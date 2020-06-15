Город встал на защиту полицейских, побивших педофила при задержании

Понятно, что в наше безумное время, когда фильмы-ужасы заменили последние новости, трудно чем-то удивить. Но есть в Новгородчине один странный городок.

Недалеко от станции Окуловка (где Виктор Цой никогда не был, но его все равно сделали привокзальным памятником) – живут Боровичи. Город как город.

Привокзальный памятник Виктору Цою, восседающему на мотоцикле.Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока не заговоришь о полиции. Потому что ее 30-тысячные Боровичи (привет стоящей на коленях Америке!)... обожают. Молодцы, говорят, опера. За город стоят. За детей наших.

В конце мая жители даже вышли на несанкционированный «про-ментовский» митинг с транспарантами: «Требуем освободить сотрудников Уголовного розыска!».

И это была не пошлая акция родственников или коллег. На улицы вышли самые обыкновенные рассерженные боровичане.

Они скандировали: «Сыщикам – свободу! Педофилу – срок!».

Участник пикета в поддержку полицейских. Фото предоставлено Иваном Кулаковым

И так ругали Следственный комитет, что глава СК Бастрыкин прислал в мятежный город следователя из Центрального аппарата. С задачей – выяснить: что там за чертовщина?

У въезда в городок Боровичи.Фото: Артем КИЛЬКИН

КАК ВЫСЛЕЖИВАЛИ МЕРЗАВЦА

Началась все с мерзкой истории. С ней местный житель Иван Кулаков мучается уже год, тихо превращаясь, как он мрачно шутит, в городского сумасшедшего.

- Моей дочке тогда было 12 лет, – говорит. – Она у меня маленькая как мышка. Ехала в автобусе домой. Подошел какой-то тип, с виду пенсионер, попросил пересесть ближе к окну. Сел рядом и стал ощупывать ногу под юбкой. Спросил, где она живет. Дочка вскочила и побежала к водителю. Тот притормозил и выпустил ее...

Отец девочки, Кулаков – человек в округе известный и очень деятельный. Пивовар, торговец металлоломом... Увидев рыдающую дочку, отец дает себе слово - найду гада. И действует системно.

Иван Кулаков сам было взялся за поимку обидчика дочери.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Тогда я думал - все просто. Город маленький, видеокамеры кругом, – вспоминает Иван. - Да и в полиции у меня работал друг.

Но протекция приятеля почти не помогла - первый день поиск извращенца не дал результатов. Оперативники отнеслись к делу прохладно. Записали показания и уехали.

Целые дни Кулаков проводил на улицах, всматриваясь в прохожих.

Фотографировал, снимки показывал дочери. Но педофила нашла... отважная жена.

- Быстро выяснилось - никто кроме нас искать не будет, - вспоминает Кулаков. – И вот супруга увидела мужичка, который как завороженный шел за девочкой лет 12-ти. Школьница в обтянутых лосинах, торопилась на кружок внешкольной работы. Супруга бросила машину, и на бегу звонит мне. «Он!» - кричит. Пока я звоню в полицию, жена следит за маньяком. Ребенок идет к старой школе, заходит, там никого, пустые коридоры. Жена в ужасе. Мы ведь не следователи, не группа захвата! Но в школе кабинеты заперты. Девочка дергала ручки дверей, а маньяк медленно приближался. Жена в отчаянье вскрикнула... Мужчина оглянулся, и исчез. Оперативники потом оправдывались - ждали служебную машину, потом такси, вот и опоздали...

Задержали злодея случайно.

- На следующий день нам наконец-то дали оперативника, – рассказывает Кулаков. - Он ходил по маршруту вчерашней слежки и смотрел камеры. И когда уже садился в такси (полицейские машины, видимо, в Боровичах редкость), в зеркало заднего вида увидел… того самого мужика!

ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ВРЕЗАЛ

Оперативник Павел Боровков (запомним это имя) сделал вид, что задерживает извращенца по ерундовой причине – появление в нетрезвом виде. Но подмога запаздывала, задержанный встревожился, и как утверждает оперативник, попытался выкинуть телефон. (мобильник был забит педофилией, более того - при обыске нашли и микрокамеру. «Он оказывается девочек снимал целый год. Катался на автобусах, засовывал телефоны под юбку малолетним, – объясняет Кулаков).

Задержанный по обвинению в педофилии Юрий Ившин.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Ну и Боровков педофилу от всего сердца врезал. Как обычно пишут при увечьях задержанных - «применил силу при сопротивлении».

Этой версии сейчас старательно придерживаются полицейские. Дескать, педофила, били. Но при аресте. Законно.

Какая разница – били или не били? – удивится читатель. Потрепать педофила – святое же дело! Отметелить гада за всех отцов и матерей!

Но история принимает уж совершенно невероятный поворот. В деле появляется человек, которым теперь в Боровичах разве что не пугают детей. В историю врывается адвокат Дмитрий Соболев.

НАШЕЛСЯ ЖЕ «ЗАСТУПНИК»

Педофилом оказался 54-летний безработный житель деревни Мякишево Юрий Ившин. Маленький пропитый мужичок. Работал «айпишником» в Питере, но по какой-то причине перебрался к родителям в деревню. То ли скрывался от кого, то ли спиваться здесь удобнее.

Правосудие текло легко и буднично. Мужичок отпираться не стал. Написал явку с повинной. Дело за мерой пресечения направлялось в суд, а там все вырисовывалось ясно – лет 10-15 извращенец себе «нащупал»...

Но для законности на Руси пока еще нужен адвокат... В этом случае - для нищих.

Роль «бесплатных» адвокатов в России – тихое подталкивание клиента в тюрьму и иезуитские советы «пойти на сделку со следствием». А тут случай очевидный. Да и кто из местных, будучи в своем уме, вступится за извращенца?

- Позвонили мне рано утром, - вспоминает адвокат Соболев. - Прихожу в отдел. Сидит пожилой человек. «За что вас задержали?», - спрашиваю. «Да вот по ноге погладил», - отвечает. «От чего синяки на лице?». «Били» - говорит. Говорю полицейским: «Ребята, вы чего?». Они смеются: «А мы скажем, что он головой об стену бился». Пишу жалобу в прокуратуру. Через час звонок от другого адвоката: «Меня хотят назначить». «Нет, это мой клиент», - говорю. То есть в полиции поняли – не к тому обратились, и попытались заменить адвоката.

Адвокат Дмитрий Соболев взялся защищать задержанного.Фото: Роман ЛЯЛИН

- Они не ожидали, что вы напишите жалобу?! – удивляемся.

- Конечно. Но какой я защитник, если увижу синяки и не предложу помощь?! – пожимает плечами Соболев.

Тут история о боровичанском педофиле становится еще ядренее.

МАНЬЯКА НА СВОБОДУ, А ОПЕРОВ В ТЮРЬМУ?!

Местный суд … выпускает из-под стражи Юрия Ившина! (Логика фантастическая – коль следователь по ошибке возбудил дело по более мягкой статье – «развратные действия в отношении подростка младше 16 лет», а надо было по более строгой «младше 14 лет», то подозреваемого следует отпустить)

Правовое безумие усугубили новгородские следователи. Они хищно слетелись в Боровичи и вместо благодарностей за поимку опасного преступника завели дело... на оперативников. Более того, они потребовали ареста замначальника угрозыска майора Дмитрия Александрова, капитана Эдгара Афанасьева и капитана Павла Боровкова.

Того самого Боровкова, который, как мы помним, «принял» подозреваемого и, по версии полиции, врезал «извращенцу» при задержании.

Оперативник Павел Боровков.

Правда, версия СК и адвоката Соболева немного другая - мол, избили задержанного в здании полиции. Причем толстенным томом УК РФ по голове.

«Четверо сотрудников наносили удары по ушам, ладоням, по голове тяжелыми книгами, удары кулаками в грудь по туловищу, это продолжалось несколько часов, так как я отказывался отвечать на их вопросы», – указано в жалобе.

- Но зачем его вообще было бить? – удивляемся. - Арестованный же сразу признался – гладил ребенка по ноге! Да и отец девочки Кулаков, когда Ившина выпустили с суда, в ярости записал видео:

- Давно ты педофилией занимаешься? – наседал на пойманного злодея отец.

- Не очень, – прятал глаза педофил.

- Ты только девочек или мальчиков тоже?

- И не девочек. Постарше.

- Он же признался. Что еще надо?! – недоумевали мы.

В нас поселилась боровичанская злость. Подмывало спросить у Соболева: «Слушай, адвокат, ты чего добиваешься? Чтоб этот маньяк и дальше ходил по городу, и насиловал детей?!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785067" frameborder="0"></iframe> Задержанный по обвинению в педофилии Юрий Ившин.

Но адвокат понимал, куда мы клоним.

- Уже и трусишки детские мне подкидывали, - говорит. - И друг звонил: «Ты в курсе, тебя скоро зарежут?» Развлекается народ... Вы лучше подумайте – зачем били Ившина?

- Педофил он, вот и не сдержались мужики...

- А беда в том, что он не педофил! – прочеканил упрямый адвокат. - И операм не признание нужно было.

- Но что?!

И тут приоткрылся дивный мир, сурово сотканный из особенностей провинциального правосудия...

НОГА — ЕЩЕ НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

- Да, меня здесь ненавидят, но совесть не позволяет бросить это дело! – говорит адвокат со странной горячностью.

По рассказам журналистов местной газеты «Красная искра», одержимый делом Соболев требовал у редактора статью в защиту Ившина. Следом, правда, ворвался не менее буйный отец девочки Кулаков с рассказами о чудовищном маньяке-педофиле. Редакция решила не печатать ничего.

- Я сразу сказал полицейским – вы взяли человека за ерунду, – говорит адвокат. - Ившину сейчас «проедут по ушам»: «Соглашайся на чистосердечное раскаянье, семь лет лучше, чем 15». А он не должен ни дня сидеть! Он уже бросился с нар головой вниз. Говорит: «Мне 55 лет. Я в тюрьме все равно помру».

Капитан Эдгар Афанасьев.Фото: Личный архив

Майор Дмитрий Александров.Фото: Личный архив

- Но он же...

- Педофил?! – вскричал адвокат. – Да если бы опера принесли такое дело следователю, тот бы сказал: «Потрогал ногу? И все?! Пошли вон!». Я юрист с 96-ого года, сам два года работал в милиции, да тут и не нужно быть профессионалом, чтоб понять нелепость обвинения. Для любого преступления должны быть установлены общественно опасные последствия. А последствия от прикосновения к ноге в дневное время? Если бы были гениталии, разговора бы не было. А тут нога! Его что - осудят за ногу?!

- Но за что полицейские избили Ившина, по-вашему?

- Его вынуждали подписать явку с повинной. Чтобы своими руками сделать работу следствия и написать: «Для удовлетворения своих сексуальных потребностей, в целях нарушения нормального развития ребенка». Без этого признания, он был бы на свободе!

Тут раздается звонок.

«Соболев, ты чего?! Тебя какая муха, укусила», – закричала трубка на Соболева. Адвокат поморщился и отрубил телефон.

- Но что делать с педофилами? – осторожно спрашиваем. – Вот с такими «поглаживающими»?

- Их лечить надо. Не сажать.

- Вы женаты? У вас есть дети?

- Пока нет, - как-то очень просто говорит Соболев.

- Как, кстати, и у Ившина, – припоминаем.

И мрачно молчим.

Выходило, что УК РФ, не карает за «поглаживание» детских ног. Что героическая супруга Кулакова не спасала ребенка от маньяка.

И что оперативники, пытавшиеся пусть с нарушением закона (если верить Следкому), но предотвратить будущие злодейства Ившина – преступники?

Достопримечательность тридцатитысячного городка - памятник Большому стулу.Фото: Артем КИЛЬКИН

СЕРИЙНЫЙ! НО ВСЕ РАВНО НЕ ВИНОВАТ?..

Соболевский триумф Боровичи переживали в изумлении. Тяжело соображая – как это объяснить?!

Несчастный отец Кулаков уже в отчаянии опубликовал видеопост – дескать, как знаете, а я иду на площадь. Надо, мол, защищать ментов наших. Иначе стыдно. Они же за нас, горожан, под статью пошли...

Кулаков думал – будет одиночный пикет. Но вместе с ним, несмотря на пандемию, вышли около сотни человек (что для маленьких Боровичей – событие!). Пришли люди незнакомые. И злые.

- Придурки! – кричали они в сторону суда, - Вы там ох..., что ли?!

Участник пикета в поддержку оперов. Фото предоставлено Иваном Кулаковым

Ареста полицейские избежали чудом. После митинга власти, похоже, решили не злить народ и оперативников оставили на свободе, даже не отстранив от должностей.

Но уголовное дело Следственный комитет не только не закрыл, но и нашел секретного свидетеля. Кто-то в отделении слышал крики побиваемого Ившина и дал нужные показания.

Обвиняемому в педофилии СК даже вернул машину, чтобы тот смог приезжать на допросы.

Наблюдая такой разгул гуманизма, конспирологи начали плести мутные слухи. А не идет ли тайная работа по дискредитации губернатора? А не затеяли ли силовики внутривидовую войнушку - МВД с одной стороны и СК с другой?

Хотя все казалось проще. Дело в нашей русской системе бездушной отчетности. Полиция поймала маньяка? Плюс. СК – поймала оперов, как «оборотней в погонах»? Тоже плюс... Безотходное производство. Люди, эмоции, истина, жизнь... Но к отчету это не пришьешь.

- А если Ившин не виноват? – задумалась часть Боровичей. - Если он один из сельских алкашей, на которых и «вешают» чужие грехи...

Люди опасно для полиции засомневались, хотя Ившин к тому времени был снова арестован, и нашлись другие пострадавшие от педофила (он погладил в автобусах по коленке еще двух детей 10 и 16 лет, но их родители в отличие от Кулакова не стали заявлять в полицию).

В этом бардаке, уже не выдерживают нервы у отца Кулакова.

- Если бы все вернуть назад, я, наверное, не стал бы обращаться в полицию и участвовать в этом дурдоме, - говорит он нам тихо. - Я бы с этой сволочью решил все сам...

«ЖИЛ-ТО ОН ВО ДВОРЕ ШКОЛЫ…»

Чтоб снять с совести крепнущие сомнения – кто на самом деле этот Ившин, едем в Мякишево, что в 70 километрах от Боровичей.

Невзрачная деревенька. По трассе проскочишь – не заметишь.

- Юра маньяк? – с сомнением говорит пенсионерка Елена Викторова. – Не верю. Ошибка какая-то.

Соседка Елена не спешит обвинять Ившина в педофилии.Фото: Артем КИЛЬКИН

Пас коз, говорит. Тихий, запойный. Спокойный мужик. Помогал с компьютером.

Правда, его переселение из Петербурга в глухое Мякишево местных немного встревожил. Скрывается что ли? Но скоро деревенские о незаметном Ившине забыли.

- Ну мать у него умерла пару месяцев назад, - говорит соседка. – Он жил в том доме, рядом со школой…

- Со школой?! – настораживаемся.

Дом Ившина стоял чуть ли не во дворе местной школы-интерната для детей с задержкой развития.

Ничем не примечательный дом Ившина.Фото: Артем КИЛЬКИН

Мы стояли у страшной избушки, чьи окна выходили на школьный двор...

- Он был женат? – спрашиваем у соседки.

- Нет, - вздохнула она. - Не получалось у него с женщинами почему-то...

А под окнами у подозреваемого катались на велосипедах дети. Много детей...

- Он может быть их и не трогал, - хмурился при нашем рассказе бывший старший участковый Боровичей Сергей Кореляков. – Педофилы народ осторожный, дома следить побаиваются, едут в города, райцентры. Поэтому в Боровичи извращенцы съезжаются со своих деревень десятками. Я за них, сволочей, уже строгий выговор получил. На моем участке как-то поселилось семейство с двумя детьми. Милые люди. Потом отца семейства поймали, когда он причиндалы показывал школьникам. Или другой педофил освободился из колонии - сутуленький, дохленький, такой. Вышел и сразу на ребенка напал. Этих тюрьмой не исправишь...

- Значит, по-вашему, так их и надо - томиком УК по голове?

Участковый хитро прищурился.

- Пусть сначала докажут, что били – подмигнул он и ухмыльнулся. И тихо добавил:

- На том и стоим!

Юрий Ившин в суде. Фото предоставлено Иваном Кулаковым

ТЯЖЕЛЫЙ ВЫВОД

Жаль того следователя, который приезжал от главы СК Бастрыкина, разбираться – действительно ли виноваты опера.

Что доложил шефу этот бедолага? Как он решил этот ребус...

Заявил, что опера не нарушали закон?

Но, похоже, нарушали.

В Боровичах так ругали Следственный комитет, что глава СК Бастрыкин прислал в мятежный город следователя из Центрального аппарата.Фото: Артем КИЛЬКИН

Как нарушают все (да-да, господа прокуроры, – ВСЕ) оперативники и следователи. Кто - чуть, кто на полную катушку. Самые рисковые держат «злодеев» без еды, подселяют на обработку в «пресс-хаты». Осторожные подсылают «своих» адвокатов, шантажируют...

И этот преступный, мерзкий порядок, устоялся в России давно.

Но! Хотите, представим обратное? Силовики России вдруг решились устроить итальянскую забастовку и делать ровно то, что им диктуют законы...

Тюрьмы и улицы, боюсь, бы опустели. А мы все жили по закону. АУЕ (неформальное криминальное движение «арестантский уклад един»).

И тогда придется признать - сажать преступников (и попадающихся с ними невиновных) при такой нагрузке оперов (а еще с их образованием и скромным желанием выкладываться за такую зарплату), можно только томиком УК. Придется признать – судьи в курсе грустного порядка вещей, поэтому многое обвинению прощают. Как бы, намекая: бей, но аккуратно...

Вот только пришли другие времена. Власть опасно захотела лучшего — уважения к законам.

Возжелала она, чтоб перестала ее кусать общественность с обвинениями в полицейских пытках.

Но по традиции пошла самым легким путем – через бюрократию.

И когда бюрократизация Руси добралась до святая святых – полицейских кабинетов, получилось боровичское безумие.

Представьте честного, следователя Шарапова, отправляющего в тюрьму Жеглова за фальсификацию доказательств в отношении Кирпича! По совести – бред. А по закону – правильно.

И потому оперативники Боровичей, как и отец девочки Кулаков, уверены, жалеют об одном. Что поймали педофила. Что, как отцы, слишком близко к сердцу приняли дело. Забыли, что корявая система, где на каждого опера «с земли» есть умный адвокат Соболев и шустрый следователь, подразумевает... служебную апатию. Так хорошо известную тем, кто хоть раз пытался искать в этой системе правду и справедливость.

Ее девиз: «Не бери на себя ответственность. И лучше не делай ничего».

Даже если перед тобой – педофил…

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