На границе с Азербайджаном пострадали семь полицейских

Следственный комитет России заявил о всплеске насилия на границе России с Азербайджаном в районе дагестанского села Куллар. Там несколько сотен жителей закавказской республики напали на пограничников и сотрудников правоохранительных органов.

- 15 июня около 20.30 примерно 400 граждан Азербайджана из временного палаточного городка у села Куллар Дербентского района вышли на федеральную автодорогу "Кавказ" и пытались перекрыть движение автотранспорта. Они высказывали свое недовольство организацией их пропуска на территорию республики. А потом забросали камнями сотрудников полиции и военнослужащих Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан, которые несли службу по охране мест временного расположения иностранных граждан и на контрольно-заградительном посту "Кулларский", - заявили в СК России о первых результатах доследственной проверки.

В итоге от рук мигрантов пострадали 7 сотрудников правоохранительных органов, оказались повреждены 5 служебных автомобилей.

- Иностранные граждане применили в отношении представителей власти насилие, не опасное для жизни и здоровья, - уточнили в следствии.

Всех нарушителей доставили в местный отдел полиции. Они ответят по закону за организацию массовых беспорядков.

По словам главы Дербентского района республики Фуада Шихиева, в отделы полиции было доставлено 93 гражданина Азербайджана, которые участвовали в нападениях. В основном это дальнобойщики, которые возили в Россию фрукты и продавцы с рынков. Люди эти все довольно простые и горячие, которые не понимают, почему когда в российских городах сняли все ограничения, их не пускают домой.

- Инцидент случился после того, как гражданам Азербайджана передали список на 120 человек, которые должны первыми вернуться на родину через таможенный пункт "Яраг-Казмаляр" на российско-азербайджанской границе. Однако, в список попали не все жители палаточного городка, - заявил Шихиев.

По данным силовиков в прошлом месяце граждане Азербайджана, которые оплатили штрафы и прошли проверку на коронавирус в Дагестане отправляли на родину целыми группами. Но 29 мая у 11-ти постояльцев лагеря обнаружился коронавирус и его закрыли на карантин. Это не понравилось иностранцам, которые ожидали отправки домой.

На место конфликта выехал глава Дагестана Владимир Васильев, а также представители делегации Азербайджана по руководством замминистра МВД Азербайджана, руководителя Департамента уголовного розыска Азербайджана и два представителя МИД Азербайджана. Прямо на месте они согласовали выезд более 150 человек. Ситуацию также взяла под свой контроль Росгвардия.

Напомним, ранее МЧС России развернуло на территории Дагестана пункты временного размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли выехать из России из-за пандемии. В такой ситуации оказались миллионы мигрантов, которые хотят выехать домой, но не могут. Их по-прежнему не принимают свои же страны.

Протесты азербайджанцев в Дагестане.В Дагестане во временном лагере, организованном из-за ситуации с коронавирусной инфекцией для граждан Азербайджана, вспыхнули протесты. Жители соседней страны требуют пересечения границы. Они уже напали на четырёх сотрудников полиции, разбили машины. К лагерю стянуты дополнительные силы

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