Красную планету окружило зеленое свечение

Приборы (NOMAD-UVIS), установленные на автоматической станции ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), которая находится на орбите Марса с октября 2016 года, впервые зафиксировали весьма яркое зеленое свечение, вспыхнувшее в верхних слоях марсианской атмосферы. Оно было замечено на высотах от 50 до 200 километров.

Для Земли подобное явление — обычное. Космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС) не раз его наблюдали и фотографировали. Известна и природа явления. Зеленый свет в атмосфере нашей планеты излучают атомы кислорода, взаимодействуя с заряженными частицами солнечного ветра. Но что тогда светится на Марсе, в атмосфере которого кислорода сущий мизер?

Жан-Клод Жерард (Jean-Claude Gеrard) из Университета Льежа в Бельгии (Universitе de Liеge, Belgium) и его многочисленные коллеги, обнаружившие феномен, полагают: на Красной планете зеленым светится все-таки кислород, который сама атмосфера и генерирует. Он появляется под действием все того же солнечного ветра, который разлагает марсианский углекислый газ (СО2) на окись углерода и собственно на кислород.

Зеленое свечение над Землей. Снимок к Борта МКС. Теперь столь же ярко вспыхнул и Марс.

С пояснениями ученых знакомит Европейское космическое агентство, ссылаясь на публикацию в журнале Nature Astronomy. Они уверяют: свечение, подобное земному северному сиянию, впервые было замечено на другой планете. Его особенности будут анализировать, чтобы разобраться в тонкостях взаимодействия атмосферы и того излучения, которое исходит от нашего светила. Попробуют понять и другое: почему свечение наконец-то стало доступным созерцанию. Не потому ли, что в марсианской атмосфере по какой-то причине стало больше кислорода?