2020-06-16T13:30:53+03:00
Происшествия

НАК: "За 3 года в Приволжском федеральном округе привлечены к уголовной ответственности 102 бандита и 178 пособников"

Силовыми ведомствами приняты все необходимые решения по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников. Фото: Алексей Дружинин/ТАССПредседатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Сегодня в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета (НАК), директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание, на котором были рассмотрены вопросы профилактики терроризма в Приволжском федеральном округе.

- С 2017 года в регионе не допущено ни одного террористического акта. В то же время силами правопорядка предотвращены 14 терактов и восемь иных преступлений террористической направленности. Пресечена деятельность 48 законспирированных ячеек, связанных с международными террористическими организациями, ликвидированы семь террористов, в том числе два главаря, привлечены к уголовной ответственности 32 организатора террористической деятельности, 102 бандита и 178 их пособников, - заявил Бортников открывая заседание.

Внимание участников заседания было обращено на неукоснительное выполнение профилактических мероприятий направленных на распространение идеологии терроризма среди молодежи, недопущение втягивания ее в террористическую деятельность.

- Не менее важными являются задачи профилактики террористических проявлений в миграционной среде, предотвращения вербовки сторонников МТО среди трудовых мигрантов, - подчеркнул Бортников7

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено вопросам антитеррористической защищенности объектов образования, в том числе обеспечения их физической и инженерно-технической защиты до наступления очередного учебного года.

За 3 года в Приволжском федеральном округе привлечены к уголовной ответственности 102 бандита и 178 пособников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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