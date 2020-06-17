На квасе или на кефире: какая окрошка полезна, а какую есть не стоит

Окрошку по праву называют традиционным русским блюдом. Уж тут не придерешься, ведь первые упоминания о холодном супе появились еще в «Домострое», а потом и литературе 18 века. Так, например, в трудах Михаила Осипова о русских хозяйках упоминается крошевый суп.

У летнего блюда нет одного точного рецепта. Тут каждая женщина экспериментирует по-своему. Как правило, любимый суп русского народа состоит из овощей. Тут тебе и редиска, и огурцы, картофель, зелень, а также совсем небольшой процент рыбы, мяса или колбасы. А также, непременно, заправкой служит хлебный квас или кефир, а иногда и нежирная сметана.

Уже несколько веков, неустанно хозяйки готовят окрошку летом. Блюдо просто в приготовлении, а главное нравится и детям, и взрослым. Никакого масла и жиров. Весь суп содержит только натуральные ингредиенты.

Но так ли полезна окрошка, как мы привыкли считать?

Не вредит ли такое комбо продуктов организму. Об этом рассказала сотрудник НИИ Питания РАН, диетолог Ольга Григорьян.

«Окрошка — традиционное блюдо для нашей полосы. Это русская кухня, хотя во многих европейских странах, в жарких странах это блюдо применяется, но в большей степени на кефире. На квасе — это чисто русская история, это тоже полезно тем, кому не противопоказано. Продукты нужно готовить непосредственно перед употреблением, все ингредиенты должны быть свежими, и тогда это будет безопасно. Конечно, если у людей открытая язва желудка или есть аллергическая реакция на какие-либо компоненты, то здесь могут быть какие-то осложнения в плане здоровья», - сказала специалист.

Она отметила, что людям с панкреатитом и желчнокаменной болезнью лучше вовсе воздержаться от летнего блюда. По сведениям специалиста, окрошка может пагубно сказаться на организме, особенно в тех случаях, когда уже существуют проблемы.

Григорьян поделилась мнением о том, как сделать любимое всеми блюдо не только вкусным, но максимально полезным и безопасным для здоровья. Зная особенности своего организма, некоторые продукты можно менять, или совсем не использовать. Так, легко можно заменить квас на кефир. Все молочнокислые продукты в жару очень полезны, меньше будет брожения и осложнений, чем на квасе, считает Ольга Григорьян.

«Они улучшают перевариваемость пищи и повышают кислотность в желудке, что, в общем-то, многим нужно, потому что гипоацидные гастриты, то есть заболевания желудка с пониженной секрецией соляной кислоты, желудочного сока, встречаются довольно часто. Если у людей есть потребность в кислых напитках, то все эти ингредиенты — айран — все это походит», - посоветовала врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Диетолог также настоятельно рекомендовала исключить из блюда редис. Корнеплод не желателен при гастритах и язвах желудка.

Как бы то ни было, холодная окрошка одно из любимых блюд в России. И с наступлением лета идеально подходит, как для легкого перекуса, так и для первого блюда за обедом. В России холодный суп подавали и в крестьянских семьях, и за царским столом. И в кулинарных книгах сохранилось множество вариантов летнего блюда. А какую окрошку предпочитаете вы?