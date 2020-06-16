2020-06-16T19:00:50+03:00
Общество

Максим Ликсутов: Сейчас подходящее время для поиска новых удачных решений

В своей колонке на портале transport.mos.ru глава департамента транспорта предложил альтернативный сценарий развития транспортной ситуации в Москве после коронавируса
Антон БАЛУЕВ
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Максим Ликсутов.Максим Ликсутов.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Максим Ликсутов отметил, что пандемия изменила ситуацию, в которой прослеживаются как положительные моменты, так и отрицательные тенденции. Один из главных плюсов: меньше машин – меньше загрязнений. Глава дептранса привел и данные снимков NASA и Роскосмоса с орбиты: во время режима самоизоляции в Москве концентрация диоксида азота (основной автомобильный выброс) в воздухе снизилась на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цифры подтвердил и Департамент природопользования Москвы, который проводил замеры: в апреле показатели по диоксиду азота в московском воздухе упали на 47%, а содержание взвешенных вредных веществ сократилось на 23%. И, что важно, количество ДТП снизилось почти вдвое.

Но уже в первые дни после снятия ограничений на столичные дороги вернулись пробки. По мнению Максима Ликсутова, в ближайшие месяцы ситуация будет осложняться, потому что две трети жителей столицы считают автомобиль самым безопасным средством передвижения в условиях коронавируса. Хотя, как считает глава дептранса, он только кажется очень безопасным. «Во-первых, риск заражения при выходе из авто, в местах близкого контакта с другими людьми и поверхностями, например, в небольших магазинах, офисах, подъезде или в лифте, по-прежнему остается относительно высоким, в то время как в общественном транспорте достигается максимально возможный уровень дезинфекции, количества уборок и контроль наличия масок и других средств защиты, в т.ч. санитайзеры на всех станциях метро, МЦК/МЦД, действует выборочное измерение температуры на некоторых станциях. Во-вторых, более интенсивное использование автомобилей имеет негативные последствия для здоровья и жизни жителей. И не стоит забывать о том, что ощущение безопасности в своей машине влияет на то, что многие просто перестают соблюдать простые правила защиты, так как думают, что защищены автомобилем», - аргументировал свою точку зрения Максим Ликсутов.

Можно ли избежать осложнения транспортной ситуации? По мнению главы дептранса, это возможно. Во-первых, если стимулировать формирование у жителей новых привычек: перемещаться по городу пешком, на велосипеде, самокате хотя бы летом и в первые месяцы осени. Состоятельность такого сценария подтверждает статистика: почти половина поездок из дома на работу совершаются на расстояние до 10 км, а 15-20% - на расстояние 3-5 км.

Способствуют отказу от автомобиля и растущая доступность велосети. Сейчас в Москве

550 станций велопроката, 2,7 тысячи велопарковок, 850 км велодорожек и выделенных полос общественного транспорта. С 2015 года вдвое выросло пространство для пешеходов и в 10 раз – для велосипедистов.

Во-вторых, надо сгладить нагрузку на транспортную систему в часы пик. Для этого достаточно сдвинуть начало рабочего дня на части московских предприятий и в организациях. Это заодно увеличит возможности социального дистанцирования на городском транспорте.

Максим Ликсутов сообщил, что с мэром Сергеем Собяниным согласовано снижение в сентябре стоимости проезда на одной линии метро во внепиковый период утром. «Если результат позволит перераспределить нагрузку – подумаем о распространении этой практики на ряд других сильно загруженных перегонов», -отметил глава дептранса.

Кстати, коронавирус не смешал планы городских властей по развитию общественного транспорта: в этом году должны открыться 16 новых станций метро и пригородного ж/д сообщения, что позволит более мягко распределить нагрузку на всю транспортную инфраструктуру.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин прокомментировал озвученные Максимом Ликсутовым инициативы.

По его мнению, в новой реальности особое значение могут приобрести пешие прогулки или альтернативные средства передвижения

«В условиях, когда москвичи боятся пользоваться городским транспортном при его высокой заполненности, а личный транспорт стоит в заторах, особое значение могут приобрести пешие и велопрогулки, а также поездки на самокатах, - согласился с мнением главы дептранса Михаил Блинкин.

"Поможет любая возможность немоторизированных передвижений – пешком, на велосипеде, самокате. К тому же, под впечатлением всех этих вирусных страстей мало кому нравится погружаться в толпу. Соответственно, везде, где можно обойтись без транспорта, лучше бы обходиться без него. Особенно это касается ситуаций, когда проехать надо небольшой отрезок пути – одну станцию метро или несколько остановок наземным транспортом. Если делать более удобными пешеходные и велосипедные маршруты, то это может помочь. Сейчас перед Транспортным комплексом стоят новые сложные вопросы, решения которым нет ещё нигде в мире, поэтому очень важно, что Московский транспорт выходит на новый уровень общения с москвичами именно сейчас, считаю, что колонка заммэра появилась очень вовремя", - рассказал Михаил Блинкин.

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