«Какое-то время голова болеть не будет»: водитель Яндекс.Такси из Новосибирска получил «налоговый капитал»

Вячеслав Горбачев из Новосибирска получил помощь от государства как самозанятый. 43-летний Вячеслав работает водителем в Яндекс.Такси уже четвертый год, три месяца назад он стал прямым -самозанятым партнером службы. В этом году государство выдало всем самозанятым «налоговый капитал» в размере 12 130 рублей, он добавлен к остатку базового налогового вычета в размере 10 000 рублей.

Вячеслав рассказал в интервью «КП»-Новосибирск, что изменилось за последнее время, какие преимущества у самозанятых, а также как работается сибирскому таксисту в условиях пандемии.

— В чем преимущества быть самозанятым?

— У нас у водителей есть определенного рода привилегии — например, приоритет при распределении заказов. Я плачу только комиссию за сервис Яндекс.Такси, а деньги за заказ мне начисляются прямо на карту.

— Как вы получили выплаты от государства? Куда обращались?

— Мне никуда не пришлось обращаться самому. В Яндекс.Такси меня помогли зарегистрироваться в качестве самозанятого. Сам бы я этого не сделал. Я всего лишь через свой профиль в Таксометре (приложение для водителей) подал заявку, и не надо ни в какую налоговую ездить — очень удобно. Выплаты все получил: 12 тысяч рублей по МРОТ добавилось к «налоговому капиталу» (бонусу) 10 тысяч рублей. Сейчас мой бонус на уплату налогов составляет 18,5 тысяч.

— Вам эти выплаты помогли? Ощутимо?

— Конечно, ощутимо. Какое-то время голова не будет болеть за налоги — пусть это продлится 3-4 месяца, но уже хорошо. Сейчас поддержка государства особенно актуальна. Я таксую на арендованной машине, в день уходит по 1800 рублей только на аренду. Год купил машину за полмиллиона — специально для работы. Так она сломалась через полгода, а кредит продолжаю выплачивать. Вот, хочу новый автомобиль покупать — снова кредит придется брать.

— Кем вы раньше работали?

— Я по профессии слесарь-монтажник, газоэлектросварщик. Работал на щебеночном заводе в автотранспортном цехе. Ремонтировал БелАЗы.

— Почему ушли в таксисты?

— Да перестали платить. А деньги были нужны — взял машину в кредит (потом продал). Мне еще семью надо содержать: жена, двое ребятишек — дочери Ольге сейчас 17 лет, а сыну Егору 6 лет. Я далеко от них. Они живут в области — в поселке Горный, что в 60 километрах от Новосибирска. Хорошо, у меня в городе жилье есть. А семья ни в какую не хочет переезжать в мегаполис. Там хотят оставаться. В Горном спокойнее, тише. Старшая закончила 10 класс, младший в этом году пойдет в школу.

— Как часто видитесь с семьей?

— По понедельникам. Хотя, могу и в воскресенье сделать себе выходной. Я же сам свой график составляю.

— Вам нравится ваша работа?

— Конечно! Это машина, техника, к которой тяготею всю жизнь, общение с людьми. Я обрел много друзей — и среди таксистов, и среди пассажиров. Есть постоянные клиенты, которые всегда меня вызывают. Вне работы с ними тоже общаемся. Это самое ценное.

— Вы, наверное, уже научились разбираться в людях?

— Ой, это точно! Люди, конечно, разные попадаются. Сел в машину человек — я безошибочно могу определить, какое у него настроение, даже иной раз чем занимается. Чувствую, сложится ли у нас общение в дороге или будем молчать напряженно. В основном, пассажиры садятся и в телефон погружаются. Я общение не навязываю. А когда у клиента есть желание поговорить, с удовольствием поддерживаю разговор на разные темы.

— Режим самоизоляции сильно ударил по карману? Как прожили апрель-май?

— Тяжело было, всем тяжело. Я всю самоизоляцию проработал — заказы были, да. Цены на поездки были снижены в связи с пандемией. Сейчас чувствуется, что все возвращается в свое русло, и работы навалом.

— Как защищаете себя и клиентов от вируса в условиях пандемии?

— У меня всегда в салоне антисептик лежит — все желающие могут им воспользоваться. После каждого клиента протираю ручки на дверях, поверхности. Маска, само собой. На мойку заезжаю частенько.

— О чем мечтаете?

— Вы знаете, зубы хочу вставить. Полгода назад подсчитывал, 250 тысяч рублей на это нужно. Сейчас, наверное, уже больше…