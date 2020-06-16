Диетологи бьют тревогу: кризис приучает россиян к дешевым макарошкам

Коронавирус так ударил по кошелькам, что люди экономят на самом насущном — еде. Доля дешевых продуктов в рационе россиян за апрель-май выросла до 17,7% (в марте - 16,8%). И наоборот, падает доля еды премиум-класса: в мае она составляла 34,4%, а в марте 35,8%.

Особенно часто россияне стали налегать на самые дешевые макароны (как тут не вспомнить ту чиновницу, нахваливавшую диету из макарошек), развесные конфеты и майонез. Из непродовольственного стали популярны недорогие детские подгузники и гели для душа.

Врач-диетолог Татьяна Бандурина подчеркивает, что здоровье стоит денег. Но во времена, когда у большинства упали доходы, а кому-то попросту не хватает денег на самое необходимое, люди перестают следить за своим питанием, уделять ему должное внимание и экономят на нем.

- Замена качественных продуктов на дешевые заменители - большая проблема, - убеждена Бандурина. - Раньше люди могли покупать стейки, натуральное мясо, а сейчас обходятся сосисками, которые гораздо дешевле. В основном, в более дешевых товарах менее качественные жиры, больше пищевых усилителей, больше соли. Все это может пагубно сказаться на здоровье.

Врач считает, что лучше вовсе отказаться от шоколадных конфет, чем есть дешевые. Любой майонез диетическим продуктом никогда не считался. Макароны рекомендует выбирать из твердых сортов. И больше уделять внимание готовке, кулинарной обработке - даже листок петрушки может изменить вкус и усвояемость блюда. Фруктовые соки в театра-паках диетолог называет настоящим злом и пить категорически не рекомендует. Заменить их лучше натуральными фруктами, ягодами — сейчас как раз сезон. Диетолог также советует варить компоты, но лучше без сахара.