Построил дом и теперь «отдыхаю» по судам: почему с дачной недвижимостью одни проблемы

Один известный эксперт по делам земельным рассказала, что пять лет выбирала дачу. Наконец выбрала участок с идеальными документами. И уже десять лет не может его использовать, потому что земля оказалась в границах охранной зоны, про которую ни в каких документах и госреестрах сведений не было. Если такие проблемы возникают у экспертов, к чему готовиться обычным гражданам?

ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ ДОМА? МОЛОДЦЫ, ТЕПЕРЬ СНОСИТЕ!

Надежда Лычагина, председатель дачного товарищества из Сергиево-Посадского района Подмосковья, о бедах своих и товарищества рассказывала на Радио «КП» еще в 2017 году. Дачники купили участки в 2009 году. Все документы на землю были в норме, права собственности зарегистрировал Росреестр. Построили дома, у многих они тоже вполне официально зарегистрированы в собственность.

А в 2013 году вдруг выяснилось, что дачи находятся на территории охранной зоны древнего Радонежа, установленной в 1986 году. Все постсоветские годы про охранную зону никто, включая чиновников (собственно, землю выставила на торги местная администрация), не вспоминал, границы ее определены не были, да и просто сведений о самой зоне в госреестре не значилось.

Нет слов, памятники истории надо охранять. Ответственность за забывчивость, по идее, должны нести чиновники, загнавшие «не ту» землю под дачи. Но вместо этого ответственными оказались дачники — семь поселков, несколько тысяч человек. Именно их через суд признали нарушителями. И потребовали построенные, и законным образом зарегистрированные, дома снести.

Дачники за все эти годы куда только не обращались — от Общественной палаты до администрации президента. Периодически им обещают помочь как добросовестным покупателям. Но единственное, чего удалось добиться за все эти годы, - дома все еще стоят. Впрочем, нет никакой гарантии, что так будет и завтра.

- Ситуация даже ухудшилась, - рассказывает Наталья Борисовна уже сегодня. - Власти разработали новые правила землепользования и застройки. Нас там нет, на месте наших поселков предполагается только сельхозземля — и никаких домов. А мы тут уже десять лет живем, сады выросли, от пандемии сейчас здесь спасались — я маму, которой 102-й год, на дачу вывезла... Мы были бы согласны на компенсацию — раз уж стараниями чиновников оказались в роли «обманутых дачников». Но нам говорят, что это мы чиновникам заплатить должны — за снос домов. А компенсация нам не положена, потому что сами участки у нас не отбирают, вне закона оказались именно дома. Сносите — и отдыхайте на развалинах.

А У ВАС ГАЗОПРОВОД

Практикующие адвокаты говорят, что подобных историй полно по всей стране. Чаще всего проблемы возникают с защитными зонами газопроводов.

- Вот характерное дело в Тамбовской области, - рассказывает адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко. - В 2006 году человек купил земельный участок, в 2009 году администрация районная выдала разрешение на строительство индивидуального жилого дома. Пока человек строил дом, выяснилось, что зарегистрировать его нельзя, потому что дом частично оказался в охранной зоне сети газораспределения, которая появилась буквально за несколько месяцев до этого.

То есть человек никакого самовольного строительства не вел, законопослушно получил разрешение. Просто у властей неожиданно обнаружились другие планы на использование земли.

Практикующие адвокаты говорят, что историй, когда отданная под дачное строительство земля оказывается охранной, полно по всей стране.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Еще хуже дела обстояли с лесным фондом. Но тут размах бедствия оказался настолько серьезным, что государству пришлось объявить «лесную амнистию». Под нее попали аж около 400 тысяч владельцев участков, чьи дачи или дома оказались внутри «уточненных» границ лесов, где, по нынешним законам, никаких жилых строений быть не должно.

МЫ ЗАЩИЩАЕМ, НО НЕ ЗАЩИЩАЕМ

Как так получается, что государство одной рукой регистрирует права собственности на землю и дома, а другой — эти дома признает незаконными? Никакого особого злого умысла тут нет, обычный российский бардак. Кадастровый учет земли у нас ведется с 2008 года, госрегистрация прав собственности — с 1998-го. Но большое количество участков было передано гражданам и организациям в собственность в начале 90-х, а то и раньше. Выданные в те времена свидетельства признаются государством действительными наряду с современными документами. Типа признаем и уважаем уже возникшие права собственности. Но сведения об этой собственности заносились в нынешний госреестр как придется: что-то перенесли из баз бюро технической инвентаризации, что-то не перенесли, что-то перенесли с большими ошибками. Параллельно и много чего в законодательстве поменялось.

И это касается не только прав граждан, но в еще большей степени — государственного имущества. Вокруг границ всевозможных зон, где есть ограничения по использованию земли, долгое время бардак царил несусветный. В последние пять-семь лет государство потихоньку начало наводить порядок. И было бы это хорошо, если б не стало проблемой для десятков тысяч граждан, которые неожиданно обнаружили себя в роли нарушителей.

И не только из-за зон с особым режимом использования земли. Ошибки в ЕГРН до сих пор — тоже преимущественно проблема граждан. А кто виноват, что твой участок из-за ошибок чиновников или кадастровых инженеров оказался на месте участка соседа? Только ты! Иди судись с соседом.

ПЛАТИ И СУДИСЬ

В спорах между местными чиновниками и гражданами почему-то правыми всегда оказываются чиновники. А граждане зачастую просто бросают превратившиеся в бремя участки — пусть кто хочет, тот с этим и разбирается.

- Покупателям земли можно посоветовать не покупать участок, если у него не установлены границы (для установления границ надо заказать кадастровые работы, стоимость которых — порядка 10 тысяч руб. - Ред.), - рекомендует адвокат Светлана Жмурко. - Это позволяет, по крайней мере, не купить участок, который уже проблемный — пересекается с лесом, какой-то охранной зоной или землей соседей.

А президент Межрегионального юридического центра земельных отношений Екатерина Иванова советует перед покупкой даже садового участка узнавать в местной администрации территориальное и функциональное назначение зоны, в которой он находится, а также, что будет с этой землей в будущем — не планируется ли рядом строительство газопровода или, например, расширение дороги.

Что в итоге? Как свидетельствуют эксперты, даже в популярном Подмосковье земельный рынок последние годы стоит. И в связи с пандемией оживление пока наблюдается только в секторе дорогой загородной недвижимости — где у покупателей и продавцов есть деньги на тщательную проверку документов, уточнение статуса земли и прочие подобные развлечения. Остальные в этот квест, по возможности, стараются не втягиваться.