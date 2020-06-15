2020-06-15T19:26:51+03:00
Происшествия

Город встал на защиту полицейских, побивших педофила при задержании

Родители так и не поняли — почему любитель малолеток в итоге отпущен на свободу, а опера — чуть не загремели за решетку
Владимир ВОРСОБИНРоман ЛЯЛИН
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В городке Боровичи стеной встали на защиту местных оперов, благодаря которым дети могут теперь спокойно выходить на улицы.В городке Боровичи стеной встали на защиту местных оперов, благодаря которым дети могут теперь спокойно выходить на улицы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Понятно, что в наше безумное время, когда фильмы-ужасы заменили последние новости, трудно чем-то удивить. Но есть в Новгородчине один странный городок.

Недалеко от станции Окуловка (где Виктор Цой никогда не был, но его все равно сделали привокзальным памятником) – живут Боровичи. Город как город.

Привокзальный памятник Виктору Цою, восседающему на мотоцикле. Фото: Артем КИЛЬКИН

Привокзальный памятник Виктору Цою, восседающему на мотоцикле.Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока не заговоришь о полиции. Потому что ее 30-тысячные Боровичи (привет стоящей на коленях Америке!)... обожают. Молодцы, говорят, опера. За город стоят. За детей наших.

В конце мая жители даже вышли на несанкционированный «про-ментовский» митинг с транспарантами: «Требуем освободить сотрудников Уголовного розыска!».

И это была не пошлая акция родственников или коллег. На улицы вышли самые обыкновенные рассерженные боровичане.

Они скандировали: «Сыщикам – свободу! Педофилу – срок!».

Участник пикета в поддержку полицейских. Фото предоставлено Иваном Кулаковым

Участник пикета в поддержку полицейских. Фото предоставлено Иваном Кулаковым

И так ругали Следственный комитет, что глава СК Бастрыкин прислал в мятежный город следователя из Центрального аппарата. С задачей – выяснить: что там за чертовщина?

У въезда в городок Боровичи. Фото: Артем КИЛЬКИН

У въезда в городок Боровичи.Фото: Артем КИЛЬКИН

КАК ВЫСЛЕЖИВАЛИ МЕРЗАВЦА

Началась все с мерзкой истории. С ней местный житель Иван Кулаков мучается уже год, тихо превращаясь, как он мрачно шутит, в городского сумасшедшего.

- Моей дочке тогда было 12 лет, – говорит. – Она у меня маленькая как мышка. Ехала в автобусе домой. Подошел какой-то тип, с виду пенсионер, попросил пересесть ближе к окну. Сел рядом и стал ощупывать ногу под юбкой. Спросил, где она живет. Дочка вскочила и побежала к водителю. Тот притормозил и выпустил ее...

Отец девочки, Кулаков – человек в округе известный и очень деятельный. Пивовар, торговец металлоломом... Увидев рыдающую дочку, отец дает себе слово - найду гада. И действует системно.

Иван Кулаков сам было взялся за поимку обидчика дочери. Фото: Артем КИЛЬКИН

Иван Кулаков сам было взялся за поимку обидчика дочери.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Тогда я думал - все просто. Город маленький, видеокамеры кругом, – вспоминает Иван. - Да и в полиции у меня работал друг.

Но протекция приятеля почти не помогла - первый день поиск извращенца не дал результатов. Оперативники отнеслись к делу прохладно. Записали показания и уехали.

Целые дни Кулаков проводил на улицах, всматриваясь в прохожих.

Фотографировал, снимки показывал дочери. Но педофила нашла... отважная жена.

- Быстро выяснилось - никто кроме нас искать не будет, - вспоминает Кулаков. – И вот супруга увидела мужичка, который как завороженный шел за девочкой лет 12-ти. Школьница в обтянутых лосинах, торопилась на кружок внешкольной работы. Супруга бросила машину, и на бегу звонит мне. «Он!» - кричит. Пока я звоню в полицию, жена следит за маньяком. Ребенок идет к старой школе, заходит, там никого, пустые коридоры. Жена в ужасе. Мы ведь не следователи, не группа захвата! Но в школе кабинеты заперты. Девочка дергала ручки дверей, а маньяк медленно приближался. Жена в отчаянье вскрикнула... Мужчина оглянулся, и исчез. Оперативники потом оправдывались - ждали служебную машину, потом такси, вот и опоздали...

Задержали злодея случайно.

- На следующий день нам наконец-то дали оперативника, – рассказывает Кулаков. - Он ходил по маршруту вчерашней слежки и смотрел камеры. И когда уже садился в такси (полицейские машины, видимо, в Боровичах редкость), в зеркало заднего вида увидел… того самого мужика!

ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ВРЕЗАЛ

Оперативник Павел Боровков (запомним это имя) сделал вид, что задерживает извращенца по ерундовой причине – появление в нетрезвом виде. Но подмога запаздывала, задержанный встревожился, и как утверждает оперативник, попытался выкинуть телефон. (мобильник был забит педофилией, более того - при обыске нашли и микрокамеру. «Он оказывается девочек снимал целый год. Катался на автобусах, засовывал телефоны под юбку малолетним, – объясняет Кулаков).

Задержанный по обвинению в педофилии Юрий Ившин. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Задержанный по обвинению в педофилии Юрий Ившин.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Ну и Боровков педофилу от всего сердца врезал. Как обычно пишут при увечьях задержанных - «применил силу при сопротивлении».

Этой версии сейчас старательно придерживаются полицейские. Дескать, педофила, били. Но при аресте. Законно.

Какая разница – били или не били? – удивится читатель. Потрепать педофила – святое же дело! Отметелить гада за всех отцов и матерей!

Но история принимает уж совершенно невероятный поворот. В деле появляется человек, которым теперь в Боровичах разве что не пугают детей. В историю врывается адвокат Дмитрий Соболев.

НАШЕЛСЯ ЖЕ «ЗАСТУПНИК»

Педофилом оказался 54-летний безработный житель деревни Мякишево Юрий Ившин. Маленький пропитый мужичок. Работал «айпишником» в Питере, но по какой-то причине перебрался к родителям в деревню. То ли скрывался от кого, то ли спиваться здесь удобнее.

Правосудие текло легко и буднично. Мужичок отпираться не стал. Написал явку с повинной. Дело за мерой пресечения направлялось в суд, а там все вырисовывалось ясно – лет 10-15 извращенец себе «нащупал»...

Но для законности на Руси пока еще нужен адвокат... В этом случае - для нищих.

Роль «бесплатных» адвокатов в России – тихое подталкивание клиента в тюрьму и иезуитские советы «пойти на сделку со следствием». А тут случай очевидный. Да и кто из местных, будучи в своем уме, вступится за извращенца?

- Позвонили мне рано утром, - вспоминает адвокат Соболев. - Прихожу в отдел. Сидит пожилой человек. «За что вас задержали?», - спрашиваю. «Да вот по ноге погладил», - отвечает. «От чего синяки на лице?». «Били» - говорит. Говорю полицейским: «Ребята, вы чего?». Они смеются: «А мы скажем, что он головой об стену бился». Пишу жалобу в прокуратуру. Через час звонок от другого адвоката: «Меня хотят назначить». «Нет, это мой клиент», - говорю. То есть в полиции поняли – не к тому обратились, и попытались заменить адвоката.

Адвокат Дмитрий Соболев взялся защищать задержанного. Фото: Роман ЛЯЛИН

Адвокат Дмитрий Соболев взялся защищать задержанного.Фото: Роман ЛЯЛИН

- Они не ожидали, что вы напишите жалобу?! – удивляемся.

- Конечно. Но какой я защитник, если увижу синяки и не предложу помощь?! – пожимает плечами Соболев.

Тут история о боровичанском педофиле становится еще ядренее.

МАНЬЯКА НА СВОБОДУ, А ОПЕРОВ В ТЮРЬМУ?!

Местный суд … выпускает из-под стражи Юрия Ившина! (Логика фантастическая – коль следователь по ошибке возбудил дело по более мягкой статье – «развратные действия в отношении подростка младше 16 лет», а надо было по более строгой «младше 14 лет», то подозреваемого следует отпустить)

Правовое безумие усугубили новгородские следователи. Они хищно слетелись в Боровичи и вместо благодарностей за поимку опасного преступника завели дело... на оперативников. Более того, они потребовали ареста замначальника угрозыска майора Дмитрия Александрова, капитана Эдгара Афанасьева и капитана Павла Боровкова.

Того самого Боровкова, который, как мы помним, «принял» подозреваемого и, по версии полиции, врезал «извращенцу» при задержании.

Оперативник Павел Боровков.

Оперативник Павел Боровков.

Правда, версия СК и адвоката Соболева немного другая - мол, избили задержанного в здании полиции. Причем толстенным томом УК РФ по голове.

«Четверо сотрудников наносили удары по ушам, ладоням, по голове тяжелыми книгами, удары кулаками в грудь по туловищу, это продолжалось несколько часов, так как я отказывался отвечать на их вопросы», – указано в жалобе.

- Но зачем его вообще было бить? – удивляемся. - Арестованный же сразу признался – гладил ребенка по ноге! Да и отец девочки Кулаков, когда Ившина выпустили с суда, в ярости записал видео:

- Давно ты педофилией занимаешься? – наседал на пойманного злодея отец.

- Не очень, – прятал глаза педофил.

- Ты только девочек или мальчиков тоже?

- И не девочек. Постарше.

- Он же признался. Что еще надо?! – недоумевали мы.

В нас поселилась боровичанская злость. Подмывало спросить у Соболева: «Слушай, адвокат, ты чего добиваешься? Чтоб этот маньяк и дальше ходил по городу, и насиловал детей?!».

Задержанный по обвинению в педофилии Юрий Ившин.

Но адвокат понимал, куда мы клоним.

- Уже и трусишки детские мне подкидывали, - говорит. - И друг звонил: «Ты в курсе, тебя скоро зарежут?» Развлекается народ... Вы лучше подумайте – зачем били Ившина?

- Педофил он, вот и не сдержались мужики...

- А беда в том, что он не педофил! – прочеканил упрямый адвокат. - И операм не признание нужно было.

- Но что?!

И тут приоткрылся дивный мир, сурово сотканный из особенностей провинциального правосудия...

НОГА — ЕЩЕ НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

- Да, меня здесь ненавидят, но совесть не позволяет бросить это дело! – говорит адвокат со странной горячностью.

По рассказам журналистов местной газеты «Красная искра», одержимый делом Соболев требовал у редактора статью в защиту Ившина. Следом, правда, ворвался не менее буйный отец девочки Кулаков с рассказами о чудовищном маньяке-педофиле. Редакция решила не печатать ничего.

- Я сразу сказал полицейским – вы взяли человека за ерунду, – говорит адвокат. - Ившину сейчас «проедут по ушам»: «Соглашайся на чистосердечное раскаянье, семь лет лучше, чем 15». А он не должен ни дня сидеть! Он уже бросился с нар головой вниз. Говорит: «Мне 55 лет. Я в тюрьме все равно помру».

Капитан Эдгар Афанасьев. Фото: Личный архив

Капитан Эдгар Афанасьев.Фото: Личный архив

Майор Дмитрий Александров. Фото: Личный архив

Майор Дмитрий Александров.Фото: Личный архив

- Но он же...

- Педофил?! – вскричал адвокат. – Да если бы опера принесли такое дело следователю, тот бы сказал: «Потрогал ногу? И все?! Пошли вон!». Я юрист с 96-ого года, сам два года работал в милиции, да тут и не нужно быть профессионалом, чтоб понять нелепость обвинения. Для любого преступления должны быть установлены общественно опасные последствия. А последствия от прикосновения к ноге в дневное время? Если бы были гениталии, разговора бы не было. А тут нога! Его что - осудят за ногу?!

- Но за что полицейские избили Ившина, по-вашему?

- Его вынуждали подписать явку с повинной. Чтобы своими руками сделать работу следствия и написать: «Для удовлетворения своих сексуальных потребностей, в целях нарушения нормального развития ребенка». Без этого признания, он был бы на свободе!

Тут раздается звонок.

«Соболев, ты чего?! Тебя какая муха, укусила», – закричала трубка на Соболева. Адвокат поморщился и отрубил телефон.

- Но что делать с педофилами? – осторожно спрашиваем. – Вот с такими «поглаживающими»?

- Их лечить надо. Не сажать.

- Вы женаты? У вас есть дети?

- Пока нет, - как-то очень просто говорит Соболев.

- Как, кстати, и у Ившина, – припоминаем.

И мрачно молчим.

Выходило, что УК РФ, не карает за «поглаживание» детских ног. Что героическая супруга Кулакова не спасала ребенка от маньяка.

И что оперативники, пытавшиеся пусть с нарушением закона (если верить Следкому), но предотвратить будущие злодейства Ившина – преступники?

Достопримечательность тридцатитысячного городка - памятник Большому стулу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Достопримечательность тридцатитысячного городка - памятник Большому стулу.Фото: Артем КИЛЬКИН

СЕРИЙНЫЙ! НО ВСЕ РАВНО НЕ ВИНОВАТ?..

Соболевский триумф Боровичи переживали в изумлении. Тяжело соображая – как это объяснить?!

Несчастный отец Кулаков уже в отчаянии опубликовал видеопост – дескать, как знаете, а я иду на площадь. Надо, мол, защищать ментов наших. Иначе стыдно. Они же за нас, горожан, под статью пошли...

Кулаков думал – будет одиночный пикет. Но вместе с ним, несмотря на пандемию, вышли около сотни человек (что для маленьких Боровичей – событие!). Пришли люди незнакомые. И злые.

- Придурки! – кричали они в сторону суда, - Вы там ох..., что ли?!

Участник пикета в поддержку оперов. Фото предоставлено Иваном Кулаковым

Участник пикета в поддержку оперов. Фото предоставлено Иваном Кулаковым

Ареста полицейские избежали чудом. После митинга власти, похоже, решили не злить народ и оперативников оставили на свободе, даже не отстранив от должностей.

Но уголовное дело Следственный комитет не только не закрыл, но и нашел секретного свидетеля. Кто-то в отделении слышал крики побиваемого Ившина и дал нужные показания.

Обвиняемому в педофилии СК даже вернул машину, чтобы тот смог приезжать на допросы.

Наблюдая такой разгул гуманизма, конспирологи начали плести мутные слухи. А не идет ли тайная работа по дискредитации губернатора? А не затеяли ли силовики внутривидовую войнушку - МВД с одной стороны и СК с другой?

Хотя все казалось проще. Дело в нашей русской системе бездушной отчетности. Полиция поймала маньяка? Плюс. СК – поймала оперов, как «оборотней в погонах»? Тоже плюс... Безотходное производство. Люди, эмоции, истина, жизнь... Но к отчету это не пришьешь.

- А если Ившин не виноват? – задумалась часть Боровичей. - Если он один из сельских алкашей, на которых и «вешают» чужие грехи...

Люди опасно для полиции засомневались, хотя Ившин к тому времени был снова арестован, и нашлись другие пострадавшие от педофила (он погладил в автобусах по коленке еще двух детей 10 и 16 лет, но их родители в отличие от Кулакова не стали заявлять в полицию).

В этом бардаке, уже не выдерживают нервы у отца Кулакова.

- Если бы все вернуть назад, я, наверное, не стал бы обращаться в полицию и участвовать в этом дурдоме, - говорит он нам тихо. - Я бы с этой сволочью решил все сам...

«ЖИЛ-ТО ОН ВО ДВОРЕ ШКОЛЫ…»

Чтоб снять с совести крепнущие сомнения – кто на самом деле этот Ившин, едем в Мякишево, что в 70 километрах от Боровичей.

Невзрачная деревенька. По трассе проскочишь – не заметишь.

- Юра маньяк? – с сомнением говорит пенсионерка Елена Викторова. – Не верю. Ошибка какая-то.

Соседка Елена не спешит обвинять Ившина в педофилии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Соседка Елена не спешит обвинять Ившина в педофилии.Фото: Артем КИЛЬКИН

Пас коз, говорит. Тихий, запойный. Спокойный мужик. Помогал с компьютером.

Правда, его переселение из Петербурга в глухое Мякишево местных немного встревожил. Скрывается что ли? Но скоро деревенские о незаметном Ившине забыли.

- Ну мать у него умерла пару месяцев назад, - говорит соседка. – Он жил в том доме, рядом со школой…

- Со школой?! – настораживаемся.

Дом Ившина стоял чуть ли не во дворе местной школы-интерната для детей с задержкой развития.

Ничем не примечательный дом Ившина. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ничем не примечательный дом Ившина.Фото: Артем КИЛЬКИН

Мы стояли у страшной избушки, чьи окна выходили на школьный двор...

- Он был женат? – спрашиваем у соседки.

- Нет, - вздохнула она. - Не получалось у него с женщинами почему-то...

А под окнами у подозреваемого катались на велосипедах дети. Много детей...

- Он может быть их и не трогал, - хмурился при нашем рассказе бывший старший участковый Боровичей Сергей Кореляков. – Педофилы народ осторожный, дома следить побаиваются, едут в города, райцентры. Поэтому в Боровичи извращенцы съезжаются со своих деревень десятками. Я за них, сволочей, уже строгий выговор получил. На моем участке как-то поселилось семейство с двумя детьми. Милые люди. Потом отца семейства поймали, когда он причиндалы показывал школьникам. Или другой педофил освободился из колонии - сутуленький, дохленький, такой. Вышел и сразу на ребенка напал. Этих тюрьмой не исправишь...

- Значит, по-вашему, так их и надо - томиком УК по голове?

Участковый хитро прищурился.

- Пусть сначала докажут, что били – подмигнул он и ухмыльнулся. И тихо добавил:

- На том и стоим!

Юрий Ившин в суде. Фото предоставлено Иваном Кулаковым

Юрий Ившин в суде. Фото предоставлено Иваном Кулаковым

ТЯЖЕЛЫЙ ВЫВОД

Жаль того следователя, который приезжал от главы СК Бастрыкина, разбираться – действительно ли виноваты опера.

Что доложил шефу этот бедолага? Как он решил этот ребус...

Заявил, что опера не нарушали закон?

Но, похоже, нарушали.

В Боровичах так ругали Следственный комитет, что глава СК Бастрыкин прислал в мятежный город следователя из Центрального аппарата. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Боровичах так ругали Следственный комитет, что глава СК Бастрыкин прислал в мятежный город следователя из Центрального аппарата.Фото: Артем КИЛЬКИН

Как нарушают все (да-да, господа прокуроры, – ВСЕ) оперативники и следователи. Кто - чуть, кто на полную катушку. Самые рисковые держат «злодеев» без еды, подселяют на обработку в «пресс-хаты». Осторожные подсылают «своих» адвокатов, шантажируют...

И этот преступный, мерзкий порядок, устоялся в России давно.

Но! Хотите, представим обратное? Силовики России вдруг решились устроить итальянскую забастовку и делать ровно то, что им диктуют законы...

Тюрьмы и улицы, боюсь, бы опустели. А мы все жили по закону. АУЕ (неформальное криминальное движение «арестантский уклад един»).

И тогда придется признать - сажать преступников (и попадающихся с ними невиновных) при такой нагрузке оперов (а еще с их образованием и скромным желанием выкладываться за такую зарплату), можно только томиком УК. Придется признать – судьи в курсе грустного порядка вещей, поэтому многое обвинению прощают. Как бы, намекая: бей, но аккуратно...

Вот только пришли другие времена. Власть опасно захотела лучшего — уважения к законам.

Возжелала она, чтоб перестала ее кусать общественность с обвинениями в полицейских пытках.

Но по традиции пошла самым легким путем – через бюрократию.

И когда бюрократизация Руси добралась до святая святых – полицейских кабинетов, получилось боровичское безумие.

Представьте честного, следователя Шарапова, отправляющего в тюрьму Жеглова за фальсификацию доказательств в отношении Кирпича! По совести – бред. А по закону – правильно.

И потому оперативники Боровичей, как и отец девочки Кулаков, уверены, жалеют об одном. Что поймали педофила. Что, как отцы, слишком близко к сердцу приняли дело. Забыли, что корявая система, где на каждого опера «с земли» есть умный адвокат Соболев и шустрый следователь, подразумевает... служебную апатию. Так хорошо известную тем, кто хоть раз пытался искать в этой системе правду и справедливость.

Ее девиз: «Не бери на себя ответственность. И лучше не делай ничего».

Даже если перед тобой – педофил…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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