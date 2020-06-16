НАК: "За 3 года в Приволжском федеральном округе привлечены к уголовной ответственности 102 бандита и 178 пособников"

Сегодня в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета (НАК), директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание, на котором были рассмотрены вопросы профилактики терроризма в Приволжском федеральном округе.

- С 2017 года в регионе не допущено ни одного террористического акта. В то же время силами правопорядка предотвращены 14 терактов и восемь иных преступлений террористической направленности. Пресечена деятельность 48 законспирированных ячеек, связанных с международными террористическими организациями, ликвидированы семь террористов, в том числе два главаря, привлечены к уголовной ответственности 32 организатора террористической деятельности, 102 бандита и 178 их пособников, - заявил Бортников открывая заседание.

Внимание участников заседания было обращено на неукоснительное выполнение профилактических мероприятий направленных на распространение идеологии терроризма среди молодежи, недопущение втягивания ее в террористическую деятельность.

- Не менее важными являются задачи профилактики террористических проявлений в миграционной среде, предотвращения вербовки сторонников МТО среди трудовых мигрантов, - подчеркнул Бортников7

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено вопросам антитеррористической защищенности объектов образования, в том числе обеспечения их физической и инженерно-технической защиты до наступления очередного учебного года.