интернете. Если она зависает, можно отмотать обратно. Иногда это выглядит дико, но зато запредельно правдиво. И совсем не фальшиво и постановочно, как у Андрея Звягинцева.

А какой главный приз?

Возможно, его не будет вообще. По крайней мере, пока Ресторатор ничего об этом не говорил. Представляете, какой уровень отчаяния движет участниками? Им даже деньги не нужны. Достаточно еды и возможности заработать тысячу рублей за выполнение странного задания. Кстати, напакостить участникам, то есть придумать для них какое-нибудь сумасшедшее задание, может каждый — для зрителей такая опция действует платно.

Возможно, именно в этих условиях «СоседТВ» может понравиться аудитории.Фото: www.youtube.com

Зачем нам это знать?

Дело в том, что реалити-шоу привычного формата по российскому телевидению себя давно уже дискредитировали. Как баттл-рэп они еще не умерли, но зато превратились в постановочное посмешище с плохими актерами. Из разряда трэш-шапито («Окна») почти ничего не осталось, а традиционные реалити («Дом-2», «Последний герой») выродились в скукотищу: сытые и довольные участники рубят бабло, проедая при этом продюсерские деньги и загорая у моря.

Возможно, именно в этих условиях «СоседТВ» может понравиться аудитории. Ведь именно Ресторатор довел весьма герметичную культуру рэп-баттлов до максимально популярного статуса — о них говорили все. Многие не понимали, зачем говорили, но сдержаться не могли (примета эпохи). Есть шанс, что и народное реалити, пусть даже и с маргиналами, взбодрит интерес аудитории и вернет хотя бы на время в телешоу живую жизнь без сценария. Может, так родится новый жанр "маргиналити".