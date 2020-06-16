На свободу с чистой совестью. Заключенный российских тюрем будут перерабатывать больше мусора

Исправительная колония №6 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области реализует особый социально значимый проект, в основе которого забота об экологии и окружающей среде. Инициатива создана в рамках национального проекта «Реформа обращения с отходами».

Производственные мощности колонии не только ежемесячно перерабатывают до 500 тонн полипропилена, до 300 тонн полиэтилена и до 180 тонн пластиковых (ПЭТ) бутылок, но и позволяют наращивать их объемы.

Впервые трудовая деятельность осужденных налажена в 2019 году при участии администрации поселка Парголово и города Сертолово, когда их силами были изготовлены и установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, которые поставили в Северной столице.

Помимо трудовой занятости заключенных, в результате данной инициативы пластиковый мусор не попадает на свалки, а идет в переработку и на вторичное производство, что оказывает положительное влияние на экологию Санкт-Петербурга.

Отметим, что трудовая деятельность осужденных, трудоустроенных на участках по переработке вторсырья, организована в соответствии с действующими нормами и отвечает запросам настоящего времени — решению проблем переработки мусора.

Напомним, в России хотят законодательно утвердить раздельный сбор отходов. На данный момент в эксперименте хотят принять участие 24 субъекта России. Но присоединиться может любой другой регион.